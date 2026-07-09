Amerikalik YouTube bloger 4 litr gazlangan ichimlikni yarim soniyada ichib rekord o‘rnatdi! (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Amerikalik YouTube bloger va reper Erik Buker bu safar gazlangan ichimlik ichish bo‘yicha rekord o‘rnatdi.
U 4 litr ichimlikni 29,64 soniya ichida ichib tugatgan. Natija Guinness rekordlar kitobi tomonidan rasman tan olindi.
Shundan so‘ng Erik Bukerga mazkur yo‘nalishda eng tez natija qayd etgan inson sifatida maxsus sertifikat berildi.
Buker avvaldan ovqat yeyish bo‘yicha turli chellenj va rekordlari bilan tanilgan. Uning yangi natijasi ham ijtimoiy tarmoqlarda ko‘p muhokama qilinmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…