Sietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydi

·0·Dunyo
Sietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydi

AQSHning Vashington shtatida yashovchi o‘zbekistonliklar “O‘zbek mahallasi” jamoat birlashmasini tashkil etdi. Tashkilot rasman ro‘yxatdan o‘tkazildi va tashabbus shtat davlat kotibi Stiv Hobbs tomonidan qo‘llab-quvvatlangani aytilmoqda.

Yangi birlashmaning asosiy maqsadi — AQSHdagi o‘zbeklarni bir davraga jamlash, milliy qadriyatlarni saqlash va yosh avlodni O‘zbekiston bilan ruhan bog‘lab turish.

Vashingtonda 3 mingdan ortiq o‘zbek yashaydi

Ma’lumotlarga ko‘ra, bugun AQSHning Vashington shtatida 3 ming nafardan ortiq O‘zbekiston fuqarolari va kelib chiqishi o‘zbek bo‘lganlar istiqomat qiladi.

Ularning katta qismi Sietl shahri va uning atrofida yashaydi. Bu hududda dunyoning yirik texnologik va sanoat kompaniyalari joylashgan.

O‘zbeklar Microsoft, Amazon va Boeing kabi kompaniyalarda ishlamoqda

Vashingtondagi yurtdoshlarimiz Microsoft, Amazon, Google, Boeing, Oracle va NVIDIA kabi kompaniyalarda faoliyat yuritmoqda.

Ular dasturiy ta’minot, sun’iy intellekt, muhandislik, aviatsiya, ta’lim, tibbiyot, tadbirkorlik va boshqa sohalarda mehnat qilmoqda. Bu esa o‘zbek jamoasining AQSHdagi nufuzi ortib borayotganini ko‘rsatadi.

“O‘zbek mahallasi”ga Muso Xolmurodov rahbarlik qiladi

Yangi tashkilot raisi etib asli Xorazmdan bo‘lgan Muso Xolmurodov tayinlandi. U Sietlda Marks ismi bilan tanilgan.

Ma’lum qilinishicha, Xolmurodov Vashington shtati hukumat tizimida 15 yildan ortiq tajribaga ega. U Vashington shtati Tuzatish ishlari departamenti tizimida ish boshqaruvchi sifatida faoliyat yuritadi.

Sietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydi

“Mahalla — milliy o‘zlik va birdamlik timsoli”

Sietldagi bosh konsul Ahror Burxonov Kun.uz bilan suhbatda ushbu tashabbusning ma’naviy ahamiyatiga to‘xtaldi.

“Mahalla xalqimiz uchun oddiy bir uyushma emas. U mehr-oqibat, o‘zaro ko‘mak, katta-kichikka hurmat, milliy o‘zlik va birdamlik timsolidir”, — dedi u.

Bosh konsulning ta’kidlashicha, “O‘zbek mahallasi” minglab kilometr uzoqda ham ana shu an’analarni davom ettirishga xizmat qiladi.

Yoshlar, madaniyat va yangi kelganlarga yordam

Yangi jamoat birlashmasi milliy bayramlar va madaniy tadbirlarni tashkil etishni rejalashtirmoqda.

Shuningdek, tashkilot yangi kelgan yurtdoshlarga moslashishda ko‘maklashish, yoshlar va mutaxassislar o‘rtasida hamkorlik tarmog‘ini yaratish, xayriya va ta’lim loyihalarini qo‘llab-quvvatlashni maqsad qilgan.

Sietldagi o‘zbeklar uchun yangi markaz

Vashington shtati AQSHning iqtisodiy jihatdan muhim hududlaridan biri hisoblanadi. 2025 yilgi ma’lumotlarga ko‘ra, shtat yalpi ichki mahsuloti 900 milliard dollardan oshgan.

Ana shunday yirik iqtisodiy va texnologik markazda “O‘zbek mahallasi”ning tashkil etilishi okean ortidagi yurtdoshlar uchun faqat jamoat birlashmasi emas, balki milliy o‘zlik, til, madaniyat va birdamlikni saqlab qolish yo‘lidagi muhim qadam bo‘lmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parijda 6 soatlik so‘roq va Rossiyada terrorchilik ayblovi: Pavel Durov ikki o‘t orasida qoldiParijda 6 soatlik so‘roq va Rossiyada terrorchilik ayblovi: Pavel Durov ikki o‘t orasida qoldiBugun, 09:27Desham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiDesham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiBugun, 00:35JSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiJSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiBugun, 00:32Indoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaIndoneziyada ulkan chiqindi poligoni sakkiz kundan buyon yonmoqdaKecha, 23:25Eron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilishEron AQSHga keskin ogohlantirish berdi: Hurmuz atrofida xavfli burilishKecha, 23:21Erdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqdaErdog‘an Tramp rejasiga ishora qildi: Turkiya Ukraina bo‘yicha ikki kanalni ishga solmoqdaKecha, 23:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi