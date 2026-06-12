Marokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildi

·0·Dunyo
Marokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildi

Shimoliy Afrika sohilida, O‘rta yer dengiziga qaragan hududda Ispaniyaga qarashli ikki shahar joylashgan, deb MSN xabar berdi.

Seuta va Melilya Afrika qit’asida joylashgan bo‘lsa-da, ular Ispaniyaning avtonom anklavlari hisoblanadi. Bu shaharlar asrlar davomida Ispaniya hududi tarkibida bo‘lib kelgan.

Madrid Seuta va Melilya Ispaniyaga tegishli ekanini ta’kidlaydi. Ammo Marokash bu pozitsiyaga qo‘shilmaydi va ushbu hududlarni qaytarishni bir necha bor talab qilgan.

Bu ikki shahar XVI asrdan beri urushlar, siyosiy bahslar va diplomatik tangliklar markazida bo‘lib kelmoqda.

So‘nggi vaqtlarda Vashingtonda joylashgan tahlil markazlaridan biri AQSH hukumatini Seuta va Melilyani Marokashning bosib olingan hududi deb e’lon qilishga chaqirgan.

Shu sababli bu ikki shaharning tarixi, maqomi va kelajagi hanuzgacha Ispaniya va Marokash o‘rtasidagi eng nozik masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Antalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadiAntalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadiBugun, 15:49Xitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldiXitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 15:43Ariana Grande Oq uydan musiqasidan foydalanmaslikni talab qildiAriana Grande Oq uydan musiqasidan foydalanmaslikni talab qildiBugun, 12:05Tailand malikasi 4 yil komada yotib, sog‘lig‘i keskin yomonlashgani sababli vafot etdiTailand malikasi 4 yil komada yotib, sog‘lig‘i keskin yomonlashgani sababli vafot etdiBugun, 12:00Niqobdagi xayriyachi: butun dunyoga yashirin yordam berayotgan insonNiqobdagi xayriyachi: butun dunyoga yashirin yordam berayotgan insonBugun, 10:51Insoniyatning ilk izlari saqlangan 9 ming yillik g‘or siriInsoniyatning ilk izlari saqlangan 9 ming yillik g‘or siriBugun, 10:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi