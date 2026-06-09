Federal sud Tramp joriy etgan qimmatbaho viza to‘lovini bekor qildi
Okean ortida mehnat migratsiyasi va yuqori texnologiyalar sohasida faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimiz hamda xalqaro mutaxassislar uchun juda muhim va yoqimli yangilik e’lon qilindi. Bostondagi AQSH federal sudi Donald Tramp ma’muriyati tomonidan yuqori malakali xorijlik ishchilar uchun mo‘ljallangan «H-1B» ishchi vizalarini rasmiylashtirish jarayoniga tatbiq etilgan qo‘shimcha 100 000 dollarlik yirik to‘lov talabini butunlay bekor qildi. Nufuzli sudya ushbu moliyaviy cheklovni amaldagi qonunchilikka zid va noqonuniy deb topdi. Bu haqda dunyoning eng yetakchi axborot agentliklaridan biri hisoblangan Reuters xabar tarqatdi.
Sud jarayonida tizimli ravishda olib borilgan surishtiruvlar shuni ko‘rsatdiki, Tramp tomonidan joriy etilgan ushbu yirik mablag‘ aslida oddiy to‘lov emas, balki yashirin soliq turi hisoblanadi. AQSH Konstitutsiyasiga ko‘ra esa, mamlakat Prezidenti oliy qonun chiqaruvchi organ — Kongressning bevosita roziligi va tasdig‘isiz bu kabi yangi soliqlarni undirish vakolatiga ega emas. Eslatib o‘tish joizki, Donald Tramp ushbu bahsli tartibni 2025 yilning sentyabr oyida kuchga kiritgan edi. Ilgari amerikalik ish beruvchilar chet ellik xodimlarga «H-1B» vizasini olib berish uchun bor-yo‘g‘i 2000 dollardan 5000 dollargacha mablag‘ sarflashgan bo‘lsa, yangi tartib bu xarajatlarni o‘n barobardan ham ko‘proqqa oshirib yuborgan edi.
Bunday keskin moliyaviy yuklardan so‘ng, AQSHning 20 ta shtati bosh prokurorlari birlashib, Oq uy ma’muriyatiga qarshi sudga rasmiy da’vo arizasi bilan murojaat qilishdi. Prokurorlar o‘z arizalarida ushbu qat’iy qoidalar mamlakatdagi yirik universitetlar, zamonaviy tibbiyot muassasalari va xususiy biznes vakillariga dunyoning eng sara, bilimli va malakali xorijiy mutaxassislarini ishga yollashga jiddiy to‘sqinlik qilayotganini alohida ta’kidlab o‘tishgan.
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, AQSHning mashhur «H-1B» vizalari dunyo bo‘ylab faqat eng yuqori malakaga ega bo‘lgan xorijlik ishchilarga taqdim etiladi. Ushbu xalqaro dasturdan Kremniy vodiysidagi Silikon transmilliy texnologiya kompaniyalari dunyoning eng kuchli muhandislari, tajribali dasturchilari hamda olimlarini Amerikaga jalb qilish va ularni ish bilan ta’minlash yo‘lida juda faol foydalanib keladi. Sudning ushbu adolatli qarori soha rivojiga yangi turtki berishi shubhasiz.
AQSHdagi eng so‘nggi siyosiy va iqtisodiy o‘zgarishlar, viza tizimidagi yangiliklar hamda dunyo mehnat bozoridan keladigan eng tezkor eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…