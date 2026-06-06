Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...

·51·Dunyo
Vladimir Putin Kremlda Gerxard Shryoder bilan sirli uchrashuv o‘tkazdi...

Jahon siyosati maydoni kutilmagan va sermulohaza voqealarga boy bo‘lishda davom etmoqda. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Moskvadagi Kreml qarorgohida Germaniyaning sobiq kansleri, Yevropa siyosiy elitasining eng bahsli va mashhur vakillaridan biri Gerxard Shryoder bilan uchrashuv o‘tkazdi. Xalqaro hamjamiyat va yetakchi OAV e’tiborini tortgan ushbu suhbat mutlaqo yopiq va yakkama-yakka formatda bo‘lib o‘tdi.

Garchi uchrashuvning rasmiy tafsilotlari sir tutilayotgan bo‘lsa-da, ekspertlar Okean orti va Yevropa Ittifoqi rahbariyati bu muloqotni katta hayajon bilan kuzatayotganini ta’kidlashmoqda.

Tet-a-tet uchrashuv: Ichkarida nimalar muhokama qilindi?

Rossiya prezidentining xalqaro masalalar bo‘yicha yordamchisi Yuriy Ushakov Kremldagi ushbu muloqot borasida qisqacha bayonot berdi. Biroq u ham suhbatning asl mazmunini oshkor qilmaslikni ma’qul ko‘rdi.

  • Do‘stona muhit: Yuriy Ushakovning so‘zlariga ko‘ra, RF rahbari va 82 yoshli germaniyalik taniqli siyosatchi o‘rtasidagi uchrashuv "juda samimiy va do‘stona ruhda" kechgan.

  • Sirli kun tartibi: Tomonlar yuzma-yuz, uchinchi shaxslarsiz suhbat qurishgan. Ammo unda aynan qaysi geosiyosiy muammolar tilga olingani aytilmadi.

  • Tinchlik muzokaralari so‘roq ostida: Suhbat davomida butun dunyoni tashvishga solayotgan Ukrainadagi urushni to‘xtatish, tinchlik bitimi tuzish yoki o‘zaro muzokaralar stoliga qaytish masalalari muhokama qilinganmi-yo‘qmi — hozircha noma’lum bo‘lib qolmoqda.

Bundan bir necha kun oldin Germaniyaning nufuzli nashrlari Gerxard Shryoderning kutilmaganda Moskvada paydo bo‘lgani haqida xabar tarqatgan edi. Jurnalistlar sobiq siyosatchini Kreml yaqinidagi hashamatli mehmonxonalardan birida suratga olishga ham ulgurishgan. Analitiklarning fikricha, Shryoderning ushbu tashrifi ayni kunlarda (3–6 iyun) davom etayotgan nufuzli Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (PMEF-2026) bilan bevosita bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Bahsli kansler va Yevropaning "Tinchlik elchisi" loyihasi

Gerxard Shryoder 1998 yildan 2005 yilgacha Germaniya hukumatini boshqargan bo‘lib, u uzoq yillardan beri Rossiya bilan yaqin iqtisodiy aloqalari va shaxsan Vladimir Putin bilan do‘stona munosabatlari tufayli G‘arb dunyosida tinimsiz tanqid qilinadi.

Qiziqarli jihati shundaki, ilgari Vladimir Putin Ukraina inqirozini hal qilishda Shryoderni Yevropa Ittifoqi nomidan vositachi (mediator) sifatida ko‘rish istagini yashirmagan edi. Ammo rasmiy Berlin va Bryussel uning nomzodini keskin rad etib keladi. Ayni paytda esa Yevropa Ittifoqi kuluarlarida baribir Moskva bilan muloqot o‘rnata oladigan maxsus vakil tayinlash masalasi jiddiy ko‘rib chiqilmoqda.

Muzokaralar uchun ehtimoliy nomzodlar

Ilgari egallagan yuqori lavozimlari

Siyosiy maqomi

Mario Dragi

Yevropa Markaziy banki sobiq rahbari, Italiya sobiq bosh vaziri

Iqtisodiy va moliyaviy doiralarda katta ta’sirga ega.

Angela Merkel

Germaniyaning sobiq federal kansleri

Putin bilan uzoq yillik murakkab muzokaralar tajribasiga ega.

Aleksandr Stubb

Finlyandiya prezidenti

Shimoliy Yevropa va NATO blokining faol vakili.

Zamin sharhi: Gerxard Shryoderning siyosiy faoliyati allaqachon yakunlangan bo‘lsa-da, uning Kreml eshiklarini ochib, Putin bilan tet-a-tet gaplasha olishi — uni hamon geosiyosatda muhim "yashirin kanal" ekanligidan dalolat beradi. Rasmiy G‘arb Shryoderni tan olishni istamasa-da, Oq uy va Yevropa rahbarlari bu uchrashuvning ortidan qanday kutilmagan takliflar chiqishini diqqat bilan kutishmoqda. Ehtimol, ushbu sirli suhbat yaqin kelajakdagi katta tinchlik muzokaralarining debochasi bo‘lishi ham hech gap emas. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz.

Jahon siyosiy sahnasidagi eng shov-shuvli kelishuvlar, Kreml va Yevropa o‘rtasidagi yashirin muzokaralar hamda eng qaynoq xalqaro yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Vladimir PutinGerhard SchröderKremlRossiyaGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildiRossiya rahbari Eron bo‘yicha muhim bayonot bilan chiqish qildiBugun, 08:46Nyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiNyu-Dehlidagi yong‘inda O‘zbekiston fuqarosi ham halok bo‘ldiBugun, 08:00Kongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaKongoda Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat yanada og‘irlashmoqdaBugun, 07:53Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdiYaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: Eron AQSH bazalariga zarbalar berdiBugun, 07:14AQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdiAQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdiBugun, 07:10Dubay shahzodasining sobiq rafiqasi hibsga olindiDubay shahzodasining sobiq rafiqasi hibsga olindiBugun, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi