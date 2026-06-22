Qatardagi gaz zavodida dahshatli portlash sodir bo‘ldi
Qatarning Ras Laffan sanoat hududida joylashgan gazni qayta ishlash zavodida kuchli portlash sodir bo‘ldi. Hodisa oqibatida 54 nafar kishi jarohat oldi, yana 18 kishi bedarak yo‘qolgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, portlash 21 iyun kuni tunda zavodni ishga tushirish jarayonida yuz bergan va natijada yong‘in kelib chiqqan. Favqulodda vaziyatlar xizmati tezkor ravishda voqea joyiga yetib borib, yong‘inni nazorat ostiga olishga muvaffaq bo‘lgan.
Hozirgi vaqtda qutqaruvchilar bedarak yo‘qolganlarni qidirish ishlarini davom ettirmoqda. Mutaxassislarning taxminiga ko‘ra, hodisa texnik nosozlik yoki avariya sababli yuzaga kelgan bo‘lishi mumkin.
Ma’lumot o‘rnida aytish joiz, Ras Laffan majmuasi dunyodagi eng yirik suyultirilgan tabiiy gaz (LNG) ishlab chiqarish va eksport markazlaridan biri hisoblanadi.
…