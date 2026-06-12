Xitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldi

·45·Dunyo
Xitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldi

Xitoy Davlat xavfsizligi vazirligi chet el razvedka tuzilmalari mamlakatning suv hududlarida yangi turdagi kuzatuv usullaridan foydalanayotgani haqida bayonot berdi.

Vazirlik 12 iyun kuni WeChat platformasida e’lon qilgan ma’lumotda, Xitoy atrofidagi dengiz hududlarida “ko‘rinmas urush” va maxfiy razvedka faoliyati kuchaygani ta’kidlangan.

Rasmiy bayonotga ko‘ra, ayrim xorijiy idoralar suvosti ma’lumotlarini yig‘ish uchun turli zamonaviy qurilmalardan, shu jumladan sensorlar o‘rnatilgan hayvonlardan ham foydalanmoqda.

Vazirlik ma’lumotida “josus toshbaqalar” va “josus baliqlar” orqali suv muhiti haqidagi ma’lumotlar to‘planib, ular real vaqtda sun’iy yo‘ldosh orqali uzatilgani aytilgan. Bu ma’lumotlar suv harorati, sho‘rlanish darajasi va okean oqimlarini o‘z ichiga olgan.

Biroq rasmiylar ushbu hayvonlar qayerdan olingani va ularni kim texnik jihozlagani haqida aniq ma’lumot bermagan.

Xitoy tomoni, shuningdek, suvosti mayoqchalari va to‘lqin harakati orqali ishlaydigan maxsus “glayder” qurilmalari ham aniqlanganini bildirdi. Ular harbiy kemalar harakati va suvosti tovushlarini kuzatish uchun ishlatilgan bo‘lishi mumkinligi ta’kidlanmoqda.

Ma’lumotda qayd etilishicha, Janubiy Xitoy dengizi, Sharqiy Xitoy dengizi va Tayvan bo‘g‘ozi atrofida razvedka faolligi tez-tez kuzatilmoqda.

Shu bilan birga, Xitoy ommaviy axborot vositalari suv hududlarida shubhali qurilmalarni topgan baliqchilarga katta miqdorda pul mukofotlari berilayotganini ham ma’lum qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiMarokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiBugun, 16:30Antalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadiAntalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadiBugun, 15:49Ariana Grande Oq uydan musiqasidan foydalanmaslikni talab qildiAriana Grande Oq uydan musiqasidan foydalanmaslikni talab qildiBugun, 12:05Tailand malikasi 4 yil komada yotib, sog‘lig‘i keskin yomonlashgani sababli vafot etdiTailand malikasi 4 yil komada yotib, sog‘lig‘i keskin yomonlashgani sababli vafot etdiBugun, 12:00Niqobdagi xayriyachi: butun dunyoga yashirin yordam berayotgan insonNiqobdagi xayriyachi: butun dunyoga yashirin yordam berayotgan insonBugun, 10:51Insoniyatning ilk izlari saqlangan 9 ming yillik g‘or siriInsoniyatning ilk izlari saqlangan 9 ming yillik g‘or siriBugun, 10:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi