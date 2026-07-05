Ronaldu Venesueladagi kuchli zilzilada oilasini yo‘qotgan bolaga videomurojaat yo‘lladi (video)

·0·Dunyo
Ronaldu Venesueladagi kuchli zilzilada oilasini yo‘qotgan bolaga videomurojaat yo‘lladi (video)

Venesueladagi kuchli zilziladan keyin og‘ir jarohat olgan yosh futbol muxlisi Krishtianu Ronaldudan maxsus videomurojaat oldi. Portugaliyalik futbolchi unga sog‘lik tilab, kelajakda o‘yinlaridan biriga taklif qilishini bildirdi.

Bola tabiiy ofat paytida vayronalar ostida qolgan. Uni qutqarib qolishgan, biroq u oila a’zolarini yo‘qotgan. Jarohatlari og‘ir bo‘lgani uchun shifokorlar uning bir oyog‘ini amputatsiya qilishga majbur bo‘lgan.

Kasalxonada yotgan vaqtida bola Krishtianu Ronaldu surati tushirilgan Panini kartochkasini so‘ragan. Uning bu istagi haqidagi lavha ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan.

Voqeadan xabar topgan Ronaldu bolaga videomurojaat yuborib, uni shaxsan uchratish istagini bildirgan. Shuningdek, unga maxsus stiker ham yetkazilgan.

Sovg‘ani olgan yosh muxlis o‘z quvonchini yashira olmagan. U Ronaldudan bunday javob kelishini kutmaganini aytgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

400 ga yaqin dron hujumi: Sankt-Peterburg yana nishonga olindi400 ga yaqin dron hujumi: Sankt-Peterburg yana nishonga olindiBugun, 17:39AQSH Mustaqilligining 250 yilligi tarixiy rekord bilan nishonlandiAQSH Mustaqilligining 250 yilligi tarixiy rekord bilan nishonlandiBugun, 17:11Onasi uchun 17 yil kurashgan aka-ukalar sudda g‘alaba qozondiOnasi uchun 17 yil kurashgan aka-ukalar sudda g‘alaba qozondiBugun, 16:31Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?Bugun, 15:59Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?Bugun, 15:46Yaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandiYaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandiBugun, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi