"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)
Sahnaga chiqqan yosh san’atkor noodatiy chiqishi bilan tomoshabinlarni ilk daqiqalardanoq hayratda qoldirdi. U oddiy kiyim ilgichga osilgan pidjak bilan raqs tushib, sahnada mutlaqo yangi uslubni namoyish etdi.
Chiqish davom etar ekan, pidjak go‘yo jonlangandek, ichida “ko‘rinmas sherik” bordek taassurot uyg‘otadi. Har bir harakat, har bir burilish tomoshabinni oddiy tomoshadan ko‘ra chuqurroq, hissiy sayohatga olib kiradi.
Mazkur chiqish nafaqat texnik mahorat, balki kuchli badiiy g‘oya bilan ham ajralib turadi. San’atkor inson va uning ichki his-tuyg‘ulari, yolg‘izlik va tasavvur chegaralari haqida o‘ziga xos ifoda yaratishga muvaffaq bo‘lgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda ham ushbu chiqish keng muhokamalarga sabab bo‘lib, ko‘pchilik uni noodatiy va chuqur ma’noga ega san’at namunasi sifatida baholamoqda.
…