“Barbie" yulduzi Margo Robbi 36 yoshni qarshi oldi

·0·Madaniyat
“Barbie" yulduzi Margo Robbi 36 yoshni qarshi oldi

Kecha, 2 iyul kuni Gollivudning eng mashhur aktrisalaridan biri Margo Robbi 36 yoshni qarshi oldi. Dunyo kino ixlosmandlari uni, avvalo, "Barbie" filmidagi bosh qahramon hamda Harli Kuin obrazi orqali yaxshi taniydi.

Biroq bugungi muvaffaqiyatga erishish Margo Robbi uchun oson kechmagan. Aktrisa Gollivudga kirib kelishidan avval oilasiga ko‘maklashish maqsadida turli kasblarda mehnat qilgan. Uning qat’iyati va tinimsiz izlanishlari qisqa vaqt ichida uni kino sanoatining eng talabgir va eng yuqori gonorar oladigan aktrisalaridan biriga aylantirdi.

Margo Robbi faoliyati davomida "Uoll-strit bo‘risi", "O‘tmishda… Gollivudda" hamda "Barbie" kabi mashhur filmlardagi rollari bilan millionlab muxlislar e’tirofiga sazovor bo‘ldi. Har bir obraz orqali u o‘zining iste’dodi va mahoratini yana bir bor namoyon etdi.

Qizig‘i shundaki, bugungi kunda Margo Robbi nafaqat muvaffaqiyatli aktrisa, balki yirik kino loyihalarining prodyuseri sifatida ham faoliyat yuritmoqda. U suratga tushayotgan filmlarning ishlab chiqarilishida ham bevosita ishtirok etib, Gollivuddagi eng nufuzli ijodkorlardan biriga aylangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Qo‘rg‘on sirlari” serialidagi Pelin turmushga chiqmoqda!“Qo‘rg‘on sirlari” serialidagi Pelin turmushga chiqmoqda!Bugun, 14:04Vayner va instabloger Bobur Mansurov o‘g‘li Muhammad Yasinning 1 yoshini nishonladiVayner va instabloger Bobur Mansurov o‘g‘li Muhammad Yasinning 1 yoshini nishonladiBugun, 13:56Ali Otajonov to‘ydagi gonorari va boylik haqida gapirdi (video)Ali Otajonov to‘ydagi gonorari va boylik haqida gapirdi (video)Bugun, 13:14Imron yangi qo‘shig‘i bilan muxlislar qiziqishini oshirdi (video)Imron yangi qo‘shig‘i bilan muxlislar qiziqishini oshirdi (video)Bugun, 12:41To‘yidan oldin Teylor Svift xayriyaga 26 million dollar ajratdiTo‘yidan oldin Teylor Svift xayriyaga 26 million dollar ajratdiBugun, 02:19Munisa Rizayevani muxlisining sovg‘asi hayratda qoldirdi (video)Munisa Rizayevani muxlisining sovg‘asi hayratda qoldirdi (video)Kecha, 17:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi