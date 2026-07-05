O‘zbekistonda gaz qazib olish 14 foizga kamaydi

·29·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda gaz qazib olish 14 foizga kamaydi

2026 yilning yanvar–may oylarida O‘zbekistonda asosiy energoresurslarni qazib olish hajmi kamaydi. Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, tabiiy gaz ishlab chiqarish 15,8 milliard kub metrni tashkil etgan.

Bu ko‘rsatkich 2025 yilning shu davridagi 18,4 milliard kub metrga nisbatan 14 foiz kam. 2024 yil yanvar–may oylarida esa mamlakatda 18,9 milliard kub metr gaz qazib olingan edi.

Besh oylik davrda asosiy xomashyolar bo‘yicha natijalar quyidagicha bo‘lgan:

• Tabiiy gaz — 15,8 milliard kub metr
Neft — 261,9 ming tonna
• Gaz kondensati — 391,7 ming tonna
• Ko‘mir — 1,6 million tonna

Neft qazib olish hajmi uchinchi yil ketma-ket pasaygan. Gaz kondensati ishlab chiqarish 2025 yilga nisbatan 18 foizga kamaygan.

Ko‘mir qazib olishda ham sezilarli tushish kuzatildi. 2025 yilning yanvar–may oylarida 2,5 million tonna ko‘mir olingan bo‘lsa, joriy yilda bu raqam 1,6 million tonnani tashkil etgan.

Shu bilan birga, neft mahsulotlarini qayta ishlashda o‘sish qayd etilgan. Dizel yoqilg‘isi ishlab chiqarish 476,4 ming tonnaga yetgan va bu ko‘rsatkich so‘nggi uch yil davomida izchil o‘sib bormoqda.

Avtomobil benzini ishlab chiqarish 502,2 ming tonnani tashkil qilgan. Bu 2025 yilgi natijadan yuqori, ammo 2024 yil darajasiga nisbatan 11 foiz kam.

Tabiiy gazNeftKo‘mirDizel yoqilg‘isiStatistika agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarzdorlik uchun garovdagi avtotrasport vositasi sotildiQarzdorlik uchun garovdagi avtotrasport vositasi sotildiKecha, 20:33O‘zbekiston biznesini qiynayotgan uchta asosiy to‘siq ma’lum qilindiO‘zbekiston biznesini qiynayotgan uchta asosiy to‘siq ma’lum qilindiKecha, 20:33O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)Kecha, 12:066 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi6 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi03.07, 17:116 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda6 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda03.07, 10:31Yosh tadbirkorlarga 300 million so‘mgacha foizsiz mablag‘ ajratiladiYosh tadbirkorlarga 300 million so‘mgacha foizsiz mablag‘ ajratiladi02.07, 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi