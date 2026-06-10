Britaniya orollarida 415 million yillik ulkan chayon topildi

·0·Dunyo
Britaniya orollarida 415 million yillik ulkan chayon topildi

Ilmiy dunyoda shov-shuvga sabab bo‘lgan yangi kashfiyot Britaniya orollarida amalga oshirildi. Mutaxassislar taxminan 415 million yil oldin Yer yuzida yashagan ulkan chayonning fossil qoldiqlarini o‘rganishdi.

Olimlar bu qadimiy jonzotni Praearcturus gigas deb nomlashdi va u hozirgacha aniqlangan eng yirik chayon bo‘lishi mumkinligini ta’kidlashmoqda.

Tadqiqotlarga ko‘ra, uning panjalari 16 santimetrgacha yetgan, tanasi esa taxminan bir metr atrofida bo‘lgan. Bu ulkan jonzotning izlari Uelsning Powys hududi hamda Angliyaning Herefordshire va Worcestershire mintaqalaridan topilgan St Maughan's Sandstone Formation qatlamlarida saqlanib qolgan.

Eng qizig‘i, mazkur chayon Yer tarixining Erta Devon davrida, ya’ni 415 million yil avval yashagan. Fossillar ilk marta 1870-yillarda aniqlangan bo‘lsa-da, ularning haqiqiy tabiati uzoq vaqt davomida sir bo‘lib kelgan.

Dastlab olimlar bu qoldiqlarni ulkan qisqichbaqa deb ham taxmin qilishgan. Lekin zamonaviy CT skanerlar va 3D modellashtirish texnologiyalari orqali o‘tkazilgan tadqiqotlar bu jonzot aslida chayon ekanini tasdiqladi.

Tadqiqotchilar fikricha, uning kattaligi o‘sha davrda Yer yuzidagi ekologik sharoit va raqobatning hali yetarlicha shakllanmagani bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Bu kashfiyot nafaqat paleontologiya, balki Yerdagi hayot evolyutsiyasini tushunishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mexikoda JCH-2026 ochilishi oldidan ommaviy norozilik namoyishlari boshlandiMexikoda JCH-2026 ochilishi oldidan ommaviy norozilik namoyishlari boshlandiBugun, 10:26Tehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdiTehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdiBugun, 09:45Janubiy Afrikadagi otishmada 12 kishi halok bo‘ldiJanubiy Afrikadagi otishmada 12 kishi halok bo‘ldiBugun, 09:37Afg‘oniston Pokistonni uchta viloyatga zarba berishda aybladiAfg‘oniston Pokistonni uchta viloyatga zarba berishda aybladiBugun, 09:29Eron Minab maktabi xotirasiga yangi banknota chiqaradiEron Minab maktabi xotirasiga yangi banknota chiqaradiBugun, 09:2517 yil parvoz qilgan uchuvchining litsenziyasi soxta chiqdi17 yil parvoz qilgan uchuvchining litsenziyasi soxta chiqdiBugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi