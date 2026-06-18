Turkiyada 12 yoshli qiz balkonning ikkinchi qavatidan qulab tushdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Turkiyaning Sirnak viloyati Idil tumanida 12 yoshli S.T. ismli qiz uyining ikkinchi qavatidagi balkonda kaptarlarga yem berayotgan vaqtida muvozanatini yo‘qotib, pastga qulab tushdi.
Hodisa ko‘chadagi kuzatuv kamerasiga yozib olingan. Voqeani ko‘rgan mahalla aholisi darhol yordamga oshiqib, tez tibbiy yordam chaqirgan.
Jabrlanuvchi avval Idil davlat shifoxonasiga olib borilgan, keyinchalik esa Sirnak Ayollar va bolalar shifoxonasiga ko‘chirilgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, qizning hayoti saqlab qolingan va u shifokorlar nazorati ostida davolanmoqda.
Mutaxassislar bolalarni baland balkonlarda yolg‘iz qoldirmaslik, himoya to‘rlari o‘rnatish hamda balkon yaqinida chiqib olishga yordam beradigan buyumlarni qoldirmaslik zarurligini eslatmoqda.
…