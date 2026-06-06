Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...
Jahon siyosati maydoni kutilmagan va sermulohaza voqealarga boy bo‘lishda davom etmoqda. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Moskvadagi Kreml qarorgohida Germaniyaning sobiq kansleri, Yevropa siyosiy elitasining eng bahsli va mashhur vakillaridan biri Gerxard Shryoder bilan uchrashuv o‘tkazdi. Xalqaro hamjamiyat va yetakchi OAV e’tiborini tortgan ushbu suhbat mutlaqo yopiq va yakkama-yakka formatda bo‘lib o‘tdi.
Garchi uchrashuvning rasmiy tafsilotlari sir tutilayotgan bo‘lsa-da, ekspertlar Okean orti va Yevropa Ittifoqi rahbariyati bu muloqotni katta hayajon bilan kuzatayotganini ta’kidlashmoqda.
Tet-a-tet uchrashuv: Ichkarida nimalar muhokama qilindi?
Rossiya prezidentining xalqaro masalalar bo‘yicha yordamchisi Yuriy Ushakov Kremldagi ushbu muloqot borasida qisqacha bayonot berdi. Biroq u ham suhbatning asl mazmunini oshkor qilmaslikni ma’qul ko‘rdi.
Do‘stona muhit: Yuriy Ushakovning so‘zlariga ko‘ra, RF rahbari va 82 yoshli germaniyalik taniqli siyosatchi o‘rtasidagi uchrashuv "juda samimiy va do‘stona ruhda" kechgan.
Sirli kun tartibi: Tomonlar yuzma-yuz, uchinchi shaxslarsiz suhbat qurishgan. Ammo unda aynan qaysi geosiyosiy muammolar tilga olingani aytilmadi.
Tinchlik muzokaralari so‘roq ostida: Suhbat davomida butun dunyoni tashvishga solayotgan Ukrainadagi urushni to‘xtatish, tinchlik bitimi tuzish yoki o‘zaro muzokaralar stoliga qaytish masalalari muhokama qilinganmi-yo‘qmi — hozircha noma’lum bo‘lib qolmoqda.
Bundan bir necha kun oldin Germaniyaning nufuzli nashrlari Gerxard Shryoderning kutilmaganda Moskvada paydo bo‘lgani haqida xabar tarqatgan edi. Jurnalistlar sobiq siyosatchini Kreml yaqinidagi hashamatli mehmonxonalardan birida suratga olishga ham ulgurishgan. Analitiklarning fikricha, Shryoderning ushbu tashrifi ayni kunlarda (3–6 iyun) davom etayotgan nufuzli Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (PMEF-2026) bilan bevosita bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Bahsli kansler va Yevropaning "Tinchlik elchisi" loyihasi
Gerxard Shryoder 1998 yildan 2005 yilgacha Germaniya hukumatini boshqargan bo‘lib, u uzoq yillardan beri Rossiya bilan yaqin iqtisodiy aloqalari va shaxsan Vladimir Putin bilan do‘stona munosabatlari tufayli G‘arb dunyosida tinimsiz tanqid qilinadi.
Qiziqarli jihati shundaki, ilgari Vladimir Putin Ukraina inqirozini hal qilishda Shryoderni Yevropa Ittifoqi nomidan vositachi (mediator) sifatida ko‘rish istagini yashirmagan edi. Ammo rasmiy Berlin va Bryussel uning nomzodini keskin rad etib keladi. Ayni paytda esa Yevropa Ittifoqi kuluarlarida baribir Moskva bilan muloqot o‘rnata oladigan maxsus vakil tayinlash masalasi jiddiy ko‘rib chiqilmoqda.
Muzokaralar uchun ehtimoliy nomzodlar
Ilgari egallagan yuqori lavozimlari
Siyosiy maqomi
Mario Dragi
Yevropa Markaziy banki sobiq rahbari, Italiya sobiq bosh vaziri
Iqtisodiy va moliyaviy doiralarda katta ta’sirga ega.
Angela Merkel
Germaniyaning sobiq federal kansleri
Putin bilan uzoq yillik murakkab muzokaralar tajribasiga ega.
Aleksandr Stubb
Finlyandiya prezidenti
Shimoliy Yevropa va NATO blokining faol vakili.
Zamin sharhi: Gerxard Shryoderning siyosiy faoliyati allaqachon yakunlangan bo‘lsa-da, uning Kreml eshiklarini ochib, Putin bilan tet-a-tet gaplasha olishi — uni hamon geosiyosatda muhim "yashirin kanal" ekanligidan dalolat beradi. Rasmiy G‘arb Shryoderni tan olishni istamasa-da, Oq uy va Yevropa rahbarlari bu uchrashuvning ortidan qanday kutilmagan takliflar chiqishini diqqat bilan kutishmoqda. Ehtimol, ushbu sirli suhbat yaqin kelajakdagi katta tinchlik muzokaralarining debochasi bo‘lishi ham hech gap emas. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz.
Jahon siyosiy sahnasidagi eng shov-shuvli kelishuvlar, Kreml va Yevropa o‘rtasidagi yashirin muzokaralar hamda eng qaynoq xalqaro yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…