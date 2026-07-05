Onasi uchun 17 yil kurashgan aka-ukalar sudda g‘alaba qozondi

·65·Dunyo
Onasi uchun 17 yil kurashgan aka-ukalar sudda g‘alaba qozondi

Shotlandiyalik uch aka-uka — Maykl, Robert va Devid Porter 17 yil davomida onasi Jin Henlonning qotilini jazoga tortish uchun kurashdi. Uzoq yillik sud jarayonlari, qayta-qayta yopilgan tergov ishlari va umidsizliklarga qaramay, ular oxir-oqibat adolatga erishdi.

Hammasi 2009 yilda Interpolning qo‘ng‘irog‘idan boshlangan. Rasmiylar Jin Henlon Krit orolida bedarak yo‘qolganini uning oilasiga ma’lum qilgan. 53 yoshli ayol mahalliy bolaga qarashi kerak edi, ammo ishga bormagach, xavotir kuchaygan.

Oradan ko‘p o‘tmay uning jasadi suvdan topildi. Grek rasmiylari dastlab bu voqeani baxtsiz hodisa deb baholadi. Ammo farzandlari onasidagi jarohatlar, ayniqsa boshining orqa qismidagi qattiq zarba izlari tasodif emasligiga ishondi. Ular ikkinchi sud-tibbiy ekspertizani talab qildi va natijada ayol tanasida kurash alomatlari borligi aniqlandi.

Ochiq rangli sochli ayol samimiy tabassum bilan yuqoriga qarab turibdi.

Shundan keyin aka-ukalar adolat uchun uzoq kurashni boshladi. Keyingi yillarda ish to‘rt marta yopilib, yana qayta ochildi. Hatto ikki kishi noto‘g‘ri gumon qilindi, ammo ishda hech qanday aniq natijaga erishilmadi.

2023 yil oxirida oila xususiy tergovchi Xaris Veramonni yolladi. U Jin Henlonning shaxsiy kundaligini sinchiklab o‘rganib chiqdi. Kundalikda ayol 2009 yil boshida qisqa muddat uchrashgan erkak bilan munosabatlarini tugatgani haqida yozgan edi.

Tergovchilarning fikricha, gumondor ajralishni qabul qila olmagan va Jin boshqa erkak bilan munosabatda deb o‘ylagan. Yangi guvohlar va avvalgi ko‘rsatmalar qayta tahlil qilinib, ayblovni sudgacha olib chiqish uchun yetarli dalillar to‘plandi.

17 yildan keyin uch aka-uka yana Kritga qaytib, onasini o‘ldirishda ayblangan shaxsga qarshi sudda guvohlik berdi. Sud jarayonida sud-tibbiy eksperti Jin Henlon boshiga berilgan kuchli zarbadan keyin hali tirik bo‘lgani va shundan so‘ng suvga tashlangan bo‘lishi mumkinligini ma’lum qildi.

Ayol kishining qo‘lida chaqaloq va yonida ikki nafar yosh bola bor.

Natijada sudyalar va hakamlar hay’ati taxminan uch soatlik muhokamadan keyin gumondorni bir ovozdan qotillikda aybdor deb topdi. Biroq uning ruhiy kasalligi inobatga olinib, javobgarligi qisman yengillashtirildi.

Aybdor 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Biroq Gretsiya qonunchiligiga ko‘ra, apellyatsiya shikoyati ko‘rib chiqilguncha u qamoqqa yuborilmaydi.

Hukm e’lon qilingach, Maykl Porter: «Biz shu kun uchun juda qattiq kurashdik. Nihoyat onamning ovozi eshitildi», dedi.

Uning akasi Robert esa: «Men begona insonlar onamning haqiqatini tinglab, to‘g‘ri qaror qabul qilganidan minnatdorman. Bu — haqiqiy g‘alaba», deya ta’kidladi.

Ayol va uchta yosh bola tug‘ilgan kun torti atrofida turishibdi.

Oilaning advokati Apostolos Ksiritakis ham bu ish uning faoliyatidagi eng uzoq davom etgan jarayon bo‘lganini aytib, 17 yillik kurashdan keyin adolat qaror topganini bildirdi. Ammo oila apellyatsiya jarayoni hali oldinda ekanini inobatga olgan holda, kurash to‘liq yakunlanmaganini ham ta’kidladi.

KritInterpolJean HanlonHaris Varamon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Mustaqilligining 250 yilligi tarixiy rekord bilan nishonlandiAQSH Mustaqilligining 250 yilligi tarixiy rekord bilan nishonlandiBugun, 17:11Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?Bugun, 15:59Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?Bugun, 15:46Yaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandiYaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandiBugun, 15:20AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?Bugun, 15:15Qozog‘iston benzin va dizel eksportiga qo‘yilgan taqiqni yana uzaytirmoqchiQozog‘iston benzin va dizel eksportiga qo‘yilgan taqiqni yana uzaytirmoqchiBugun, 15:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi