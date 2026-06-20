Italiya Bosh vaziri AQSHga rasmiy tashrifini nega bekor qildi?
AQSH Prezidenti Donald Tramp va Italiya Bosh vaziri Jorja Meloni o‘rtasidagi kutilmagan bayonotlar to‘qnashuvi ortidan ikki ittifoqchi davlat munosabatlarida jiddiy inqiroz yuzaga keldi. Italiya Tashqi ishlar vaziri Antonio Tayani Trampning so‘zlarini «jiddiy va haqoratli» deb baholab, Vashingtonga bo‘lajak rasmiy tashrifini zudlik bilan bekor qildi.
Tayanining X (Tvitter)dagi keskin bayonoti
Italiya tashqi siyosat mahkamasi rahbari 19 iyun kuni o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida AQSH Prezidentining so‘zlari nafaqat hukumat rahbariga, balki butun Italiya xalqiga nisbatan hurmatsizlik ekanini bildirdi:
«Prezident Trampning bosh vazir Jorja Meloni haqidagi jiddiy va haqoratli bayonotlari butun Italiyani haqorat qilish bilan barobar. Shu munosabat bilan 21–22 iyun kunlari AQSHga rejalashtirilgan tashrifimni bekor qilishga qaror qildim».
Bu qaror tufayli Tayanining Mayamida o‘tkazilishi lozim bo‘lgan yirik Italiya—AQSH biznes, investitsiyalar va innovatsiyalar forumidagi ishtiroki hamda AQSH Davlat kotibi Marko Rubio bilan o‘ta muhim yuzma-yuz uchrashuvi bekor qilindi.
Mojaroga nima sabab bo‘ldi? «Yolvorish» iddaosi
Diplomatik mojaroning alanga olishiga Donald Trampning Italiyaning La7 telekanaliga bergan intervyusi sabab bo‘lgan. Suhbat davomida AQSH rahbari G7 (Katta yettilik) sammiti chog‘ida Jorja Meloni u bilan birga suratga tushish uchun majoziy ma’noda «yolvorganini» va o‘shanda Italiya bosh vaziriga rahmi kelganini iddao qilgan.
Jorja Melonining qat’iy raddiyasi
Italiya Bosh vaziri Trampning bu so‘zlariga juda tez va keskin munosabat bildirib, uni mutlaqo uydirma deb atadi:
«Bunday bayonotlar to‘liq o‘ylab topilgan. Men hayratdaman. AQSH prezidenti nega o‘z ittifoqchilariga nisbatan shunday munosabatda bo‘layotganini tushunmayman. Afsuski, bu birinchi holat emas... Bir narsani eslab qolishi kerak: na men, na Italiya hech qachon yolvormaydi».
Meloni, shuningdek, Trampni G‘arb davlatlarining haqiqiy raqiblariga nisbatan bunday keskinlik namoyish etmayotganlikda va faqat ittifoqchilariga bosim qilayotganlikda aybladi.
Munosabatlarning sovushiga 2026 yil bahorida Trampning Rim papasi Lev XIV (Pope Leo XIV) bayonotini tanqid qilgani ham sabab bo‘lgani aytilmoqda.
Nima bo‘lgan taqdirda ham, Oq uy va Vatikan o‘rtasidagi fikrlar xilma-xilligi yangilik emas.
Munosabatlar kelajagi: NATO va Eron masalasi
Kuzatuvchilarning fikricha, Rim va Vashington o‘rtasidagi bu sovuqchilik shunchaki shaxsiy adovat emas, balki chuqur geosiyosiy kelishmovchiliklarning mahsulidir. Ikki davlat o‘rtasida quyidagi masalalarda umumiy til topishish qiyin kechmoqda:
Eron va yadroviy tahdid: Tramp Melonini Eron bilan bog‘liq inqirozda AQSH va Isroilni yetarlicha faol qo‘llab-quvvatlamayotganlikda hamda tahdidga panja ortidan qarayotganlikda ayblab keladi.
NATO va Transatlantik hamkorlik: AQSHning yangi ma’muriyati Yevropa ittifoqchilaridan ko‘proq majburiyat talab qilayotgan bir paytda, Italiya o‘z mustaqil tashqi siyosiy pozitsiyasini himoya qilishga urinmoqda.
Bu diplomatik «aysberg»ning kelgusida NATO ichidagi birdamlikka qanday ta’sir ko‘rsatishini kuzatishda davom etamiz.
…