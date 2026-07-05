Putin Trampga qo‘ng‘iroq qildi: suhbatda nimalar aytildi?
Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSH mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan Donald Trampga qo‘ng‘iroq qilib, uni va Amerika xalqini bayram bilan tabrikladi.
Qariyb bir yarim soat davom etgan muloqot faqat tabrik bilan cheklanmadi. Ikki davlat rahbarlari Ukrainadagi urush, Eron atrofidagi vaziyat, diplomatik vositachilik va kelgusi aloqalarni ham muhokama qildi.
Putin Rossiya va AQSH tarixiy aloqalarini eslatdi
Kreml bayonotiga ko‘ra, Putin tabrik so‘zlarida Rossiyaning Amerika davlatchiligi shakllanishidagi tarixiy o‘rni va ikki mamlakatning Ikkinchi jahon urushi yillaridagi ittifoqchiligini tilga olgan.
Rossiya rahbari AQSH mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan keng ko‘lamli bayram tadbirlarini ham yuqori baholagan.
Suhbat oxirida Putin Trampga Rossiyaga tashrif buyurish bo‘yicha doimiy taklif kuchda ekanini yana bir bor eslatgan.
Suhbat qariyb 1,5 soat davom etdi
Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovning ma’lum qilishicha, telefon muloqoti bir soatu 25 daqiqaga yaqin davom etgan.
Bu Putin va Trampning 2026 yil boshidan buyon o‘tkazgan to‘rtinchi telefon suhbati bo‘ldi. Kreml uni «ishchan va konstruktiv» ruhda o‘tgan muloqot sifatida baholadi.
Ukraina urushi asosiy mavzulardan biri bo‘ldi
Ushakovning aytishicha, Donald Tramp jangovar harakatlarni tezroq to‘xtatish va mojaroni hal etishga yordam berishga tayyorligini bildirgan.
AQSH prezidentining maxsus vakillari Stiv Uitkoff va Jared Kushner vositachilik harakatlarini davom ettirishi hamda zarurat tug‘ilsa, Moskvaga yana tashrif buyurishi mumkinligi aytilgan.
Rossiya tomoni esa mojaroni siyosiy-diplomatik yo‘l bilan hal qilish tarafdori ekanini, biroq o‘zining asosiy talablaridan voz kechmasligini ma’lum qilgan.
Konstantinovka bo‘yicha qarama-qarshi bayonotlar
Kreml vakiliga ko‘ra, Putin Trampga jang maydonidagi vaziyat haqida ma’lumot berib, Rossiya qo‘shinlari oldinga siljiyotganini aytgan.
Rossiya tomoni Konstantinovka shahri ustidan nazorat o‘rnatilganini da’vo qildi. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va mamlakat Bosh shtabi bu xabarni rad etib, shahar Ukraina nazoratida qolayotganini bildirdi. Shu sabab ushbu ma’lumot hozircha tomonlarning o‘zaro zid bayonotlariga asoslangan.
Eron bo‘yicha ham fikr almashildi
Putin va Tramp Yaqin Sharqdagi vaziyat, jumladan, AQSH va Eron o‘rtasidagi munosabatlarni ham muhokama qildi.
Rossiya prezidenti muzokaralarni tartibga soluvchi o‘zaro anglashuvga erishish mintaqadagi keskinlikni pasaytirishga yordam berishi mumkinligini ta’kidlagan.
Ushakovning so‘zlariga ko‘ra, Moskva vaziyatni barqarorlashtirishga amaliy yordam ko‘rsatishga tayyorligini bildirgan, Tramp esa Rossiyaning takliflari uchun minnatdorchilik izhor etgan.
Kosmos va futbol ham tilga olindi
Rossiya OAVlariga ko‘ra, muloqotda Boyqo‘ng‘ir kosmodromidan Xalqaro kosmik stansiyaga Rossiya—Amerika ekipajining navbatdagi parvozi ham ramziy hamkorlik namunasi sifatida qayd etilgan.
Shuningdek, Putin AQSHda o‘tayotgan futbol bo‘yicha jahon chempionati munosabati bilan Trampga musobaqani muvaffaqiyatli tashkil etishni tilagan.
Suhbat yakunida prezidentlar yaqin vaqt ichida yana telefon orqali muloqot qilishga kelishib olgan. Shu kuni Tramp Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ham gaplashib, urushni tugatishga qaratilgan diplomatik harakatlarni muhokama qildi.
Eslatib o‘tamiz, Putin 14 iyun kuni ham Trampning tug‘ilgan kuni munosabati bilan unga qo‘ng‘iroq qilgan edi.
…