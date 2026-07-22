Rosgvardiya safarbarlikka tayyorlana boshladimi?

·178·Dunyo
Rosgvardiya safarbarlikka tayyorlana boshladimi?

Rosgvardiya safarbarlik, harbiy holat va urush davrida o‘z xodimlari, harbiy xizmatchilari hamda ularning oila a’zolarini himoya qilish va evakuatsiya qilishga oid fuqarolik mudofaasi qoidalarini yangilashga qaror qildi. Tegishli buyruq loyihasi me’yoriy-huquqiy hujjatlar portalida e’lon qilindi.

Zamin.uz ushbu o‘zgarishlarning mazmuni, safarbarlik to‘g‘risidagi xabarlar va frontdagi vaziyat bilan bog‘liq manzarani taqdim etadi.

Hujjatga qanday o‘zgartirishlar kiritilmoqda?

Tayyorlangan tuzatishlar Rosgvardiya qo‘shinlarida fuqaro mudofaasini tashkil etishni tartibga soluvchi 2018 yilgi buyruqqa kiritilmoqda.

  • Himoya ko‘lami kengaymoqda: Ilgari hujjatda umumiy xavf-xatarlardan himoyalanish haqida so‘z yuritilgan bo‘lsa, endi aynan «safarbarlik davrida, harbiy holatda va urush davrida yuzaga keladigan xavflardan» himoyalanishga oldindan tayyorgarlik ko‘rish aniq belgilab qo‘yilmoqda.

  • Harbiylarni evakuatsiya qilish: Vazifalar ro‘yxatiga harbiy xizmatchilarning o‘zini ham evakuatsiya qilish bandi qo‘shildi. Avvalgi tahrirda faqat fuqarolik xodimlari, ishchilar va ularning oila a’zolari ko‘rsatilgan edi.

  • Qonunchilikka muvofiqlik: Tushuntirish xatiga ko‘ra, ushbu o‘zgarishlar 2025 yilda yangilangan «Fuqaro mudofaasi to‘g‘risida»gi federal qonun talablariga moslashtirilmoqda.

Yangi safarbarlik to‘lqini haqidagi xabarlar va muhokamalar

Amerika urushni o‘rganish instituti (ISW) va bir qator G‘arb manbalari Rossiyada shartnoma bo‘yicha askarlarni yollash sur’atlari frontdagi yo‘qotishlarni qoplay olmay borayotgani haqida ogohlantirgan edi. G‘arb tahlilchilarining hisob-kitoblariga ko‘ra, frontda halok bo‘lgan va yarador bo‘lganlarning umumiy soni 1,4 million kishiga yetgan.

Soha ekspertlari va mustaqil OAV («Verstka», «Vajnie istorii») xabarlarida quyidagi alohida jihatlar keltirilmoqda:

  • Iqtisodiy va siyosiy omillar: The Washington Post manbalariga ko‘ra, bir qator yevropalik mulozimlar frontda yuqori yo‘qotishlar saqlanib qolsa, Davlat Dumasiga saylovlardan so‘ng yangi safarbarlik e’lon qilinishi mumkinligini istisno etmayapti.

  • Mish-mishlar va poligonlar: Tarmoqlarda va harbiy telegram-kanallarda kuzda (oktyabr oyiga borib) 1,2 million kishigacha chaqiruv bo‘lishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Manbalar Mudofaa vazirligi tomonidan yangi chaqiriluvchilarni qabul qilish uchun poligonlar tayyorlanayotganini da’vo qilmoqda.

  • Harbiy komissariatlar faoliyati: Huquq himoyachilarining ta’kidlashicha, hujjatlarni va «ma’lumotlarni yangilash» uchun chaqirilgan fuqarolarga safarbarlik ko‘rsatmalari berilishi holatlari ko‘paygan. Harbiy komissariatlar ehtimoliy chaqiruv uchun nomzodlar bazasini shakllantirmoqda.

Reuters suhbatdoshlari ta’kidlashicha: Rossiya rahbariyati Ukraina tomonidan mamlakat ichkarisiga berilayotgan zarbalarga javoban jangovar harakatlar ko‘lamini yanada kuchaytirishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Rosgvardiyaning yangilangan qoidalari bo‘yicha qisqacha ma’lumotnoma

Ko‘rsatkich / Yo‘nalish

Avvalgi holat

Yangi tuzatishlardan so‘ng

Hujjat asosi

2018 yilgi ichki buyruq

2025 yilgi «Fuqaro mudofaasi to‘g‘risida»gi qonunga moslashtirilgan

Himoya sharoitlari

Harbiy mojarolar va favqulodda vaziyatlar

Safarbarlik, harbiy holat va urush davri xavflari

Evakuatsiya subektlari

Fuqarolik xodimlari va oila a’zolari

Harbiy xizmatchilar, fuqarolik xodimlari va oila a’zolari

Asosiy maqsad

Umumiy xavfsizlikni ta’minlash

Safarbarlik davri xavf-xatarlariga oldindan tayyorgarlik ko‘rish

RosgvardiyaZamin.uzRossiyaWashington PostInstitute for the Study of War
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi