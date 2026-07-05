Onasi uchun 17 yil kurashgan aka-ukalar sudda g‘alaba qozondi
Shotlandiyalik uch aka-uka — Maykl, Robert va Devid Porter 17 yil davomida onasi Jin Henlonning qotilini jazoga tortish uchun kurashdi. Uzoq yillik sud jarayonlari, qayta-qayta yopilgan tergov ishlari va umidsizliklarga qaramay, ular oxir-oqibat adolatga erishdi.
Hammasi 2009 yilda Interpolning qo‘ng‘irog‘idan boshlangan. Rasmiylar Jin Henlon Krit orolida bedarak yo‘qolganini uning oilasiga ma’lum qilgan. 53 yoshli ayol mahalliy bolaga qarashi kerak edi, ammo ishga bormagach, xavotir kuchaygan.
Oradan ko‘p o‘tmay uning jasadi suvdan topildi. Grek rasmiylari dastlab bu voqeani baxtsiz hodisa deb baholadi. Ammo farzandlari onasidagi jarohatlar, ayniqsa boshining orqa qismidagi qattiq zarba izlari tasodif emasligiga ishondi. Ular ikkinchi sud-tibbiy ekspertizani talab qildi va natijada ayol tanasida kurash alomatlari borligi aniqlandi.
Shundan keyin aka-ukalar adolat uchun uzoq kurashni boshladi. Keyingi yillarda ish to‘rt marta yopilib, yana qayta ochildi. Hatto ikki kishi noto‘g‘ri gumon qilindi, ammo ishda hech qanday aniq natijaga erishilmadi.
2023 yil oxirida oila xususiy tergovchi Xaris Veramonni yolladi. U Jin Henlonning shaxsiy kundaligini sinchiklab o‘rganib chiqdi. Kundalikda ayol 2009 yil boshida qisqa muddat uchrashgan erkak bilan munosabatlarini tugatgani haqida yozgan edi.
Tergovchilarning fikricha, gumondor ajralishni qabul qila olmagan va Jin boshqa erkak bilan munosabatda deb o‘ylagan. Yangi guvohlar va avvalgi ko‘rsatmalar qayta tahlil qilinib, ayblovni sudgacha olib chiqish uchun yetarli dalillar to‘plandi.
17 yildan keyin uch aka-uka yana Kritga qaytib, onasini o‘ldirishda ayblangan shaxsga qarshi sudda guvohlik berdi. Sud jarayonida sud-tibbiy eksperti Jin Henlon boshiga berilgan kuchli zarbadan keyin hali tirik bo‘lgani va shundan so‘ng suvga tashlangan bo‘lishi mumkinligini ma’lum qildi.
Natijada sudyalar va hakamlar hay’ati taxminan uch soatlik muhokamadan keyin gumondorni bir ovozdan qotillikda aybdor deb topdi. Biroq uning ruhiy kasalligi inobatga olinib, javobgarligi qisman yengillashtirildi.
Aybdor 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Biroq Gretsiya qonunchiligiga ko‘ra, apellyatsiya shikoyati ko‘rib chiqilguncha u qamoqqa yuborilmaydi.
Hukm e’lon qilingach, Maykl Porter: «Biz shu kun uchun juda qattiq kurashdik. Nihoyat onamning ovozi eshitildi», dedi.
Uning akasi Robert esa: «Men begona insonlar onamning haqiqatini tinglab, to‘g‘ri qaror qabul qilganidan minnatdorman. Bu — haqiqiy g‘alaba», deya ta’kidladi.
Oilaning advokati Apostolos Ksiritakis ham bu ish uning faoliyatidagi eng uzoq davom etgan jarayon bo‘lganini aytib, 17 yillik kurashdan keyin adolat qaror topganini bildirdi. Ammo oila apellyatsiya jarayoni hali oldinda ekanini inobatga olgan holda, kurash to‘liq yakunlanmaganini ham ta’kidladi.
…