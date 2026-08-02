Shakira ovozini aynan takrorlaydigan gvatemalalik yigit internet yulduziga aylandi (video)
Gvatemalalik Xuan Karlos Dominges mashhur qo'shiqchi Shakiraning ovozini juda aniq taklid qilishi tufayli ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshalarga erishib, internet yulduziga aylandi. Juank Multivoces nomi bilan tanilgan yigit bolaligidan boshlab teledasturlar qahramonlari ovozlarini takrorlab, keyinchalik bu qiziqishini professional faoliyatga aylantirgan. TikTok'dagi muvaffaqiyatli videolaridan so'ng muxlislar unga hazil tariqasida «Shakiro» laqabini berishgan.
Gvatemalalik Xuan Karlos Dominges ijtimoiy tarmoqlarda Juank Multivoces nomi bilan tanilgan. U Shakiraning ovozini nihoyatda aniq taqlid qilishi bilan internet foydalanuvchilarining e’tiborini qozonib, qisqa vaqt ichida mashhur bo‘lib ketgan.
Xuan Karlosning TikTok'dagi videolaridan biri millionlab marta tomosha qilingach, muxlislar unga hazil tariqasida «Shakiro» laqabini berishgan.
Uning so‘zlariga ko‘ra, turli ovozlarga taqlid qilishga qiziqishi bolalik davridan boshlangan. Avvaliga u teledasturlardagi qahramonlarning ovozlarini takrorlagan. Keyinchalik esa meksikalik parodistlardan ilhomlanib, o‘z qobiliyatini rivojlantirgan va bu qiziqishini professional faoliyatga aylantirgan.
Bugungi kunda Juank Multivoces Shakiraning eski va yangi qo‘shiqlarini uning ovoziga juda yaqin tarzda ijro etadi. Bundan tashqari, u boshqa taniqli xonandalar hamda turli qahramonlarning ovozlariga ham mahorat bilan taqlid qiladi.
Uning chiqishlari ijtimoiy tarmoqlarda muntazam ravishda millionlab tomoshalarga sabab bo‘lmoqda. Xuan Karlosning noodatiy iste’dodi esa unga tobora ko‘proq muxlislarni jalb qilmoqda.
…