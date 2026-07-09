Xitoyda suv toshqinidan keyin qishloqlarga ilonlar tarqalib ketdi

·36·Dunyo
Xitoyda suv toshqinidan keyin qishloqlarga ilonlar tarqalib ketdi

Xitoy janubidagi Guansi avtonom rayonida bir nechta qishloqda ilonlar paydo bo‘ldi. Hodisaga "Maysak" to‘fonidan keyin yuzaga kelgan suv toshqinlari sabab bo‘lgani aytilmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, hududdagi ilon yetishtirish fermasidan 900 ga yaqin ilon chiqib ketgan. Ularning katta qismi zaharsiz ekani bildirilmoqda, biroq orasida yovvoyi va xavfli turlari ham bo‘lishi mumkin.

Mahalliy aholiga ehtiyotkor bo‘lish, ilonlarni mustaqil ushlashga urinmaslik va bunday holatda mas’ul xizmatlarga xabar berish tavsiya qilingan.

Hozirda qutqaruvchilar va mutaxassislar qishloqlar hududida tarqalib ketgan ilonlarni tutish ishlarini olib bormoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda yashash uchun eng qulay shaharlar ro‘yxati tuzildi!Dunyoda yashash uchun eng qulay shaharlar ro‘yxati tuzildi!Bugun, 13:19Sharjadan uchgan yuk samolyoti radarlardan g‘oyib bo‘ldiSharjadan uchgan yuk samolyoti radarlardan g‘oyib bo‘ldiBugun, 13:17Xitoyda suv toshqinidan so‘ng yuzlab ilonlar qishloqlarga tarqaldiXitoyda suv toshqinidan so‘ng yuzlab ilonlar qishloqlarga tarqaldiBugun, 13:12Uzun kiprikli arslon ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandiUzun kiprikli arslon ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandiBugun, 12:495 yoshida xayriya qilgan qiz 13 yildan so‘ng 48 mln dollar yutib barchani hayron qoldirdi5 yoshida xayriya qilgan qiz 13 yildan so‘ng 48 mln dollar yutib barchani hayron qoldirdiBugun, 12:43Amerikalik YouTube bloger 4 litr gazlangan ichimlikni yarim soniyada ichib rekord o‘rnatdi! (video)Amerikalik YouTube bloger 4 litr gazlangan ichimlikni yarim soniyada ichib rekord o‘rnatdi! (video)Bugun, 12:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi