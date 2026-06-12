Ilon Mask tarixdagi birinchi trillionerga aylangani aytilmoqda

·1·Dunyo
Ilon Mask tarixdagi birinchi trillionerga aylangani aytilmoqda

SpaceX kompaniyasi AQSH tarixidagi eng yirik IPO‘lardan birini o‘tkazib, 75 milliard dollar jalb qilgani aytilmoqda. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, kompaniya 555,56 million dona aksiyani har birini 135 dollardan sotgan.

IPO natijasida SpaceX'ning bozor qiymati 1,77 trillion dollarga baholangan. Bu ko‘rsatkich kompaniyani dunyodagi eng qimmat texnologik gigantlar qatoriga olib chiqdi.

Reuters va Forbes baholashlariga ko‘ra, Ilon Maskning SpaceX'dagi ulushi qariyb 866 milliard dollarga yetgan. Tesla va boshqa aktivlari bilan birga uning umumiy boyligi 1,1 trillion dollardan oshgani aytilmoqda.

Shu tariqa, Ilon Mask tarixdagi birinchi trillioner sifatida tilga olinmoqda. Biroq ayrim nashrlar uning boyligi hisob-kitobida kelajakdagi shartli aksiyalar ham inobatga olinganini qayd etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreyaning sobiq prezidenti 30 yilga qamaldiJanubiy Koreyaning sobiq prezidenti 30 yilga qamaldiBugun, 08:33Erdog‘an jurnalist qizga turmush qurishni kechiktirmaslikni tavsiya qildiErdog‘an jurnalist qizga turmush qurishni kechiktirmaslikni tavsiya qildiBugun, 06:54Tramp Eronning asosiy neft terminalini egallash rejasini e’lon qildiTramp Eronning asosiy neft terminalini egallash rejasini e’lon qildiKecha, 18:48Kot-d'Ivuar muxlislari viza cheklovi sabab AQSHga bora olmaydigan bo‘ldiKot-d'Ivuar muxlislari viza cheklovi sabab AQSHga bora olmaydigan bo‘ldiKecha, 14:46Putin xorijdagi rossiyaliklarni mol-mulkini xatlash haqida qonun chiqardiPutin xorijdagi rossiyaliklarni mol-mulkini xatlash haqida qonun chiqardiKecha, 11:58Braziliya terma jamoasi AQSH aeroportida kuchaytirilgan tekshiruvdan o‘tdiBraziliya terma jamoasi AQSH aeroportida kuchaytirilgan tekshiruvdan o‘tdiKecha, 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi