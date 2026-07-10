OpenAI rahbariyatida kutilmagan oʻzgarish: Fidji Simo oʻz lavozimini tark etmoqda
Sunʼiy intellekt sohasidagi dunyoning eng yetakchi kompaniyasi hisoblangan OpenAI rahbariyatida jiddiy oʻzgarish yuz berdi. Kompaniyaning ikkinchi raqamli rahbari va ilovalar boʻyicha bosh direktori Fidji Simo sogʻligʻidagi muammolar sababli oʻzining toʻliq stavkadagi lavozimidan voz kechishini eʼlon qildi. Bu haqda nufuzli Wall Street Journal nashri xabar bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Simo xonim xodimlarga yoʻllagan rasmiy maktubida uning davolanish muddati kutilganidan koʻra uzoqroq va murakkabroq kechayotganini maʼlum qildi. Shu sababli u endilikda kompaniyada faqat yarim stavkadagi maslahatchi sifatida faoliyatini davom ettiradi. Bu qaror OpenAI uchun kutilmagan zarba boʻldi, chunki u kompaniyaning biznes va mahsulot operatsiyalarini birlashtiruvchi asosiy boʻgʻin edi.
Kompaniya ichidagi strategik oʻzgarishlarFidji Simo 2024-yilda OpenAI direktorlar kengashiga qoʻshilgan, 2025-yilning may oyida esa Ilovalar boʻyicha bosh direktor etib tayinlangan edi. U bevosita Sam Altman boshqaruvida ishlab, kompaniyaning operatsion direktori (COO) Brad Lightcap, moliya direktori (CFO) Sarah Friar va mahsulotlar boʻyicha direktor (CPO) Kevin Weil kabi yuqori boʻgʻin rahbarlarini nazorat qilar edi. Uning kelishi bilan Sam Altman tadqiqot, hisoblash quvvatlari va xavfsizlik masalalariga koʻproq vaqt ajratish imkoniga ega boʻlgandi.
Aprel oyida Simo oʻzida neyroimmun kasalligi qaytalangani sababli tibbiy taʼtilga chiqqanini maʼlum qilgan edi. Oʻsha paytda kompaniyaning boshqa bir qator rahbarlari, jumladan, marketing boʻyicha direktor Kate Rouch ham saraton kasalligidan sogʻayish uchun oʻz lavozimini tark etgan edi. Bu kabi ketma-ket kadrlar oʻzgarishi OpenAI rahbariyatidagi barqarorlikka taʼsir koʻrsatmay qolmadi.
Kelajakdagi rejalar va raqobatFidji Simo OpenAI safiga qoʻshilishdan oldin Instacart kompaniyasining bosh direktori sifatida ishlagan va uni 2023-yildagi muvaffaqiyatli IPO (aksiyalarni ommaviy sotuvga chiqarish) jarayoniga tayyorlagan edi. Shuningdek, u oʻn yildan ortiq vaqt davomida Meta tizimida, xususan, Facebook ilovasi rahbari sifatida faoliyat yuritgan. Ekspertlar Simoning tajribasi OpenAI uchun kutilayotgan IPO jarayonida juda muhim boʻlishini taʼkidlashayotgan edi.
Hozirda OpenAI oʻzining asosiy raqobatchisi Anthropic bilan kurash olib bormoqda. ChatGPT oʻsish surʼatlari oʻtgan yil oxirida biroz sekinlashgani va daromad boʻyicha ichki maqsadlarga erishilmagani sababli, kompaniya dasturlash vositalari kabi yangi yoʻnalishlarga eʼtibor qaratmoqda. Biroq, bu sohada hozircha Anthropic yetakchilikni saqlab qolmoqda.
Sam Altman endi Simoning oʻrniga munosib voris topishi kerak boʻladi. Bu ayniqsa kompaniya korporativ mijozlar bilan ishlashni kuchaytirmoqchi boʻlgan va ommaviy bozorga chiqishga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda oʻta muhim vazifadir. Simoning maslahatchi sifatida qolishi tajriba almashishda yordam bersa-da, kundalik operatsion boshqaruvda boʻshliq yuzaga kelishi tayin.
…