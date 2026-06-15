Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?

·5·Dunyo
Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?

Shveysariyada aholi sonini 10 million kishi bilan cheklash tashabbusi bo‘yicha referendum o‘tkazilmoqda. Bu masala mamlakat siyosiy hayotida katta bahslarga sabab bo‘ldi.

Tashabbus tarafdorlari aholi soni ortishi transport, uy-joy bozori va tabiiy resurslarga bosimni kuchaytirmoqda, deb hisoblaydi. Ular bu qaror ekologik barqarorlik uchun muhim ekanini ta’kidlamoqda.

Qarshi tomon esa bunday cheklov iqtisodiyotga salbiy ta’sir qilishi mumkinligini aytmoqda. Chunki Shveysariya mehnat bozori ko‘p jihatdan yuqori malakali migrantlarga ham tayanadi.

Tahlilchilar ushbu referendumni Yevropada migratsiya va demografiya bo‘yicha kuchayib borayotgan bahslarning bir qismi sifatida baholamoqda.

ShveytsariyaYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiya Prezidenti AQSH va Eron o‘rtasida erishilgan kelishuvni olqishladiTurkiya Prezidenti AQSH va Eron o‘rtasida erishilgan kelishuvni olqishladiBugun, 07:00Xitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdiXitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdiBugun, 06:57Tramp Eron bilan “ulkan kelishuv” yakunlanganini ma’lum qildiTramp Eron bilan “ulkan kelishuv” yakunlanganini ma’lum qildiBugun, 06:57Rio-de-Janeyrodagi fojia: mashhur qo‘shiqchi halok bo‘ldiRio-de-Janeyrodagi fojia: mashhur qo‘shiqchi halok bo‘ldiBugun, 06:47Noodatiy hodisa: Bu baliq suzmaydi, u okean tubida uch oyoqdek turadi!Noodatiy hodisa: Bu baliq suzmaydi, u okean tubida uch oyoqdek turadi!Bugun, 00:12Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildiDunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildiBugun, 00:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi