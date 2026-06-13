Uch yildan so‘ng Saudiyadan Turkiyaga poyezd qatnashi kutilmoqda

·28·Dunyo
Uch yildan so‘ng Saudiyadan Turkiyaga poyezd qatnashi kutilmoqda

Saudiya Arabistoni va Turkiya o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri temir yo‘l aloqasini yo‘lga qo‘yish loyihasi keyingi uch yil ichida amalga oshirilishi kutilmoqda. Bu haqda Turkiya transport va infratuzilma vaziri Abdulqodir Uralog‘lu Al Arabiya nashriga bergan intervyusida ma’lum qildi.

Vazirning ta’kidlashicha, mazkur temir yo‘l kelajakda Yevropa yo‘nalishigacha kengaytirilishi mumkin. Ar Riyod—Anqara temir yo‘l tarmog‘ining qiymati bo‘yicha aniq ma’lumotlar esa yaqin vaqtlarda e’lon qilinishi rejalashtirilgan. Loyihaga ko‘ra, temir yo‘l Saudiya Arabistonidan boshlanib, Iordaniya va Suriya orqali Turkiya hududigacha yetib boradi. Shuningdek, Iroq ham mazkur transport yo‘lagining bir qismiga aylanishi ehtimoli bor.

Abdulqodir Uralog‘luning ma’lum qilishicha, Saudiya Arabistoni o‘z temir yo‘l tarmog‘ini allaqachon Iordaniya chegarasigacha yetkazgan. Turkiya esa o‘z navbatida temir yo‘l tizimini Suriya hududigacha kengaytirgan. Hozirgi kunda asosiy e’tibor Suriya va Iordaniyadagi yetishmayotgan qismlarni barpo etishga qaratilmoqda.

“Ayni paytda biz aynan shu yo‘nalish ustida ishlayapmiz. Barcha tafsilotlarni o‘rganib chiqib, to‘rt davlatni birlashtiruvchi temir yo‘l tarmog‘ini yaratish uchun qanday hamkorlik qilish mumkinligini muhokama qilmoqdamiz. Kelajakda mazkur yo‘l Yevropa qit’asigacha yetib borishi mumkin”, dedi vazir.

Uning qo‘shimcha qilishicha, Fors ko‘rfazi davlatlari ham keyinchalik ushbu yirik infratuzilma loyihasiga ulanishi mumkin. Bu bayonot Saudiya Arabistoni transport va logistika xizmatlari vaziri Solih al-Jassir bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvdan so‘ng yangradi. Uchrashuv yakunida ikki davlat temir yo‘l sohasida hamkorlikni mustahkamlash bo‘yicha anglashuv memorandumini imzoladi.

Shu bilan birga, tomonlar Ar Riyod va Anqarani bog‘lovchi temir yo‘l hamda avtomobil yo‘llari variantlarini ham muhokama qilmoqda. Bu muzokaralar mintaqadagi geosiyosiy o‘zgarishlar va davom etayotgan mojarolar fonida olib borilmoqda.

Avvalroq Saudiya Arabistoni transport vaziri Solih al-Jassir ham Al Arabiya telekanaliga bergan intervyusida mazkur loyihaning iqtisodiy asoslari 2026 yil oxirigacha tayyor bo‘lishini ma’lum qilgan edi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Saudiya, Iordaniya va Suriya orqali Turkiyani bog‘lovchi temir yo‘l mintaqaning transport salohiyatini sezilarli darajada oshiradi.

Mutaxassislar fikricha, tarixiy temir yo‘l yo‘lagini qayta tiklashga qaratilgan mazkur loyiha mintaqa mamlakatlarini oddiy tranzit hududidan qit’alararo savdo oqimlarini boshqaruvchi muhim markazga aylantirishi mumkin. Ayniqsa, Hormuz bo‘g‘ozidagi vaziyat va dengiz yuk tashish sohasidagi uzilishlar fonida muqobil quruqlik yo‘llariga qiziqish tobora ortib bormoqda.

Saudi ArabiaTurkeyAbdulkadir UraloğluAl ArabiyaSaleh Al-Jasser
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask dunyodagi ilk trillionerga aylandiIlon Mask dunyodagi ilk trillionerga aylandiBugun, 03:13"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)Bugun, 00:00Rossiyada migrantlar uchun tibbiy ko‘rik qoidalari kuchaytirildiRossiyada migrantlar uchun tibbiy ko‘rik qoidalari kuchaytirildiBugun, 23:29Niderlandiyada hayvonlarsiz dunyodagi ilk «ferma» ochildiNiderlandiyada hayvonlarsiz dunyodagi ilk «ferma» ochildiKecha, 17:43Marokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiMarokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiKecha, 16:30Antalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadiAntalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadiKecha, 15:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi