Kolumbiya prezidenti vaqtincha lavozimidan chetlatildi

·37·Dunyo
Kolumbiya prezidenti vaqtincha lavozimidan chetlatildi

Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro 21 iyunga qadar davlat rahbari lavozimidan vaqtincha chetlatildi. Bu haqda El Tiempo nashri xabar berdi.

Qaror Vakillar palatasining Ayblovlar bo‘yicha komissiyasi raisi Gloriya Arizabaleta tomonidan qabul qilingan. Ushbu chora prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichi yakunlanguniga qadar amal qiladi.

Ma’lum qilinishicha, Petro saylov kampaniyasi davrida siyosiy jarayonlarga noqonuniy aralashganlikda gumon qilinmoqda. Komissiya 9 iyun kuni ushbu holat bo‘yicha ikki intizomiy tergovni boshlagan.

Ayblovlar prezidentning muxolifat vakillari haqidagi ommaviy bayonotlari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari bilan bog‘liq. Xususan, uning konservativ nomzod Abelardo de la Espriella haqidagi posti jamoatchilikda keskin norozilik uyg‘otgan.

Kolumbiyada prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichi 21 iyun kuniga belgilangan. Unda chap qanot nomzodi Ivan Sepeda va o‘ng qanot vakili Abelardo de la Espriella ishtirok etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bill Geyts Epshteyn bilan aloqalari yuzasidan savollarga javob berdiBill Geyts Epshteyn bilan aloqalari yuzasidan savollarga javob berdiBugun, 09:02Xitoylik yoshlar mamlakatdagi eng muhim imtihon yakunini nishonlamoqdaXitoylik yoshlar mamlakatdagi eng muhim imtihon yakunini nishonlamoqdaBugun, 08:44250 yillik mexanik oqqush: hanuzgacha ishlaydigan mo‘jiza250 yillik mexanik oqqush: hanuzgacha ishlaydigan mo‘jizaBugun, 08:40Plastik operatsiya fojiasi: ayol 6 yildan beri ko‘zini yuma olmaydiPlastik operatsiya fojiasi: ayol 6 yildan beri ko‘zini yuma olmaydiBugun, 08:20Asaubayeva: Maoshim uch baravarga qisqartirildi, Prezidentga murojaat qildim (video)Asaubayeva: Maoshim uch baravarga qisqartirildi, Prezidentga murojaat qildim (video)Bugun, 08:08Nafas olmasdan 120 metr suzgan sportchi jahon rekordini o‘rnatdiNafas olmasdan 120 metr suzgan sportchi jahon rekordini o‘rnatdiBugun, 08:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi