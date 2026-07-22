SpaceX yangi avlod Starlink V5 terminallarini taqdim etdi: yanada ixcham va tejamkor
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi sunʼiy yoʻldosh interneti tizimi uchun moʻljallangan yangi avlod Starlink V5 foydalanuvchi terminallarini yetkazib berishni boshladi. Ushbu qurilma nafaqat dizayn jihatidan, balki texnik imkoniyatlari boʻyicha ham avvalgi avlodlardan tubdan farq qiladi. Yangi terminalning asosiy maqsadi foydalanuvchilarga qulaylik yaratish va energiya sarfini kamaytirishdan iborat. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, insayder Sawyer Merritt yangi qurilmaning ilk suratlarini eʼlon qildi va uning texnik xususiyatlari bilan boʻlishdi. Starlink V4 modeli bilan solishtirganda, yangi antenna sezilarli darajada kichraygan. Xususan, qurilmaning umumiy maydoni 48 foizga qisqargan boʻlsa, uning vazni 62 foizga kamayib, bor-yoʻgʻi 1,1 kilogrammni tashkil etmoqda. Bu esa qurilmani tashish va oʻrnatish jarayonini ancha osonlashtiradi.
Energiya samaradorligi va chidamlilikStarlink V5 terminalining eng katta yutuqlaridan biri uning energiya tejamkorligidir. Avvalgi avlod terminallari oʻrtacha 75–100 W quvvat isteʼmol qilgan boʻlsa, yangi modelda bu koʻrsatkich 35–50 W gacha tushirilgan. Energiya samaradorligining 50 foizga yaxshilanishi, ayniqsa, quyosh panellari yoki akkumulyatorlar kabi avtonom energiya manbalaridan foydalanuvchi mijozlar uchun juda muhim yangilik hisoblanadi.
Kichik hajm va yengil vaznga qaramay, qurilmaning chidamliligi oshirilgan. Yangi antenna soatiga 265 kilometr tezlikda esuvchi kuchli shamollarga bardosh bera oladi. Bu xususiyat Starlink tizimidan ekstremal ob-havo sharoitlarida yoki ochiq dengiz va baland togʻli hududlarda foydalanish imkoniyatini kengaytiradi.
Yuqori tezlik va Cybercab integratsiyasiTexnik imkoniyatlar borasida Starlink V5 oʻzining yuqori unumdorligini saqlab qolgan. Maʼlum qilinishicha, maʼlumotlarni yuklab olish tezligi soniyasiga 375 Mbit/s dan oshishi mumkin. Bu esa foydalanuvchilarga hatto eng chekka hududlarda ham barqaror va tezkor internetdan foydalanish kafolatini beradi. Ixchamlik samaradorlikka salbiy taʼsir koʻrsatmagani muhandislik sohasidagi katta muvaffaqiyat sifatida baholanmoqda.
Qizigʻi shundaki, ushbu yangi texnologiya faqat uy foydalanuvchilari uchun moʻljallangan emas. Avvalroq Tesla va Starlink vakillari Starlink V5 sunʼiy yoʻldosh interneti toʻplami kompaniyaning yangi Cybercab robotaksilariga toʻgʻridan-toʻgʻri integratsiya qilinganini maʼlum qilishgan edi. Bu avtonom transport vositalarining doimiy aloqada boʻlishini taʼminlaydi.
Oʻzbekiston sharoitida Starlink kabi tizimlarning rivojlanishi, ayniqsa, internet infratuzilmasi yetib bormagan olis qishloqlar va togʻli hududlar uchun katta ahamiyatga ega. Yangi avlod terminallarining tejamkorligi va ixchamligi ularni mobil holatda, masalan, turistik sayohatlar yoki ekspeditsiyalar davomida qoʻllash samaradorligini oshiradi. Hozirda yangi terminallar dastlabki mijozlarga yetkazib berila boshlandi.
…