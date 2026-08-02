Xitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldi
Xitoyning Szyansu provinsiyasida o‘tkazilgan to‘yda kuyovning onasi kelinning qo‘lidagi tug‘ma dog‘ga qarab, u yigirma yildan ortiq vaqt avval yo‘qolgan qizi ekanini aniqladi. Kelinning ota-onasi uni yillar avval yo‘l chetidan topib olganini tan oldi, kuyov esa keyinchalik asrab olingani bois ikki yosh o‘rtasida qondoshlik rishtasi yo‘qligi ma’lum bo‘ldi.
2021 yilning 31 mart kuni Xitoyning Szyansu provinsiyasida o‘tkazilayotgan to‘y marosimi kutilmagan voqea sabab butunlay boshqacha tus oldi. Bayram avjiga chiqqan, mehmonlar quvonchga to‘lgan, kelin va kuyov esa yangi hayot sari ilk qadamlarini qo‘yayotgan edi. Biroq aynan shu lahzalarda sodir bo‘lgan voqea nafaqat ikki yoshning, balki ikki oilaning ham taqdirini butunlay o‘zgartirdi.
Hamma narsa kuyovning onasi kelinning qo‘lidagi tug‘ma dog‘ga e’tibor qaratishi bilan boshlandi. Bu belgi ayolga yigirma yildan ortiq vaqt avval bedarak yo‘qolgan va har kuni sog‘inib, ko‘z yoshi to‘kkan qizalog‘ini eslatdi. U bir zumga dovdirab qoldi va ko‘p yillardan beri qalbida yashab kelgan og‘riq yana jonlandi.
Ona titroq ovoz bilan kelinning ota-onasiga yaqinlashib, ularning hayotini ostin-ustun qilishi mumkin bo‘lgan savolni berdi:
— «Qizingizni asrab olganmisizlar?»
Bu savol kelinning ota-onasini chuqur o‘yga soldi. Chunki ular yillar davomida barchadan, hatto qizning o‘zidan ham bir sirni yashirib kelishgan edi. Nihoyat haqiqat oshkor bo‘ldi: ular ko‘p yillar avval yo‘l chetida qarovsiz qolgan qizaloqni topib olishgan va uni o‘z farzandlaridek mehr bilan tarbiyalashgan.
Kelin o‘zining haqiqiy onasini topganini anglagan paytda to‘ydagi quvonch hissi ko‘z yoshlari bilan almashdi. U bu uchrashuvni hayotidagi eng baxtli va eng ta’sirli lahza deb atadi. Biroq shu payt barchaning xayolida bir savol paydo bo‘ldi: endi to‘y taqdiri nima bo‘ladi? Axir ular aka-singil bo‘lib chiqmadimi?
Biroq aynan shu yerda taqdir yana bir kutilmagan burilishni namoyon qildi. Ma’lum bo‘lishicha, qizini yo‘qotgach, farzand dog‘iga chiday olmagan ona keyinchalik bir o‘g‘il bolani asrab olgan va uni o‘z farzandidek voyaga yetkazgan ekan. Demak, kuyov va kelin o‘rtasida hech qanday qondoshlik rishtasi yo‘q edi.
Shu bois to‘y marosimi to‘xtatilmadi. Aksincha, u nafaqat ikki yoshning nikoh tantanasi, balki yigirma yillik ayriliqdan keyin ona va qizning qayta topishgan, butun bir oilaning yana birlashgan unutilmas kuniga aylandi.
Ona qizining qanday sharoitda yo‘qolgani haqida hech qachon ommaga batafsil ma’lumot bermadi. Uning aytishicha, o‘tmishdagi alam va dard ortda qolgan, eng muhimi esa qizining tirik, sog‘-salomat va baxtli ekani edi.
Mazkur voqea rasman hujjatlashtirilgan bo‘lib, uning tafsilotlari qator xalqaro ommaviy axborot vositalari, jumladan, Oriental Daily kabi nashrlarda ham yoritilgan. Bu voqea ko‘pchilik tomonidan taqdirning eng ta’sirli va mo‘jizaviy hikoyalaridan biri sifatida baholanmoqda.
…