Federal sud Tramp joriy etgan qimmatbaho viza to‘lovini bekor qildi

·0·Dunyo
Federal sud Tramp joriy etgan qimmatbaho viza to‘lovini bekor qildi

Okean ortida mehnat migratsiyasi va yuqori texnologiyalar sohasida faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimiz hamda xalqaro mutaxassislar uchun juda muhim va yoqimli yangilik e’lon qilindi. Bostondagi AQSH federal sudi Donald Tramp ma’muriyati tomonidan yuqori malakali xorijlik ishchilar uchun mo‘ljallangan «H-1B» ishchi vizalarini rasmiylashtirish jarayoniga tatbiq etilgan qo‘shimcha 100 000 dollarlik yirik to‘lov talabini butunlay bekor qildi. Nufuzli sudya ushbu moliyaviy cheklovni amaldagi qonunchilikka zid va noqonuniy deb topdi. Bu haqda dunyoning eng yetakchi axborot agentliklaridan biri hisoblangan Reuters xabar tarqatdi.

Sud jarayonida tizimli ravishda olib borilgan surishtiruvlar shuni ko‘rsatdiki, Tramp tomonidan joriy etilgan ushbu yirik mablag‘ aslida oddiy to‘lov emas, balki yashirin soliq turi hisoblanadi. AQSH Konstitutsiyasiga ko‘ra esa, mamlakat Prezidenti oliy qonun chiqaruvchi organ — Kongressning bevosita roziligi va tasdig‘isiz bu kabi yangi soliqlarni undirish vakolatiga ega emas. Eslatib o‘tish joizki, Donald Tramp ushbu bahsli tartibni 2025 yilning sentyabr oyida kuchga kiritgan edi. Ilgari amerikalik ish beruvchilar chet ellik xodimlarga «H-1B» vizasini olib berish uchun bor-yo‘g‘i 2000 dollardan 5000 dollargacha mablag‘ sarflashgan bo‘lsa, yangi tartib bu xarajatlarni o‘n barobardan ham ko‘proqqa oshirib yuborgan edi.

Bunday keskin moliyaviy yuklardan so‘ng, AQSHning 20 ta shtati bosh prokurorlari birlashib, Oq uy ma’muriyatiga qarshi sudga rasmiy da’vo arizasi bilan murojaat qilishdi. Prokurorlar o‘z arizalarida ushbu qat’iy qoidalar mamlakatdagi yirik universitetlar, zamonaviy tibbiyot muassasalari va xususiy biznes vakillariga dunyoning eng sara, bilimli va malakali xorijiy mutaxassislarini ishga yollashga jiddiy to‘sqinlik qilayotganini alohida ta’kidlab o‘tishgan.

Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, AQSHning mashhur «H-1B» vizalari dunyo bo‘ylab faqat eng yuqori malakaga ega bo‘lgan xorijlik ishchilarga taqdim etiladi. Ushbu xalqaro dasturdan Kremniy vodiysidagi Silikon transmilliy texnologiya kompaniyalari dunyoning eng kuchli muhandislari, tajribali dasturchilari hamda olimlarini Amerikaga jalb qilish va ularni ish bilan ta’minlash yo‘lida juda faol foydalanib keladi. Sudning ushbu adolatli qarori soha rivojiga yangi turtki berishi shubhasiz.

AQSHdagi eng so‘nggi siyosiy va iqtisodiy o‘zgarishlar, viza tizimidagi yangiliklar hamda dunyo mehnat bozoridan keladigan eng tezkor eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yashash darajasi eng yuqori davlatlar ma’lum bo‘ldiYashash darajasi eng yuqori davlatlar ma’lum bo‘ldiBugun, 10:22“Tolibon” smartfonlarga qarshi: ayrim hududlarda qat’iy taqiq joriy etildi“Tolibon” smartfonlarga qarshi: ayrim hududlarda qat’iy taqiq joriy etildiBugun, 08:20Berlinda Ebola yuqtirgan amerikalik shifokor davolandiBerlinda Ebola yuqtirgan amerikalik shifokor davolandiBugun, 08:03300 dan ortiq muhojir o‘g‘irlab ketildi300 dan ortiq muhojir o‘g‘irlab ketildiBugun, 07:50AQSHning Apache vertolyoti Hormuz yaqinida halokatga uchradiAQSHning Apache vertolyoti Hormuz yaqinida halokatga uchradiBugun, 07:45Eron va Isroil o‘rtasida raketa hujumlari avj oldiEron va Isroil o‘rtasida raketa hujumlari avj oldiBugun, 06:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi