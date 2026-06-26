Zelenskiydan yangi qadam: Rossiyani tinchlikka majburlash uchun 40 kunlik operatsiya!
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy Rossiyaga bo‘lgan bosimni keskin kuchaytirish va uni urushni to‘xtatishga undash maqsadida Ukraina Xavfsizlik xizmati (UXX) tomonidan amalga oshiriladigan 40 kunlik yirik maxsus operatsiya rejasini rasman tasdiqladi. Bu haqda davlat rahbari o‘zining Telegram sahifasida e’lon qildi.
Ushbu reja front ortidagi vaziyatni va urush sur’atini butunlay o‘zgartirib yuborishi kutilmoqda.
«Uzoq va o‘rta masofali sanksiyalar» — bu aslida nima?
Zelenskiyning ma’lum qilishicha, UXX rahbari vazifasini vaqtincha bajaruvchi Yevgeniy Xmara unga amalga oshirilayotgan maxsus operatsiyalar, Xavfsizlik xizmatining mashhur «Alfa» markazi faoliyati hamda Rossiyaga qarshi yangi choralar bo‘yicha maxfiy hisobot taqdim etgan.
Ukraina rasmiy doiralari tilidagi «uzoq va o‘rta masofali sanksiyalar» iborasi ortida juda jiddiy harbiy harakatlar yotibdi:
Bu — Ukraina chegarasidan juda uzoqda joylashgan Rossiya ichkarisidagi hamda anneksiya qilingan Qrim hududidagi harbiy va energetika obyektlariga dronlar orqali beriladigan kuchli va aniq zarbalardir.
Prezident so‘nggi oylarda turli xil uchuvchisiz qurilmalar (dronlar) front chizig‘ini himoya qilishda o‘ta yuqori natija berayotganini va «Alfa» maxsus bo‘linmasi Rossiya armiyasining jonli kuchi hamda texnikasiga eng katta zarar yetkazayotgan kuch ekanini alohida e’tirof etdi.
Maqsad: Kremlni muzokaralar stoliga o‘tirishga majbur qilish
Bundan bir necha kun oldin (24 iyun kuni) Zelenskiy agar Ukraina «Katta yettilik» (G7) davlatlari bilan muhokama qilingan zarur vosita va qurollarga ega bo‘lsa, Rossiyani tinchlik yo‘lini tanlashga majbur qila olishini qat’iy ta’kidlagan edi. Ayni paytdagi 40 kunlik shiddatli reja ham aynan shu maqsadga — Rossiyani tinchlik muzokaralariga undashga qaratilgan.
Front ortidagi olovli tun: Qrim va Krasnodar nishonda
Ushbu strategiya amalda allaqachon o‘z kuchini ko‘rsata boshladi. So‘nggi kunlarda Qrim yarimoroli va Rossiya viloyatlaridagi infratuzilmalarga dron hujumlari keskin kuchaydi. Jumladan, 25 iyunga o‘tar kechasi quyidagi yirik obyektlar nishonga olindi:
«Poltavskaya» neft bazasi (Krasnodar o‘lkasi): Ukraina dronlari ushbu strategik bazaga hujum qildi. Natijada obyektda kuchli yong‘in yuzaga keldi. Ma’lumot uchun, bu baza Krasnodar o‘lkasi va Adigeya Respublikasini yonilg‘i bilan ta’minlovchi bosh manba hisoblanadi.
Balaklava va Tavriya IES (Qrim): Ommaviy Telegram kanallarining xabar berishicha, yarimoroldagi eng yirik issiqlik elektr stansiyalari dronlar hujumiga uchragan.
«Kacha» harbiy aerodromi (Qrim): Aerodrom yaqinida kuchli portlashlar sodir bo‘lgani qayd etildi.
Elektr uzilishlari: Dronlar hujumi tufayli Simferopol, Yalta va Yevpatoriya shaharlari atrofida elektr ta’minotida qisqa muddatli yirik uzilishlar kuzatildi.
Hozircha Rossiya tomoni Ukraina Xavfsizlik xizmatining ushbu 40 kunlik yangi rejasi va tungi hujumlar oqibatlari borasida rasmiy bayonot berganicha yo‘q. Vaziyat kun sayin shiddatli tus olmoqda.
…