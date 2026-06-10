NASAning yangi Oy missiyasida kimlar ishtirok etadi?

·0·Dunyo
NASAning yangi Oy missiyasida kimlar ishtirok etadi?

AQSHning NASA agentligi “Artemida-3” Oy missiyasida ishtirok etadigan to‘rt nafar astronavt nomini ma’lum qildi. Xyustondagi Lydon B. Johnson kosmik markazida o‘tkazilgan tadbirda amerikalik astronavtlar Andre Duglas, Frank Rubio va Rendi Bresnik, shuningdek, italiyalik Luka Parmitano missiya tarkibiga kiritilgani ma’lum qilindi.

Avvalroq Yevropa kosmik agentligi ushbu missiyada ishtirok etadigan ilk yevropalik astronavt nemis bo‘lishi mumkinligini bildirgan edi. Biroq yakuniy tanlovda sinov uchuvchisi tajribasiga ega Luka Parmitano afzal ko‘rildi.

Dastlab “Artemida-3” doirasida insonlarni Oyga tushirish rejalashtirilgan edi. Ammo NASA 2026 yilda missiya konsepsiyasi o‘zgarganini ma’lum qildi. Yangi rejaga ko‘ra, ekipaj past Yer orbitasida qolib, SpaceX va Blue Origin kompaniyalari ishlab chiqayotgan Oy qo‘nish modullari bilan tutashuv amaliyotlarini bajaradi.

“Artemida-3” missiyasi 2027 yilga rejalashtirilgan bo‘lsa, NASAning Oyga navbatdagi pilotli qo‘nishi hozircha 2028 yilga qoldirilgan.

Ma’lumot uchun, joriy yil aprel oyida “Artemida-2” missiyasi ekipaji Yerga muvaffaqiyatli qaytgan va “Orion” kemasi Yerdan 407 ming kilometr masofagacha uzoqlashib, yangi rekord o‘rnatgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik olimlar insonga cho‘chqaning jigari va buyragini ko‘chirib o‘tkazdiXitoylik olimlar insonga cho‘chqaning jigari va buyragini ko‘chirib o‘tkazdiBugun, 02:18Isroildagi o‘zbekistonliklar xavfdan ogohlantirildiIsroildagi o‘zbekistonliklar xavfdan ogohlantirildiKecha, 18:46BMT ekspertlari qotilligi: Kongo sudi o‘lim hukmini tasdiqladiBMT ekspertlari qotilligi: Kongo sudi o‘lim hukmini tasdiqladiKecha, 18:30Si Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladiSi Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladiKecha, 17:12Yaponiya­da bitta ayiq sababli 94 ta maktab yopildiYaponiya­da bitta ayiq sababli 94 ta maktab yopildiKecha, 15:41Filippinda kuchli zilzila: qurbonlar soni ortmoqdaFilippinda kuchli zilzila: qurbonlar soni ortmoqdaKecha, 15:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi