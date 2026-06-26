Zelenskiydan yangi qadam: Rossiyani tinchlikka majburlash uchun 40 kunlik operatsiya!

·53·Dunyo
Zelenskiydan yangi qadam: Rossiyani tinchlikka majburlash uchun 40 kunlik operatsiya!

Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy Rossiyaga bo‘lgan bosimni keskin kuchaytirish va uni urushni to‘xtatishga undash maqsadida Ukraina Xavfsizlik xizmati (UXX) tomonidan amalga oshiriladigan 40 kunlik yirik maxsus operatsiya rejasini rasman tasdiqladi. Bu haqda davlat rahbari o‘zining Telegram sahifasida e’lon qildi.

Ushbu reja front ortidagi vaziyatni va urush sur’atini butunlay o‘zgartirib yuborishi kutilmoqda.

«Uzoq va o‘rta masofali sanksiyalar» — bu aslida nima?

Zelenskiyning ma’lum qilishicha, UXX rahbari vazifasini vaqtincha bajaruvchi Yevgeniy Xmara unga amalga oshirilayotgan maxsus operatsiyalar, Xavfsizlik xizmatining mashhur «Alfa» markazi faoliyati hamda Rossiyaga qarshi yangi choralar bo‘yicha maxfiy hisobot taqdim etgan.

Ukraina rasmiy doiralari tilidagi «uzoq va o‘rta masofali sanksiyalar» iborasi ortida juda jiddiy harbiy harakatlar yotibdi:

Bu — Ukraina chegarasidan juda uzoqda joylashgan Rossiya ichkarisidagi hamda anneksiya qilingan Qrim hududidagi harbiy va energetika obyektlariga dronlar orqali beriladigan kuchli va aniq zarbalardir.

Prezident so‘nggi oylarda turli xil uchuvchisiz qurilmalar (dronlar) front chizig‘ini himoya qilishda o‘ta yuqori natija berayotganini va «Alfa» maxsus bo‘linmasi Rossiya armiyasining jonli kuchi hamda texnikasiga eng katta zarar yetkazayotgan kuch ekanini alohida e’tirof etdi.

Maqsad: Kremlni muzokaralar stoliga o‘tirishga majbur qilish

Bundan bir necha kun oldin (24 iyun kuni) Zelenskiy agar Ukraina «Katta yettilik» (G7) davlatlari bilan muhokama qilingan zarur vosita va qurollarga ega bo‘lsa, Rossiyani tinchlik yo‘lini tanlashga majbur qila olishini qat’iy ta’kidlagan edi. Ayni paytdagi 40 kunlik shiddatli reja ham aynan shu maqsadga — Rossiyani tinchlik muzokaralariga undashga qaratilgan.

Front ortidagi olovli tun: Qrim va Krasnodar nishonda

Ushbu strategiya amalda allaqachon o‘z kuchini ko‘rsata boshladi. So‘nggi kunlarda Qrim yarimoroli va Rossiya viloyatlaridagi infratuzilmalarga dron hujumlari keskin kuchaydi. Jumladan, 25 iyunga o‘tar kechasi quyidagi yirik obyektlar nishonga olindi:

  • «Poltavskaya» neft bazasi (Krasnodar o‘lkasi): Ukraina dronlari ushbu strategik bazaga hujum qildi. Natijada obyektda kuchli yong‘in yuzaga keldi. Ma’lumot uchun, bu baza Krasnodar o‘lkasi va Adigeya Respublikasini yonilg‘i bilan ta’minlovchi bosh manba hisoblanadi.

  • Balaklava va Tavriya IES (Qrim): Ommaviy Telegram kanallarining xabar berishicha, yarimoroldagi eng yirik issiqlik elektr stansiyalari dronlar hujumiga uchragan.

  • «Kacha» harbiy aerodromi (Qrim): Aerodrom yaqinida kuchli portlashlar sodir bo‘lgani qayd etildi.

  • Elektr uzilishlari: Dronlar hujumi tufayli Simferopol, Yalta va Yevpatoriya shaharlari atrofida elektr ta’minotida qisqa muddatli yirik uzilishlar kuzatildi.

Hozircha Rossiya tomoni Ukraina Xavfsizlik xizmatining ushbu 40 kunlik yangi rejasi va tungi hujumlar oqibatlari borasida rasmiy bayonot berganicha yo‘q. Vaziyat kun sayin shiddatli tus olmoqda.

Volodymyr ZelenskySecurity Service of UkraineRussiaCrimeaTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHdagi shifoxonada otishma: gumonlanuvchi boshqa shaharda qo‘lga olindiAQSHdagi shifoxonada otishma: gumonlanuvchi boshqa shaharda qo‘lga olindiBugun, 11:54Fransiya Rossiyaga aloqador neft tankerini qo‘lga oldiFransiya Rossiyaga aloqador neft tankerini qo‘lga oldiBugun, 11:49Rossiyalik sobiq harbiyning Putinga shoshilinch murojaati tarmoqlarni larzaga keltirdi!Rossiyalik sobiq harbiyning Putinga shoshilinch murojaati tarmoqlarni larzaga keltirdi!Bugun, 11:29Yevropa Ittifoqi vazirlar yig‘ilishining eng kichik mehmoni — uch oylik chaqaloqYevropa Ittifoqi vazirlar yig‘ilishining eng kichik mehmoni — uch oylik chaqaloqBugun, 11:04Dunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerakDunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerakBugun, 10:54Osmondagi dahshat: sayyohlar chiqqan havo shari alangaga o‘raldiOsmondagi dahshat: sayyohlar chiqqan havo shari alangaga o‘raldiBugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi