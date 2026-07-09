Ilk bor robot 6 ming metrlik cho‘qqini zabt etdi

·60·Dunyo
Ilk bor robot 6 ming metrlik cho‘qqini zabt etdi

Ekvadorda Pemba nomli gumanoid robot tarixda ilk bor dengiz sathidan 6 ming metrdan baland cho‘qqiga muvaffaqiyatli ko‘tarilib, yangi rekord o‘rnatdi.

Robot insonlar ko‘magida mamlakatdagi eng baland nuqtalardan biri bo‘lgan Chimboraso vulqoni cho‘qqisini zabt etdi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu yo‘nalish murakkab rel’efi va balandligi sababli hatto ko‘plab tajribali alpinistlar uchun ham jiddiy sinov hisoblanadi.

Pemba qiyin marshrutni muvaffaqiyatli bosib o‘tib, cho‘qqiga yetganidan so‘ng o‘ziga xos tarzda g‘alabani raqs bilan nishonladi. Ushbu lahzalar aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi.

Loyiha mualliflari endilikda robotni yanada takomillashtirish ustida ishlamoqda. Ularning navbatdagi maqsadi — Pemba yordamida dunyoning eng baland cho‘qqisi bo‘lgan Everestni zabt etish.

Tog‘ cho‘qqisida alpinist maxsus kiyim kiydirilgan maneken bilan birga turibdi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdiO‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdiBugun, 16:50Dunyodagi eng yirik banan haqida eshitganmisiz?Dunyodagi eng yirik banan haqida eshitganmisiz?Bugun, 16:46Radarlardan g‘oyib bo‘lgan samolyotning qoldiqlari dengizdan topildiRadarlardan g‘oyib bo‘lgan samolyotning qoldiqlari dengizdan topildiBugun, 16:404 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)4 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)Bugun, 16:38NATO sammitining kutilmagan yulduzlari — Anqara mushuklariNATO sammitining kutilmagan yulduzlari — Anqara mushuklariBugun, 15:57Xitoyda suv toshqinidan keyin qishloqlarga ilonlar tarqalib ketdiXitoyda suv toshqinidan keyin qishloqlarga ilonlar tarqalib ketdiBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi