Xomanaiy dafn marosimi sanalari e’lon qilindi

·55·Dunyo
Xomanaiy dafn marosimi sanalari e’lon qilindi

Eron oliy rahbari Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari sanasi rasman ma’lum qilindi. Xabarlarga ko‘ra, xayrlashuv tadbirlari joriy yil 4 iyuldan 9 iyulgacha davom etadi. Bu haqda SNN ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, marosim 4 iyul kuni Tehron shahridagi Imom Xomeyniy jome masjidida boshlanadi. Shundan so‘ng bir necha kun davomida mamlakatning yirik shaharlari — Tehron, Qum va Mashhadda motam tadbirlari hamda ommaviy yurishlar o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Yakuniy marosim 9 iyul kuni Mashhad shahrida bo‘lib o‘tadi. Shu kuni motam yurishidan so‘ng marhumning jasadi Imom Rizo maqbarasi hududiga dafn etiladi.

Ali Xomanaiy joriy yil 28 fevral kuni havo hujumi oqibatida halok bo‘lgan edi. Uning vafot etganiga uch oydan ortiq vaqt bo‘ldi.

Shundan so‘ng Eronning oliy rahbarlik lavozimiga uning o‘g‘li Mujtabo Xomanaiy tayinlangani ma’lum qilingan. U ham o‘sha hujum vaqtida jarohat olgani aytiladi va shu paytgacha jamoatchilik oldida deyarli ko‘rinish bermagan.

Mazkur voqealar Eron siyosiy hayotida muhim burilish sifatida baholanmoqda.

EronAli XomeyniTehronMashhadMoʻjtoba Xomeyni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

So‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandiSo‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandiBugun, 14:34Moskvada yoqilg‘i cheklovi joriy etildi — sabab nimada?Moskvada yoqilg‘i cheklovi joriy etildi — sabab nimada?Bugun, 14:21Jurnalistning Shakira bilan surat uchun qilgan ishi internetni kuldirdiJurnalistning Shakira bilan surat uchun qilgan ishi internetni kuldirdiBugun, 11:56Pokiston bosh vaziri AQSH va Eron kelishuvga yaqinligini aytdiPokiston bosh vaziri AQSH va Eron kelishuvga yaqinligini aytdiBugun, 11:51Niqob ortidagi xayriyachi yuzlab insonlar hayotini o‘zgartirmoqdaNiqob ortidagi xayriyachi yuzlab insonlar hayotini o‘zgartirmoqdaBugun, 11:28Adam Qodirov ikkinchi marta “Checheniston qahramoni” unvoniga sazovor bo‘ldiAdam Qodirov ikkinchi marta “Checheniston qahramoni” unvoniga sazovor bo‘ldiBugun, 07:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi