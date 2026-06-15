Xitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdi

·27·Dunyo
Xitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdi

Xitoyda elektr uzatish liniyalarini nazorat qilish uchun robot ilonlardan foydalanish amaliyoti yo‘lga qo‘yildi. Ular simlar bo‘ylab harakatlanib, avariya holatlariga sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan nosozliklar va ortiqcha qizib ketish holatlarini aniqlaydi. Bu haqda Interesting Engineering nashri xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, robotlar Yunnan provinsiyasining ma’muriy markazi bo‘lgan Kunmin shahrida qo‘llanilmoqda. Ular simlarga o‘ralib harakatlanar ekan, kameralar va maxsus datchiklar yordamida uzilgan simlar, eskirgan qismlar hamda haroratdagi g‘ayritabiiy o‘zgarishlarni aniqlaydi. Ishlab chiquvchilar bergan ma’lumotlarga ko‘ra, robotlar shu vaqtgacha 130 kilometrdan ortiq elektr uzatish liniyalarini tekshirib chiqqan.

Mazkur tizim Guandu tumani elektr ta’minoti byurosi tomonidan ishlab chiqilgan. Byuro vakillarining ta’kidlashicha, robotlar yordamida amalga oshirilayotgan tekshiruvlar samaradorligi an’anaviy qo‘l mehnati usullariga nisbatan uch baravar yuqori hisoblanadi.

Elektr tarmoqlarini nazorat qilishda tez-tez qo‘llaniladigan dronlardan farqli ravishda, robot ilonlar bevosita kabellar bo‘ylab harakatlanadi. Bu esa dronlar parvozi cheklangan hududlarda, ayniqsa aeroportlar yaqinida ham bemalol ishlash imkoniyatini yaratadi. Shu bilan birga, bunday robotlar yuqori kuchlanishli liniyalardan tarqaladigan elektromagnit to‘siqlarga nisbatan ham ancha chidamli bo‘lib, ular dronlarni boshqarish va tasvir sifatiga ta’sir ko‘rsatmaydi.

Yangi texnologiya dronlarning yana bir qator kamchiliklarini, jumladan, ob-havoga bog‘liqligi hamda akkumulator ishlash vaqtining cheklanganligi bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etishga yordam bermoqda. Yaqin masofadan doimiy monitoring olib borilishi natijasida energetika sohasi mutaxassislari yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni tezroq aniqlab, o‘z vaqtida bartaraf etish imkoniga ega bo‘ladi.

Xitoy energetika kompaniyalari infratuzilmani kuzatib borish uchun nafaqat robot ilonlardan, balki robot itlar, dronlar va statsionar kuzatuv kameralaridan ham faol foydalanmoqda.

Robot ilon bir nechta qismlardan tashkil topgan egiluvchan korpusga ega bo‘lib, bu unga simlar bo‘ylab erkin harakatlanish va turli to‘siqlarni, xususan, izolatorlarni chetlab o‘tish imkonini beradi. Shu sababli u odamlar yoki dronlar uchun tekshirish qiyin bo‘lgan hududlarga ham osonlik bilan yetib bora oladi. Nosozliklar va ehtimoliy xavflarni o‘z vaqtida aniqlash maqsadida robotning bosh qismiga kamera va maxsus datchiklar o‘rnatilgan.

E’tiborli jihati shundaki, robot quvvatni o‘zi tekshirayotgan elektr uzatish liniyalaridan to‘g‘ridan to‘g‘ri kontaktsiz usul orqali oladi.

Elektr uzatish tarmoqlarining bir nechta yo‘nalishlarida muvaffaqiyatli sinovlar o‘tkazilganidan so‘ng, kompaniyalar robotlardan yanada murakkab hududlarda ham foydalanish ko‘lamini kengaytirdi. Shuningdek, robot itlar ham yuqori kuchlanishli zonalarda va insonlar uchun xavfli bo‘lgan boshqa hududlarda tekshiruv ishlariga jalb qilinmoqda.

XitoyYunnanKunmingInteresting EngineeringGuandu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?Bugun, 07:12Turkiya Prezidenti AQSH va Eron o‘rtasida erishilgan kelishuvni olqishladiTurkiya Prezidenti AQSH va Eron o‘rtasida erishilgan kelishuvni olqishladiBugun, 07:00Tramp Eron bilan “ulkan kelishuv” yakunlanganini ma’lum qildiTramp Eron bilan “ulkan kelishuv” yakunlanganini ma’lum qildiBugun, 06:57Rio-de-Janeyrodagi fojia: mashhur qo‘shiqchi halok bo‘ldiRio-de-Janeyrodagi fojia: mashhur qo‘shiqchi halok bo‘ldiBugun, 06:47Noodatiy hodisa: Bu baliq suzmaydi, u okean tubida uch oyoqdek turadi!Noodatiy hodisa: Bu baliq suzmaydi, u okean tubida uch oyoqdek turadi!Bugun, 00:12Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildiDunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildiBugun, 00:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi