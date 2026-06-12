Antalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadi

·39·Dunyo
Antalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadi

11 iyun kuni Istanbuldan Antalyaga parvoz qilgan yo‘lovchi samolyoti aeroport hududida radar ustuniga borib urilib, noxush holat yuz berdi. Bu haqda “Akdeniz Manset” nashri xabar qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, qo‘nish jarayonida samolyot noma’lum sabablarga ko‘ra to‘xtash zonasidagi ustun bilan to‘qnashgan. Ushbu to‘qnashuv aeroport faoliyatida qisqa muddatli uzilishlarga sabab bo‘lgan, voqea joyiga tezkor tibbiy va texnik xizmat guruhlari yetib kelgan.

Turkish Airlines” aviakompaniyasi ma’lumotiga ko‘ra, samolyotda jami 267 nafar yo‘lovchi va ekipaj a’zolari bo‘lgan. Barcha yo‘lovchilar zudlik bilan evakuatsiya qilingan.

Rasmiy bayonotda yo‘lovchilar va ekipaj a’zolari jarohat olmagani ta’kidlandi. Biroq samolyot hamda u urilib ketgan inshootda moddiy zarar qayd etilgan.

Hodisa davomida salon ichida vahima yuzaga kelgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda videolavhalar tarqaldi. Kadrlarda ba’zi yo‘lovchilarning qo‘rquv va sarosimaga tushgani, kislorod niqoblari tushib ketgani ko‘rinadi.

Yo‘lovchilardan birining aytishicha, qattiq zarba ovozi va samolyot qismlarining silkinishi odamlarni chuqur qo‘rqitgan.

Hozirda ushbu holat yuzasidan rasmiy organlar tomonidan texnik tekshiruv va surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Aniq sabablar ekspertiza yakunlaridan so‘ng ma’lum qilinadi.

AntalyaIstanbulTurkish AirlinesAkdeniz Manset
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiMarokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiBugun, 16:30Xitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldiXitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 15:43Ariana Grande Oq uydan musiqasidan foydalanmaslikni talab qildiAriana Grande Oq uydan musiqasidan foydalanmaslikni talab qildiBugun, 12:05Tailand malikasi 4 yil komada yotib, sog‘lig‘i keskin yomonlashgani sababli vafot etdiTailand malikasi 4 yil komada yotib, sog‘lig‘i keskin yomonlashgani sababli vafot etdiBugun, 12:00Niqobdagi xayriyachi: butun dunyoga yashirin yordam berayotgan insonNiqobdagi xayriyachi: butun dunyoga yashirin yordam berayotgan insonBugun, 10:51Insoniyatning ilk izlari saqlangan 9 ming yillik g‘or siriInsoniyatning ilk izlari saqlangan 9 ming yillik g‘or siriBugun, 10:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi