SpaceX yangi avlod Starlink V5 terminallarini taqdim etdi: yanada ixcham va tejamkor

·32·Texno
SpaceX yangi avlod Starlink V5 terminallarini taqdim etdi: yanada ixcham va tejamkor

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi sunʼiy yoʻldosh interneti tizimi uchun moʻljallangan yangi avlod Starlink V5 foydalanuvchi terminallarini yetkazib berishni boshladi. Ushbu qurilma nafaqat dizayn jihatidan, balki texnik imkoniyatlari boʻyicha ham avvalgi avlodlardan tubdan farq qiladi. Yangi terminalning asosiy maqsadi foydalanuvchilarga qulaylik yaratish va energiya sarfini kamaytirishdan iborat. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, insayder Sawyer Merritt yangi qurilmaning ilk suratlarini eʼlon qildi va uning texnik xususiyatlari bilan boʻlishdi. Starlink V4 modeli bilan solishtirganda, yangi antenna sezilarli darajada kichraygan. Xususan, qurilmaning umumiy maydoni 48 foizga qisqargan boʻlsa, uning vazni 62 foizga kamayib, bor-yoʻgʻi 1,1 kilogrammni tashkil etmoqda. Bu esa qurilmani tashish va oʻrnatish jarayonini ancha osonlashtiradi.

Energiya samaradorligi va chidamlilik

Starlink V5 terminalining eng katta yutuqlaridan biri uning energiya tejamkorligidir. Avvalgi avlod terminallari oʻrtacha 75–100 W quvvat isteʼmol qilgan boʻlsa, yangi modelda bu koʻrsatkich 35–50 W gacha tushirilgan. Energiya samaradorligining 50 foizga yaxshilanishi, ayniqsa, quyosh panellari yoki akkumulyatorlar kabi avtonom energiya manbalaridan foydalanuvchi mijozlar uchun juda muhim yangilik hisoblanadi.

Kichik hajm va yengil vaznga qaramay, qurilmaning chidamliligi oshirilgan. Yangi antenna soatiga 265 kilometr tezlikda esuvchi kuchli shamollarga bardosh bera oladi. Bu xususiyat Starlink tizimidan ekstremal ob-havo sharoitlarida yoki ochiq dengiz va baland togʻli hududlarda foydalanish imkoniyatini kengaytiradi.

Yuqori tezlik va Cybercab integratsiyasi

Texnik imkoniyatlar borasida Starlink V5 oʻzining yuqori unumdorligini saqlab qolgan. Maʼlum qilinishicha, maʼlumotlarni yuklab olish tezligi soniyasiga 375 Mbit/s dan oshishi mumkin. Bu esa foydalanuvchilarga hatto eng chekka hududlarda ham barqaror va tezkor internetdan foydalanish kafolatini beradi. Ixchamlik samaradorlikka salbiy taʼsir koʻrsatmagani muhandislik sohasidagi katta muvaffaqiyat sifatida baholanmoqda.

Qizigʻi shundaki, ushbu yangi texnologiya faqat uy foydalanuvchilari uchun moʻljallangan emas. Avvalroq Tesla va Starlink vakillari Starlink V5 sunʼiy yoʻldosh interneti toʻplami kompaniyaning yangi Cybercab robotaksilariga toʻgʻridan-toʻgʻri integratsiya qilinganini maʼlum qilishgan edi. Bu avtonom transport vositalarining doimiy aloqada boʻlishini taʼminlaydi.

Oʻzbekiston sharoitida Starlink kabi tizimlarning rivojlanishi, ayniqsa, internet infratuzilmasi yetib bormagan olis qishloqlar va togʻli hududlar uchun katta ahamiyatga ega. Yangi avlod terminallarining tejamkorligi va ixchamligi ularni mobil holatda, masalan, turistik sayohatlar yoki ekspeditsiyalar davomida qoʻllash samaradorligini oshiradi. Hozirda yangi terminallar dastlabki mijozlarga yetkazib berila boshlandi.

SpaceXStarlinkElon MuskTexnologiyaInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob