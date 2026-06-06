Olimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdi

·26·Dunyo
Olimlar 5000 yillik mumiyo mikroorganizmidan non yopdi

Olimlar 5000 yillik mumiyodan olingan achitqi yordamida tabiiy xamirturushli non tayyorladi. Bu haqda “Daily Mail” xabar berdi.

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, 1991 yilda Alp tog‘laridan topilgan mashhur Muz odam Etsi mumiyosi tadqiqotchilarni hanuz hayratga solishda davom etmoqda. Tadqiqotchilarning aniqlashicha, besh ming yil avval yashagan inson to‘qimalarida hali ham tirik mikroorganizmlar, jumladan, sovuq haroratga chidamli noodatiy achitqilar saqlanib qolgan.

Eurac Research mutaxassislari Etsining terisi, ichki a’zolari va oshqozon qoldiqlaridan olingan namunalarni o‘rgangan. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, mumiyo tarkibida qadimgi ichak bakteriyalaridan tortib, juda past haroratda ham yashay oladigan achitqilargacha bo‘lgan murakkab mikroorganizmlar jamoasi saqlangan.

Olimlarni ayniqsa ushbu achitqilar katta qiziqish uyg‘otgan. Ular laboratoriya sharoitida mikroorganizmlarni o‘stirib, asta-sekin ularni unli muhitga moslashtirishga erishgan. Bir necha oy davom etgan tajribalardan so‘ng, ushbu mikroorganizmlar oddiy non achitqisi kabi faoliyat ko‘rsata boshlagan.

Natijada tadqiqotchilar xamir tayyorlab, taxminan 5300 yillik tarixga ega bo‘lgan mumiyodan olingan achitqi yordamida haqiqiy non yopishgan. Tadqiqot rahbari Muhammad Sarhanning aytishicha, xamir taxminan bir sutka ichida ko‘pchib chiqqan va pishirish uchun to‘liq yaroqli bo‘lgan.

Olimlar bu bilan to‘xtab qolishmoqchi emas. Hozirda ular qadimiy achitqilardan pivo va boshqa achitilgan mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini ham o‘rganmoqda.

ÖtziDaily MailAlp tog'lariMuhammad SarhanEurac Research
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiIroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiKecha, 18:58Bir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiBir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiKecha, 18:27Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?Roman Abramovich Kiyevda Volodimir Zelenskiy bilan "yashirin" uchrashdimi?Kecha, 17:41Latifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiLatifa ortidan mojaro: Turkiyada milliarderga nisbatan tergov boshlandiKecha, 16:4412 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladiKecha, 15:48Bu yilning eng noyob astronomik hodisasi kuzatiladiBu yilning eng noyob astronomik hodisasi kuzatiladiKecha, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi