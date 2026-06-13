"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)

·23·Dunyo
"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)

Sahnaga chiqqan yosh san’atkor noodatiy chiqishi bilan tomoshabinlarni ilk daqiqalardanoq hayratda qoldirdi. U oddiy kiyim ilgichga osilgan pidjak bilan raqs tushib, sahnada mutlaqo yangi uslubni namoyish etdi.

Chiqish davom etar ekan, pidjak go‘yo jonlangandek, ichida “ko‘rinmas sherik” bordek taassurot uyg‘otadi. Har bir harakat, har bir burilish tomoshabinni oddiy tomoshadan ko‘ra chuqurroq, hissiy sayohatga olib kiradi.

Mazkur chiqish nafaqat texnik mahorat, balki kuchli badiiy g‘oya bilan ham ajralib turadi. San’atkor inson va uning ichki his-tuyg‘ulari, yolg‘izlik va tasavvur chegaralari haqida o‘ziga xos ifoda yaratishga muvaffaq bo‘lgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda ham ushbu chiqish keng muhokamalarga sabab bo‘lib, ko‘pchilik uni noodatiy va chuqur ma’noga ega san’at namunasi sifatida baholamoqda.

Kostyum na veshalke
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada migrantlar uchun tibbiy ko‘rik qoidalari kuchaytirildiRossiyada migrantlar uchun tibbiy ko‘rik qoidalari kuchaytirildiBugun, 23:29Niderlandiyada hayvonlarsiz dunyodagi ilk «ferma» ochildiNiderlandiyada hayvonlarsiz dunyodagi ilk «ferma» ochildiKecha, 17:43Marokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiMarokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiKecha, 16:30Antalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadiAntalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadiKecha, 15:49Xitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldiXitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 15:43Ariana Grande Oq uydan musiqasidan foydalanmaslikni talab qildiAriana Grande Oq uydan musiqasidan foydalanmaslikni talab qildiKecha, 12:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi