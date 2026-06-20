Italiya Bosh vaziri AQSHga rasmiy tashrifini nega bekor qildi?

·23·Dunyo
Italiya Bosh vaziri AQSHga rasmiy tashrifini nega bekor qildi?

AQSH Prezidenti Donald Tramp va Italiya Bosh vaziri Jorja Meloni o‘rtasidagi kutilmagan bayonotlar to‘qnashuvi ortidan ikki ittifoqchi davlat munosabatlarida jiddiy inqiroz yuzaga keldi. Italiya Tashqi ishlar vaziri Antonio Tayani Trampning so‘zlarini «jiddiy va haqoratli» deb baholab, Vashingtonga bo‘lajak rasmiy tashrifini zudlik bilan bekor qildi.

Tayanining X (Tvitter)dagi keskin bayonoti

Italiya tashqi siyosat mahkamasi rahbari 19 iyun kuni o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida AQSH Prezidentining so‘zlari nafaqat hukumat rahbariga, balki butun Italiya xalqiga nisbatan hurmatsizlik ekanini bildirdi:

«Prezident Trampning bosh vazir Jorja Meloni haqidagi jiddiy va haqoratli bayonotlari butun Italiyani haqorat qilish bilan barobar. Shu munosabat bilan 21–22 iyun kunlari AQSHga rejalashtirilgan tashrifimni bekor qilishga qaror qildim».

Bu qaror tufayli Tayanining Mayamida o‘tkazilishi lozim bo‘lgan yirik Italiya—AQSH biznes, investitsiyalar va innovatsiyalar forumidagi ishtiroki hamda AQSH Davlat kotibi Marko Rubio bilan o‘ta muhim yuzma-yuz uchrashuvi bekor qilindi.

Mojaroga nima sabab bo‘ldi? «Yolvorish» iddaosi

Diplomatik mojaroning alanga olishiga Donald Trampning Italiyaning La7 telekanaliga bergan intervyusi sabab bo‘lgan. Suhbat davomida AQSH rahbari G7 (Katta yettilik) sammiti chog‘ida Jorja Meloni u bilan birga suratga tushish uchun majoziy ma’noda «yolvorganini» va o‘shanda Italiya bosh vaziriga rahmi kelganini iddao qilgan.

Jorja Melonining qat’iy raddiyasi

Italiya Bosh vaziri Trampning bu so‘zlariga juda tez va keskin munosabat bildirib, uni mutlaqo uydirma deb atadi:

«Bunday bayonotlar to‘liq o‘ylab topilgan. Men hayratdaman. AQSH prezidenti nega o‘z ittifoqchilariga nisbatan shunday munosabatda bo‘layotganini tushunmayman. Afsuski, bu birinchi holat emas... Bir narsani eslab qolishi kerak: na men, na Italiya hech qachon yolvormaydi».

Meloni, shuningdek, Trampni G‘arb davlatlarining haqiqiy raqiblariga nisbatan bunday keskinlik namoyish etmayotganlikda va faqat ittifoqchilariga bosim qilayotganlikda aybladi.

Munosabatlarning sovushiga 2026 yil bahorida Trampning Rim papasi Lev XIV (Pope Leo XIV) bayonotini tanqid qilgani ham sabab bo‘lgani aytilmoqda.

Nima bo‘lgan taqdirda ham, Oq uy va Vatikan o‘rtasidagi fikrlar xilma-xilligi yangilik emas.

Munosabatlar kelajagi: NATO va Eron masalasi

Kuzatuvchilarning fikricha, Rim va Vashington o‘rtasidagi bu sovuqchilik shunchaki shaxsiy adovat emas, balki chuqur geosiyosiy kelishmovchiliklarning mahsulidir. Ikki davlat o‘rtasida quyidagi masalalarda umumiy til topishish qiyin kechmoqda:

  • Eron va yadroviy tahdid: Tramp Melonini Eron bilan bog‘liq inqirozda AQSH va Isroilni yetarlicha faol qo‘llab-quvvatlamayotganlikda hamda tahdidga panja ortidan qarayotganlikda ayblab keladi.

  • NATO va Transatlantik hamkorlik: AQSHning yangi ma’muriyati Yevropa ittifoqchilaridan ko‘proq majburiyat talab qilayotgan bir paytda, Italiya o‘z mustaqil tashqi siyosiy pozitsiyasini himoya qilishga urinmoqda.

Bu diplomatik «aysberg»ning kelgusida NATO ichidagi birdamlikka qanday ta’sir ko‘rsatishini kuzatishda davom etamiz.

Donald TrumpGiorgia MeloniAntonio TajaniMarco RubioItaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda haydovchi politsiyadan qochish uchun yo‘lga tosh to‘kdiHindistonda haydovchi politsiyadan qochish uchun yo‘lga tosh to‘kdiBugun, 18:38Qozog‘istonda yoqilg‘i quyush shahobchasida mashina ichidagi odamlar bilan birga yonib ketdiQozog‘istonda yoqilg‘i quyush shahobchasida mashina ichidagi odamlar bilan birga yonib ketdiBugun, 18:31Samolyotda ibodat uchun qulaylik: Saudiya aviakompaniyasidan yangicha yechimSamolyotda ibodat uchun qulaylik: Saudiya aviakompaniyasidan yangicha yechimBugun, 18:30Braziliyalik blogerning “boshsiz sevgilisi” internetni portlatdiBraziliyalik blogerning “boshsiz sevgilisi” internetni portlatdiBugun, 18:20O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldiO‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldiBugun, 18:13Yaqin Sharq: Isroil va «Hizbulloh» o‘t ochishni to‘xtatish kelishuviga erishdiYaqin Sharq: Isroil va «Hizbulloh» o‘t ochishni to‘xtatish kelishuviga erishdiBugun, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi