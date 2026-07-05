Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?

·35·Dunyo
Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?

Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSH mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan Donald Trampga qo‘ng‘iroq qilib, uni va Amerika xalqini bayram bilan tabrikladi.

Qariyb bir yarim soat davom etgan muloqot faqat tabrik bilan cheklanmadi. Ikki davlat rahbarlari Ukrainadagi urush, Eron atrofidagi vaziyat, diplomatik vositachilik va kelgusi aloqalarni ham muhokama qildi.

Putin Rossiya va AQSH tarixiy aloqalarini eslatdi

Kreml bayonotiga ko‘ra, Putin tabrik so‘zlarida Rossiyaning Amerika davlatchiligi shakllanishidagi tarixiy o‘rni va ikki mamlakatning Ikkinchi jahon urushi yillaridagi ittifoqchiligini tilga olgan.

Rossiya rahbari AQSH mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan keng ko‘lamli bayram tadbirlarini ham yuqori baholagan.

Suhbat oxirida Putin Trampga Rossiyaga tashrif buyurish bo‘yicha doimiy taklif kuchda ekanini yana bir bor eslatgan.

Suhbat qariyb 1,5 soat davom etdi

Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovning ma’lum qilishicha, telefon muloqoti bir soatu 25 daqiqaga yaqin davom etgan.

Bu Putin va Trampning 2026 yil boshidan buyon o‘tkazgan to‘rtinchi telefon suhbati bo‘ldi. Kreml uni «ishchan va konstruktiv» ruhda o‘tgan muloqot sifatida baholadi.

Ukraina urushi asosiy mavzulardan biri bo‘ldi

Ushakovning aytishicha, Donald Tramp jangovar harakatlarni tezroq to‘xtatish va mojaroni hal etishga yordam berishga tayyorligini bildirgan.

AQSH prezidentining maxsus vakillari Stiv Uitkoff va Jared Kushner vositachilik harakatlarini davom ettirishi hamda zarurat tug‘ilsa, Moskvaga yana tashrif buyurishi mumkinligi aytilgan.

Rossiya tomoni esa mojaroni siyosiy-diplomatik yo‘l bilan hal qilish tarafdori ekanini, biroq o‘zining asosiy talablaridan voz kechmasligini ma’lum qilgan.

Konstantinovka bo‘yicha qarama-qarshi bayonotlar

Kreml vakiliga ko‘ra, Putin Trampga jang maydonidagi vaziyat haqida ma’lumot berib, Rossiya qo‘shinlari oldinga siljiyotganini aytgan.

Rossiya tomoni Konstantinovka shahri ustidan nazorat o‘rnatilganini da’vo qildi. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va mamlakat Bosh shtabi bu xabarni rad etib, shahar Ukraina nazoratida qolayotganini bildirdi. Shu sabab ushbu ma’lumot hozircha tomonlarning o‘zaro zid bayonotlariga asoslangan.

Eron bo‘yicha ham fikr almashildi

Putin va Tramp Yaqin Sharqdagi vaziyat, jumladan, AQSH va Eron o‘rtasidagi munosabatlarni ham muhokama qildi.

Rossiya prezidenti muzokaralarni tartibga soluvchi o‘zaro anglashuvga erishish mintaqadagi keskinlikni pasaytirishga yordam berishi mumkinligini ta’kidlagan.

Ushakovning so‘zlariga ko‘ra, Moskva vaziyatni barqarorlashtirishga amaliy yordam ko‘rsatishga tayyorligini bildirgan, Tramp esa Rossiyaning takliflari uchun minnatdorchilik izhor etgan.

Kosmos va futbol ham tilga olindi

Rossiya OAVlariga ko‘ra, muloqotda Boyqo‘ng‘ir kosmodromidan Xalqaro kosmik stansiyaga Rossiya—Amerika ekipajining navbatdagi parvozi ham ramziy hamkorlik namunasi sifatida qayd etilgan.

Shuningdek, Putin AQSHda o‘tayotgan futbol bo‘yicha jahon chempionati munosabati bilan Trampga musobaqani muvaffaqiyatli tashkil etishni tilagan.

Suhbat yakunida prezidentlar yaqin vaqt ichida yana telefon orqali muloqot qilishga kelishib olgan. Shu kuni Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ham gaplashib, urushni tugatishga qaratilgan diplomatik harakatlarni muhokama qildi.

Eslatib o‘tamiz, Putin 14 iyun kuni ham Trampning tug‘ilgan kuni munosabati bilan unga qo‘ng‘iroq qilgan edi.

Vladimir PutinDonald TrumpRossiyaAQSHUkraina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?Rossiya talabalarni qanday qilib urushga jalb qilmoqda?Bugun, 15:46Yaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandiYaponiyada 80 million yillik maxluqning yangi turi aniqlandiBugun, 15:20AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?AQSHda ayol qizi va to‘rt nabirasini nega o‘ldirdi?Bugun, 15:15Qozog‘iston benzin va dizel eksportiga qo‘yilgan taqiqni yana uzaytirmoqchiQozog‘iston benzin va dizel eksportiga qo‘yilgan taqiqni yana uzaytirmoqchiBugun, 15:11Dunyoda boylar soni yangi rekord o‘rnatdi! Qaysi mamlakatda boylar eng ko‘p?Dunyoda boylar soni yangi rekord o‘rnatdi! Qaysi mamlakatda boylar eng ko‘p?Bugun, 15:04“Muras Yunayted” – “Aziyagol” bahsida sudlangan Qamchibek Tashiyevning ishtiroki muhokamaga sabab bo‘ldi“Muras Yunayted” – “Aziyagol” bahsida sudlangan Qamchibek Tashiyevning ishtiroki muhokamaga sabab bo‘ldiBugun, 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi