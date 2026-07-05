AQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davri

·0·Texno
AQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davri

AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) fuqaro aviatsiyasi tarixida keskin burilish yasashi kutilayotgan yangi qoidalar loyihasini eʼlon qildi. Mazkur hujjat yarim asrdan ortiq vaqt davomida amal qilib kelgan, yaʼni quruqlik ustidan tovushdan tez uchishni taqiqlovchi cheklovni qayta koʻrib chiqishni nazarda tutadi. Bu qadam aviatsiya sanoatida yangi avlod laynerlarining paydo boʻlishiga va qitʼalararo sayohat vaqtini sezilarli darajada qisqartirishga yoʻl ochishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda amalda boʻlgan taqiq 1970-yillarda tovushdan tez uchuvchi samolyotlar yaratadigan kuchli zarba toʻlqinlari (sonic boom) tufayli joriy etilgan edi. Yangi taklif etilayotgan meʼyor esa parvozlarni butunlay taqiqlash oʻrniga, yer yuzasiga yetib keladigan tovush bosimi darajasini cheklashga asoslanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, agar samolyot yaratadigan ortiqcha bosim 5,3 Pa (0,11 funt/kv. fut) miqdoridan oshmasa, unga AQSH hududi ustidan tovush toʻsigʻini bosib oʻtishga ruxsat berilishi mumkin.

Texnologik cheklovlar va Concorde merosi

Taqqoslash uchun, afsonaviy Concorde layneri 2 Max tezlikda va 15,8 km balandlikda uchganda, yer yuzasida 1,94 funt/kv. fut bosim hosil qilgan. Bu yangi taklif etilayotgan limitdan qariyb 18 baravar yuqori koʻrsatkichdir. Aynan shu sababli ham Concorde oʻzining tovushdan tez parvozlarini faqat okeanlar ustida amalga oshirishga majbur boʻlgan. Hatto koinotdan qaytayotgan Space Shuttle apparatlari ham 1,25 funt/kv. fut atrofida bosim hosil qilishi hisobga olinsa, yangi normativ naqadar qatʼiy ekanini tushunish mumkin.

Yangi qoidalar doirasida ishlab chiqaruvchilar ikki xil usuldan foydalanishlari mumkin boʻladi. Birinchisi — "Mach cutoff" rejimi boʻlib, bunda atmosferaning oʻziga xos xususiyatlari zarba toʻlqinini yerga yetib bormasdan tarqalib ketishiga xizmat qiladi. Ikkinchisi esa "low-boom" texnologiyasi asosida qurilgan yangi avlod samolyotlarini qoʻllashdir. Bu turdagi havo kemalari zarba toʻlqinini maksimal darajada pasaytirish uchun maxsus aerodinamik shaklga ega boʻladi.

Yangi avlod laynerlari: Boom Supersonic va NASA loyihalari

Hozirda Boom Supersonic kompaniyasi ushbu yoʻnalishda yetakchilik qilmoqda. Fevral oyida kompaniyaning XB-1 eksperimental samolyoti 1,12 Max tezlikda parvoz qilib, yer yuzasidagi datchiklarda hech qanday tovush zarbasini qayd etmadi. Kompaniya mutaxassislarining hisob-kitoblariga koʻra, kelajakdagi Overture yoʻlovchi layneri 1,3 Max tezlikda "shovqinsiz" uchish rejimi orqali transkontinental reyslar vaqtini kamida bir yarim soatga qisqartira oladi.

Shuningdek, NASA agentligi Lockheed Martin bilan hamkorlikda Quesst dasturini amalga oshirmoqda. Ushbu loyiha doirasida yaratilgan X-59 samolyoti oʻzining oʻta uzun burun qismi bilan anʼanaviy qattiq zarbani yumshoq "tirsillash" ovoziga aylantirishga moʻljallangan. Iyun oyida tovush toʻsigʻini muvaffaqiyatli bosib oʻtgan ushbu apparat yaqin vaqt ichida AQSHning turli hududlari uzra sinov parvozlarini davom ettiradi.

Garchi texnologik yutuqlar yaqqol koʻzga tashlanayotgan boʻlsa-da, seriyali tovushdan tez uchuvchi laynerlar paydo boʻlishi uchun hali ancha yillar kerak boʻladi. AQSHda yangi turdagi fuqaro samolyotini sertifikatlash jarayoni odatda 5 yildan 9 yilgacha vaqt oladi, butun boshli platformani ishlab chiqish esa oʻn yillikdan koʻproq muddatni talab etishi mumkin. Shunga qaramay, yirik aviashirkatlar allaqachon navbatga turishgan: United Airlines 15 ta, American Airlines esa 20 ta Overture samolyotiga oldindan buyurtma berib boʻlgan.

AviatsiyaTexnologiyaAQSHNASABoom Supersonic
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladiMuhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladiBugun, 17:00XXI asr yelkani: Wing560 texnologiyasi ulkan yuk kemasida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tdiXXI asr yelkani: Wing560 texnologiyasi ulkan yuk kemasida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tdiBugun, 16:26Britaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBritaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBugun, 15:50Bang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 15:29Nokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdiNokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdiBugun, 15:15Yer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadiYer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadiBugun, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda