Sietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydi
AQSHning Vashington shtatida yashovchi o‘zbekistonliklar “O‘zbek mahallasi” jamoat birlashmasini tashkil etdi. Tashkilot rasman ro‘yxatdan o‘tkazildi va tashabbus shtat davlat kotibi Stiv Hobbs tomonidan qo‘llab-quvvatlangani aytilmoqda.
Yangi birlashmaning asosiy maqsadi — AQSHdagi o‘zbeklarni bir davraga jamlash, milliy qadriyatlarni saqlash va yosh avlodni O‘zbekiston bilan ruhan bog‘lab turish.
Vashingtonda 3 mingdan ortiq o‘zbek yashaydi
Ma’lumotlarga ko‘ra, bugun AQSHning Vashington shtatida 3 ming nafardan ortiq O‘zbekiston fuqarolari va kelib chiqishi o‘zbek bo‘lganlar istiqomat qiladi.
Ularning katta qismi Sietl shahri va uning atrofida yashaydi. Bu hududda dunyoning yirik texnologik va sanoat kompaniyalari joylashgan.
O‘zbeklar Microsoft, Amazon va Boeing kabi kompaniyalarda ishlamoqda
Vashingtondagi yurtdoshlarimiz Microsoft, Amazon, Google, Boeing, Oracle va NVIDIA kabi kompaniyalarda faoliyat yuritmoqda.
Ular dasturiy ta’minot, sun’iy intellekt, muhandislik, aviatsiya, ta’lim, tibbiyot, tadbirkorlik va boshqa sohalarda mehnat qilmoqda. Bu esa o‘zbek jamoasining AQSHdagi nufuzi ortib borayotganini ko‘rsatadi.
“O‘zbek mahallasi”ga Muso Xolmurodov rahbarlik qiladi
Yangi tashkilot raisi etib asli Xorazmdan bo‘lgan Muso Xolmurodov tayinlandi. U Sietlda Marks ismi bilan tanilgan.
Ma’lum qilinishicha, Xolmurodov Vashington shtati hukumat tizimida 15 yildan ortiq tajribaga ega. U Vashington shtati Tuzatish ishlari departamenti tizimida ish boshqaruvchi sifatida faoliyat yuritadi.
“Mahalla — milliy o‘zlik va birdamlik timsoli”
Sietldagi bosh konsul Ahror Burxonov Kun.uz bilan suhbatda ushbu tashabbusning ma’naviy ahamiyatiga to‘xtaldi.
“Mahalla xalqimiz uchun oddiy bir uyushma emas. U mehr-oqibat, o‘zaro ko‘mak, katta-kichikka hurmat, milliy o‘zlik va birdamlik timsolidir”, — dedi u.
Bosh konsulning ta’kidlashicha, “O‘zbek mahallasi” minglab kilometr uzoqda ham ana shu an’analarni davom ettirishga xizmat qiladi.
Yoshlar, madaniyat va yangi kelganlarga yordam
Yangi jamoat birlashmasi milliy bayramlar va madaniy tadbirlarni tashkil etishni rejalashtirmoqda.
Shuningdek, tashkilot yangi kelgan yurtdoshlarga moslashishda ko‘maklashish, yoshlar va mutaxassislar o‘rtasida hamkorlik tarmog‘ini yaratish, xayriya va ta’lim loyihalarini qo‘llab-quvvatlashni maqsad qilgan.
Sietldagi o‘zbeklar uchun yangi markaz
Vashington shtati AQSHning iqtisodiy jihatdan muhim hududlaridan biri hisoblanadi. 2025 yilgi ma’lumotlarga ko‘ra, shtat yalpi ichki mahsuloti 900 milliard dollardan oshgan.
Ana shunday yirik iqtisodiy va texnologik markazda “O‘zbek mahallasi”ning tashkil etilishi okean ortidagi yurtdoshlar uchun faqat jamoat birlashmasi emas, balki milliy o‘zlik, til, madaniyat va birdamlikni saqlab qolish yo‘lidagi muhim qadam bo‘lmoqda.
…