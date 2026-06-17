Belaruslik 28 nafar futbolchi bolalar ketayotgan avtobus o‘qqa tutildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Bryansk viloyatida bolalar bo‘lgan avtobusga hujum qilingani xabar qilindi. Holat yuzasidan Rossiya Tergov qo‘mitasi terrorchilik moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, avtobusda 44 nafar yo‘lovchi bo‘lgan. Ular orasida belaruslik 28 nafar bolalar futbol jamoasi a’zolari ham bor edi.
Hujum oqibatida bir nafar ayol halok bo‘lgan, 6 nafar yo‘lovchi jarohatlangan. Jabrlanganlar orasida 4 nafar o‘smir ham borligi aytilmoqda.
Rossiya TIV vakili Mariya Zaxarova ushbu voqeani Kiyev tomonidan uyushtirilgan terrorchilik harakati deb baholagan.
…