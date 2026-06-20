Braziliyalik blogerning “boshsiz sevgilisi” internetni portlatdi
Braziliyalik kontent yaratuvchi Petti Kris shaxsiy hayotini sir saqlashning noodatiy usuli bilan ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor markaziga chiqdi.
U romantik suratlarida sevgilisining yuzini oddiy emoji yoki stiker bilan yopmaydi. Aksincha, fotosuratlardan uning bosh qismini butunlay o‘chirib tashlaydi. Shu sabab kadrlarda yigit tanasi bor, ammo boshi yo‘qdek ko‘rinadi.
Bu uslub foydalanuvchilar orasida turli fikrlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar buni shaxsiy hayotni himoya qilishning kreativ yo‘li deb baholasa, boshqalar hazil tariqasida “sevgi bor, bosh yo‘q” deya izoh qoldirmoqda.
Petti Krisning suratlari tezda tarqalib, ko‘plab sahifalarda muhokama qilina boshladi. Ba’zi foydalanuvchilar bu holat yangi internet trendiga aylanishi mumkinligini ham taxmin qilmoqda.
…