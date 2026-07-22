Rosgvardiya safarbarlikka tayyorlana boshladimi?
Rosgvardiya safarbarlik, harbiy holat va urush davrida o‘z xodimlari, harbiy xizmatchilari hamda ularning oila a’zolarini himoya qilish va evakuatsiya qilishga oid fuqarolik mudofaasi qoidalarini yangilashga qaror qildi. Tegishli buyruq loyihasi me’yoriy-huquqiy hujjatlar portalida e’lon qilindi.
Zamin.uz ushbu o‘zgarishlarning mazmuni, safarbarlik to‘g‘risidagi xabarlar va frontdagi vaziyat bilan bog‘liq manzarani taqdim etadi.
Hujjatga qanday o‘zgartirishlar kiritilmoqda?
Tayyorlangan tuzatishlar Rosgvardiya qo‘shinlarida fuqaro mudofaasini tashkil etishni tartibga soluvchi 2018 yilgi buyruqqa kiritilmoqda.
Himoya ko‘lami kengaymoqda: Ilgari hujjatda umumiy xavf-xatarlardan himoyalanish haqida so‘z yuritilgan bo‘lsa, endi aynan «safarbarlik davrida, harbiy holatda va urush davrida yuzaga keladigan xavflardan» himoyalanishga oldindan tayyorgarlik ko‘rish aniq belgilab qo‘yilmoqda.
Harbiylarni evakuatsiya qilish: Vazifalar ro‘yxatiga harbiy xizmatchilarning o‘zini ham evakuatsiya qilish bandi qo‘shildi. Avvalgi tahrirda faqat fuqarolik xodimlari, ishchilar va ularning oila a’zolari ko‘rsatilgan edi.
Qonunchilikka muvofiqlik: Tushuntirish xatiga ko‘ra, ushbu o‘zgarishlar 2025 yilda yangilangan «Fuqaro mudofaasi to‘g‘risida»gi federal qonun talablariga moslashtirilmoqda.
Yangi safarbarlik to‘lqini haqidagi xabarlar va muhokamalar
Amerika urushni o‘rganish instituti (ISW) va bir qator G‘arb manbalari Rossiyada shartnoma bo‘yicha askarlarni yollash sur’atlari frontdagi yo‘qotishlarni qoplay olmay borayotgani haqida ogohlantirgan edi. G‘arb tahlilchilarining hisob-kitoblariga ko‘ra, frontda halok bo‘lgan va yarador bo‘lganlarning umumiy soni 1,4 million kishiga yetgan.
Soha ekspertlari va mustaqil OAV («Verstka», «Vajnie istorii») xabarlarida quyidagi alohida jihatlar keltirilmoqda:
Iqtisodiy va siyosiy omillar: The Washington Post manbalariga ko‘ra, bir qator yevropalik mulozimlar frontda yuqori yo‘qotishlar saqlanib qolsa, Davlat Dumasiga saylovlardan so‘ng yangi safarbarlik e’lon qilinishi mumkinligini istisno etmayapti.
Mish-mishlar va poligonlar: Tarmoqlarda va harbiy telegram-kanallarda kuzda (oktyabr oyiga borib) 1,2 million kishigacha chaqiruv bo‘lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Manbalar Mudofaa vazirligi tomonidan yangi chaqiriluvchilarni qabul qilish uchun poligonlar tayyorlanayotganini da’vo qilmoqda.
Harbiy komissariatlar faoliyati: Huquq himoyachilarining ta’kidlashicha, hujjatlarni va «ma’lumotlarni yangilash» uchun chaqirilgan fuqarolarga safarbarlik ko‘rsatmalari berilishi holatlari ko‘paygan. Harbiy komissariatlar ehtimoliy chaqiruv uchun nomzodlar bazasini shakllantirmoqda.
Reuters suhbatdoshlari ta’kidlashicha: Rossiya rahbariyati Ukraina tomonidan mamlakat ichkarisiga berilayotgan zarbalarga javoban jangovar harakatlar ko‘lamini yanada kuchaytirishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Rosgvardiyaning yangilangan qoidalari bo‘yicha qisqacha ma’lumotnoma
Ko‘rsatkich / Yo‘nalish
Avvalgi holat
Yangi tuzatishlardan so‘ng
Hujjat asosi
2018 yilgi ichki buyruq
2025 yilgi «Fuqaro mudofaasi to‘g‘risida»gi qonunga moslashtirilgan
Himoya sharoitlari
Harbiy mojarolar va favqulodda vaziyatlar
Safarbarlik, harbiy holat va urush davri xavflari
Evakuatsiya subektlari
Fuqarolik xodimlari va oila a’zolari
Harbiy xizmatchilar, fuqarolik xodimlari va oila a’zolari
Asosiy maqsad
Umumiy xavfsizlikni ta’minlash
Safarbarlik davri xavf-xatarlariga oldindan tayyorgarlik ko‘rish
…