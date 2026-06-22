Kanadadagi noyob topilma olimlarni hayratga soldi

·40·Dunyo
Kanadadagi noyob topilma olimlarni hayratga soldi

Geologlar Kanadaning Ontario provinsiyasida joylashgan Kidd-Krik konidan Yer po‘stlog‘ida taxminan ikki milliard yil davomida tashqi muhitdan izolyatsiyalangan holda saqlanib qolgan suvni aniqladi. Bu haqda Toronto universiteti tadqiqotiga tayanib, “Space Daily” nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, suv namunasi taxminan uch kilometr chuqurlikdan yer yuziga olib chiqilgan. Tahlillar ushbu suv uzoq vaqt davomida qadimgi tog‘ jinslari qa’rida “qamalib qolgani” va atmosfera bilan mutlaqo aloqada bo‘lmaganini ko‘rsatgan.

Olimlar suvning yoshini aniqlashda unda erigan geliy, neon, argon va ksenon kabi atsil gazlar tarkibidan foydalangan. Mazkur elementlar yopiq muhitda asta-sekin to‘planib borgani sababli, suvning qancha vaqt davomida izolyatsiyada bo‘lganini baholash imkoni paydo bo‘lgan.

Kanadadagi noyob topilma olimlarni hayratga soldi

Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, suyuqlik juda sho‘r bo‘lib, undagi tuz miqdori dengiz suviga nisbatan qariyb o‘n baravar yuqori. Shuningdek, unda yaqqol seziladigan achchiq ta’m va o‘tkir oltingugurt hidi mavjud.

Olimlarni eng ko‘p qiziqtirgan jihat esa ushbu qadimgi suv tarkibida mikroorganizmlar aniqlanganidir. Mutaxassislar fikriga ko‘ra, ular quyosh nuri ishtirokisiz, suv va atrofdagi minerallar o‘rtasida kechgan kimyoviy reaksiyalar hisobiga to‘liq qorong‘ulik sharoitida yashab qolishga muvaffaq bo‘lgan.

Tadqiqotchilar ushbu topilmani Yerning qadimiy tarixi haqida ma’lumot beruvchi noyob “vaqt kapsulasi” deb baholamoqda. Bu kashfiyot sayyoramizning chuqur qatlamlarida hayot qanday shakllangani va mikroorganizmlar qanday sharoitlarda milliardlab yillar davomida mavjud bo‘la olganini yanada yaxshiroq tushunishga xizmat qilishi mumkin.

CanadaOntarioToronto universitetiKidd CreekSpace Daily
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada kelin to‘yida uzilgan o‘q 11 kishini jarohatladiTurkiyada kelin to‘yida uzilgan o‘q 11 kishini jarohatladiBugun, 19:37Ukraina Voronejdagi harbiy zavodga zarba berganini tasdiqladiUkraina Voronejdagi harbiy zavodga zarba berganini tasdiqladiBugun, 17:59816 million dollarlik kokain: Avstraliyada rekord musodara amalga oshirildi816 million dollarlik kokain: Avstraliyada rekord musodara amalga oshirildiBugun, 17:06Yaqin Sharqdagi 3,5 oylik urush yakuni: Kim o‘z maqsadiga erishdi-yu, kim mag‘lub bo‘ldi?Yaqin Sharqdagi 3,5 oylik urush yakuni: Kim o‘z maqsadiga erishdi-yu, kim mag‘lub bo‘ldi?Bugun, 14:241000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildiBugun, 13:53Kelinni ko‘rib hushidan ketgan kuyov: to‘yda kutilmagan holat (video)Kelinni ko‘rib hushidan ketgan kuyov: to‘yda kutilmagan holat (video)Bugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi