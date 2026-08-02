Xitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldi

·43·Dunyo
Xitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldi
Qisqacha

Xitoyning Szyansu provinsiyasida o‘tkazilgan to‘yda kuyovning onasi kelinning qo‘lidagi tug‘ma dog‘ga qarab, u yigirma yildan ortiq vaqt avval yo‘qolgan qizi ekanini aniqladi. Kelinning ota-onasi uni yillar avval yo‘l chetidan topib olganini tan oldi, kuyov esa keyinchalik asrab olingani bois ikki yosh o‘rtasida qondoshlik rishtasi yo‘qligi ma’lum bo‘ldi.

2021 yilning 31 mart kuni Xitoyning Szyansu provinsiyasida o‘tkazilayotgan to‘y marosimi kutilmagan voqea sabab butunlay boshqacha tus oldi. Bayram avjiga chiqqan, mehmonlar quvonchga to‘lgan, kelin va kuyov esa yangi hayot sari ilk qadamlarini qo‘yayotgan edi. Biroq aynan shu lahzalarda sodir bo‘lgan voqea nafaqat ikki yoshning, balki ikki oilaning ham taqdirini butunlay o‘zgartirdi.

Hamma narsa kuyovning onasi kelinning qo‘lidagi tug‘ma dog‘ga e’tibor qaratishi bilan boshlandi. Bu belgi ayolga yigirma yildan ortiq vaqt avval bedarak yo‘qolgan va har kuni sog‘inib, ko‘z yoshi to‘kkan qizalog‘ini eslatdi. U bir zumga dovdirab qoldi va ko‘p yillardan beri qalbida yashab kelgan og‘riq yana jonlandi.

Ona titroq ovoz bilan kelinning ota-onasiga yaqinlashib, ularning hayotini ostin-ustun qilishi mumkin bo‘lgan savolni berdi:

«Qizingizni asrab olganmisizlar?»

Bu savol kelinning ota-onasini chuqur o‘yga soldi. Chunki ular yillar davomida barchadan, hatto qizning o‘zidan ham bir sirni yashirib kelishgan edi. Nihoyat haqiqat oshkor bo‘ldi: ular ko‘p yillar avval yo‘l chetida qarovsiz qolgan qizaloqni topib olishgan va uni o‘z farzandlaridek mehr bilan tarbiyalashgan.

Kelin o‘zining haqiqiy onasini topganini anglagan paytda to‘ydagi quvonch hissi ko‘z yoshlari bilan almashdi. U bu uchrashuvni hayotidagi eng baxtli va eng ta’sirli lahza deb atadi. Biroq shu payt barchaning xayolida bir savol paydo bo‘ldi: endi to‘y taqdiri nima bo‘ladi? Axir ular aka-singil bo‘lib chiqmadimi?

Biroq aynan shu yerda taqdir yana bir kutilmagan burilishni namoyon qildi. Ma’lum bo‘lishicha, qizini yo‘qotgach, farzand dog‘iga chiday olmagan ona keyinchalik bir o‘g‘il bolani asrab olgan va uni o‘z farzandidek voyaga yetkazgan ekan. Demak, kuyov va kelin o‘rtasida hech qanday qondoshlik rishtasi yo‘q edi.

Shu bois to‘y marosimi to‘xtatilmadi. Aksincha, u nafaqat ikki yoshning nikoh tantanasi, balki yigirma yillik ayriliqdan keyin ona va qizning qayta topishgan, butun bir oilaning yana birlashgan unutilmas kuniga aylandi.

Ona qizining qanday sharoitda yo‘qolgani haqida hech qachon ommaga batafsil ma’lumot bermadi. Uning aytishicha, o‘tmishdagi alam va dard ortda qolgan, eng muhimi esa qizining tirik, sog‘-salomat va baxtli ekani edi.

Mazkur voqea rasman hujjatlashtirilgan bo‘lib, uning tafsilotlari qator xalqaro ommaviy axborot vositalari, jumladan, Oriental Daily kabi nashrlarda ham yoritilgan. Bu voqea ko‘pchilik tomonidan taqdirning eng ta’sirli va mo‘jizaviy hikoyalaridan biri sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdi8 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdiBugun, 17:37Daun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiDaun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiBugun, 17:31Shakira ovozini aynan takrorlaydigan gvatemalalik yigit internet yulduziga aylandi (video)Shakira ovozini aynan takrorlaydigan gvatemalalik yigit internet yulduziga aylandi (video)Bugun, 17:22Kanal panjarasida qolgan yenot so‘nggi lahzada saqlab qolindiKanal panjarasida qolgan yenot so‘nggi lahzada saqlab qolindiBugun, 17:16Sloveniya prezidenti ta’tildan qaytayotib avariyaga uchragani aytilmoqdaSloveniya prezidenti ta’tildan qaytayotib avariyaga uchragani aytilmoqdaBugun, 17:0013 yoshli bola noodatiy g‘oyasi bilan e’tiborda: u o‘ziga til yaratib, davlat ham tuzdi13 yoshli bola noodatiy g‘oyasi bilan e’tiborda: u o‘ziga til yaratib, davlat ham tuzdiBugun, 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda