Fir’avnlar ko‘z surmasi ortidagi haqiqat nima: 4000 yillik sirlar ochildi

·32·Dunyo
Fir’avnlar ko‘z surmasi ortidagi haqiqat nima: 4000 yillik sirlar ochildi

Qadimgi Misr freskalarida fir’avnlar va malikalar ko‘z atrofiga qora chiziq surtgan holda tasvirlanadi. Buni ko‘pchilik oddiy go‘zallik belgisi deb bilgan, ammo zamonaviy tadqiqotlar uning aslida ancha murakkab vazifaga ega bo‘lganini ko‘rsatdi.

Fransuz olimlari Filipp Valter va Kristian Amatore tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarda surma tarkibida laurionit va fosgenit kabi sintetik qo‘rg‘oshin birikmalari aniqlangan. Bu qadimgi misrliklar kimyoviy jarayonlarni juda erta davrlarda o‘zlashtirganini anglatadi.

Qadimgi Misr fir'avnlari va san'atiga oid oltita turli xil yuz tasvirlari.

Tadqiqotlarga ko‘ra, qo‘rg‘oshinning kichik dozalari organizmda immunitetni kuchaytiruvchi jarayonlarni faollashtiradi. Shu sababli surma faqat kosmetika emas, balki ko‘z kasalliklariga qarshi himoya vositasi sifatida ham xizmat qilgan.

Nil daryosining har yilgi toshqinlari infeksiyalar tarqalishiga sabab bo‘lgan. Shu sharoitda surma ko‘zni kon’yunktivit va traxoma kabi kasalliklardan asragan. Ushbu amaliyot keyinchalik qo‘shni hududlarga ham tarqalgan.

Surma shuningdek diniy ramziy ma’noga ega bo‘lib, Xor ko‘zi bilan bog‘langan va insonni kasallik hamda yovuzlikdan himoya qiladi, deb ishonilgan. Shu tariqa tibbiyot va e’tiqod bir-biri bilan uyg‘unlashgan.

Ierogliflar orasida idish ko‘targan qadimgi Misr ayolining devoriy surati.

Qadimgi misrliklar turli minerallar va tuzlardan foydalanib, murakkab kosmetik tarkiblar tayyorlagan. Bu usullar vaqt o‘tishi bilan tizimli tibbiy amaliyotga aylangan.

Shu bilan surma nafaqat go‘zallik, balki sog‘liqni saqlashning ham muhim qismi bo‘lgan va butun jamiyat tomonidan keng qo‘llanilgan.

Philippe WalterChristian AmatoreNileHorus
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliyada vertolyotlar to‘qnashdi: Oliver Tri halok bo‘ldiBraziliyada vertolyotlar to‘qnashdi: Oliver Tri halok bo‘ldiBugun, 08:39Parashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldiParashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 08:30Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?Shveysariya aholi sonini 10 million bilan cheklamoqchimi?Bugun, 07:12Turkiya Prezidenti AQSH va Eron o‘rtasida erishilgan kelishuvni olqishladiTurkiya Prezidenti AQSH va Eron o‘rtasida erishilgan kelishuvni olqishladiBugun, 07:00Xitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdiXitoyda robot ilonlar elektr tarmoqlarini nazorat qilishga kirishdiBugun, 06:57Tramp Eron bilan “ulkan kelishuv” yakunlanganini ma’lum qildiTramp Eron bilan “ulkan kelishuv” yakunlanganini ma’lum qildiBugun, 06:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi