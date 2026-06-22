Turkiyada kelin to‘yida uzilgan o‘q 11 kishini jarohatladi

·26·Dunyo
Turkiyada kelin to‘yida uzilgan o‘q 11 kishini jarohatladi

Turkiyaning Denizli viloyatida o‘tkazilgan to‘y marosimi ko‘ngilsiz hodisa bilan yakunlandi. «Milliyet» nashrining xabar berishicha, bayramona havoga o‘q uzilishi oqibatida 11 nafar kishi jarohat olgan.

Hodisa 21 iyun kuni Chivril tumanining Kiralan mahallasida sodir bo‘lgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, kelin uydan chiqayotgan vaqtda 15 yoshli o‘smir an’anaga ko‘ra miltiqdan havoga o‘q uzmoqchi bo‘lgan. Biroq sochma o‘qlar yerga tegib qaytgan va to‘y ishtirokchilarining 11 nafariga tan jarohati yetkazgan.

Jabrlanganlarning barchasi shifoxonaga yetkazilgan. Ulardan ikki nafari qo‘shimcha tekshiruv va davolanish uchun Denizli shahridagi tibbiyot muassasalariga yuborilgan. Shifokorlar ularning hayotiga xavf yo‘qligini ma’lum qilgan.

Hodisadan so‘ng o‘smir politsiya bo‘limiga olib ketilgan va voqea yuzasidan tergov hamda ma’muriy tekshiruv ishlari boshlangan.

Qayd etilishicha, to‘ylar, yigitlarni armiyaga kuzatish marosimlari va boshqa tantanalarda havoga o‘q uzish Turkiyaning ayrim hududlarida hanuzgacha keng tarqalgan an’ana bo‘lib qolmoqda. Afsuski, bunday holatlar har yili o‘nlab insonlarning jarohatlanishi va hatto halok bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda.

TurkiyaDenizliMilliyetÇivril
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanadadagi noyob topilma olimlarni hayratga soldiKanadadagi noyob topilma olimlarni hayratga soldiBugun, 19:48Ukraina Voronejdagi harbiy zavodga zarba berganini tasdiqladiUkraina Voronejdagi harbiy zavodga zarba berganini tasdiqladiBugun, 17:59816 million dollarlik kokain: Avstraliyada rekord musodara amalga oshirildi816 million dollarlik kokain: Avstraliyada rekord musodara amalga oshirildiBugun, 17:06Yaqin Sharqdagi 3,5 oylik urush yakuni: Kim o‘z maqsadiga erishdi-yu, kim mag‘lub bo‘ldi?Yaqin Sharqdagi 3,5 oylik urush yakuni: Kim o‘z maqsadiga erishdi-yu, kim mag‘lub bo‘ldi?Bugun, 14:241000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildiBugun, 13:53Kelinni ko‘rib hushidan ketgan kuyov: to‘yda kutilmagan holat (video)Kelinni ko‘rib hushidan ketgan kuyov: to‘yda kutilmagan holat (video)Bugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi