AQSHlik talaba halok bo‘lgan YTH bo‘yicha o‘zbekistonlik haydovchiga ayblov qo‘yildi

·87·Dunyo
AQSHlik talaba halok bo‘lgan YTH bo‘yicha o‘zbekistonlik haydovchiga ayblov qo‘yildi

AQSHning Ogayo shtatida 5 iyul kuni o‘zbekistonlik haydovchi ishtirokida sodir bo‘lgan yo‘l-transport hodisasi bir insonning o‘limi bilan yakunlandi. Yuk mashinasi bilan yengil avtomobil to‘qnashuvi oqibatida Honda Accord haydovchisi, 21 yoshli Tobias Forsayt voqea joyida halok bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, yuk mashinasini 42 yoshli O‘zbekiston fuqarosi Behzod Asrarov boshqargan. U 2024 yilda diversifikatsion viza (Green Card) dasturi orqali AQSHga kelgan. Asrarov yuk mashinasini boshqarish uchun zarur haydovchilik guvohnomasiga ega bo‘lgan, biroq ingliz tilini bilmagani sababli patrul xodimlari bilan Google Translate orqali muloqot qilgan.

Hozircha Behzod Asrarovga 21 yoshli yigitning o‘limi bo‘yicha ayblov e’lon qilinmagan. Biroq u ashyoviy dalillarni yashirish yoki yo‘q qilishga urinish gumoni bilan tergov qilinmoqda.

Tergov materiallariga ko‘ra, politsiya xodimlari Freightliner yuk mashinasini ko‘zdan kechirayotganda kabinada videoregistrator o‘rnatmasi mavjudligi, ammo kameraning o‘zi joyida yo‘qligini aniqlagan. Google Translate orqali muloqotdan so‘ng Asrarov kamerani o‘ng cho‘ntagiga solib qo‘yganini ko‘rsatgan.

Shundan keyin unga dalillarni yashirish yoki yo‘q qilishga urinish bo‘yicha ayblov qo‘yilgan. Shuningdek, uning yonidan uchta mobil telefon va elektron yuk plansheti ham topilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda va keyinchalik unga nisbatan qo‘shimcha ayblovlar ham e’lon qilinishi mumkin.

Halok bo‘lgan Tobias Forsayt Massachusets universitetida darvozabon bo‘lib ishlagani ma’lum qilindi.

Hodisaga munosabat bildirgan AQSH transport vaziri Shon Daffi ingliz tilini tushunmaydigan haydovchilarga mamlakatda og‘ir yuk mashinalarini boshqarishga ruxsat berilmasligi kerakligini ta’kidladi.

«Biz yo‘l belgilari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari bilan muloqot qila olmaydigan haydovchilarga Amerika avtomagistrallarida 80 ming funt (taxminan 36 tonna) vazndagi transport vositalarini boshqarishga ruxsat bera olmaymiz», — dedi vazir.

Uning so‘zlariga ko‘ra, kelgusida xavfli haydovchilarni yo‘llardan chetlatish bo‘yicha qo‘shimcha choralar ko‘riladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 yoshida xayriya qilgan qiz 13 yildan so‘ng 48 mln dollar yutib barchani hayron qoldirdi5 yoshida xayriya qilgan qiz 13 yildan so‘ng 48 mln dollar yutib barchani hayron qoldirdiBugun, 12:43Amerikalik YouTube bloger 4 litr gazlangan ichimlikni yarim soniyada ichib rekord o‘rnatdi! (video)Amerikalik YouTube bloger 4 litr gazlangan ichimlikni yarim soniyada ichib rekord o‘rnatdi! (video)Bugun, 12:39Ro‘moli sabab qabul marosimidan chetlatilgan birinchi xonim bugun markazdaRo‘moli sabab qabul marosimidan chetlatilgan birinchi xonim bugun markazdaBugun, 11:23Rossiyaga hujum qilgan dronlar Qozog‘istondan uchirildimi?Rossiyaga hujum qilgan dronlar Qozog‘istondan uchirildimi?Bugun, 10:39Tramp buyrug‘i bilan Eron o‘qqa tutildi: Eron AQSH bazalariga raketa yog‘dirdiTramp buyrug‘i bilan Eron o‘qqa tutildi: Eron AQSH bazalariga raketa yog‘dirdiBugun, 10:35Diana Shurigina ishida keskin burilish: sud qaroridan keyin vaziyat o‘zgardiDiana Shurigina ishida keskin burilish: sud qaroridan keyin vaziyat o‘zgardiBugun, 10:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi