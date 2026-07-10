OpenAI rahbariyatida kutilmagan oʻzgarish: Fidji Simo oʻz lavozimini tark etmoqda

·26·Texno
OpenAI rahbariyatida kutilmagan oʻzgarish: Fidji Simo oʻz lavozimini tark etmoqda

Sunʼiy intellekt sohasidagi dunyoning eng yetakchi kompaniyasi hisoblangan OpenAI rahbariyatida jiddiy oʻzgarish yuz berdi. Kompaniyaning ikkinchi raqamli rahbari va ilovalar boʻyicha bosh direktori Fidji Simo sogʻligʻidagi muammolar sababli oʻzining toʻliq stavkadagi lavozimidan voz kechishini eʼlon qildi. Bu haqda nufuzli Wall Street Journal nashri xabar bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Simo xonim xodimlarga yoʻllagan rasmiy maktubida uning davolanish muddati kutilganidan koʻra uzoqroq va murakkabroq kechayotganini maʼlum qildi. Shu sababli u endilikda kompaniyada faqat yarim stavkadagi maslahatchi sifatida faoliyatini davom ettiradi. Bu qaror OpenAI uchun kutilmagan zarba boʻldi, chunki u kompaniyaning biznes va mahsulot operatsiyalarini birlashtiruvchi asosiy boʻgʻin edi.

Kompaniya ichidagi strategik oʻzgarishlar

Fidji Simo 2024-yilda OpenAI direktorlar kengashiga qoʻshilgan, 2025-yilning may oyida esa Ilovalar boʻyicha bosh direktor etib tayinlangan edi. U bevosita Sam Altman boshqaruvida ishlab, kompaniyaning operatsion direktori (COO) Brad Lightcap, moliya direktori (CFO) Sarah Friar va mahsulotlar boʻyicha direktor (CPO) Kevin Weil kabi yuqori boʻgʻin rahbarlarini nazorat qilar edi. Uning kelishi bilan Sam Altman tadqiqot, hisoblash quvvatlari va xavfsizlik masalalariga koʻproq vaqt ajratish imkoniga ega boʻlgandi.

Aprel oyida Simo oʻzida neyroimmun kasalligi qaytalangani sababli tibbiy taʼtilga chiqqanini maʼlum qilgan edi. Oʻsha paytda kompaniyaning boshqa bir qator rahbarlari, jumladan, marketing boʻyicha direktor Kate Rouch ham saraton kasalligidan sogʻayish uchun oʻz lavozimini tark etgan edi. Bu kabi ketma-ket kadrlar oʻzgarishi OpenAI rahbariyatidagi barqarorlikka taʼsir koʻrsatmay qolmadi.

Kelajakdagi rejalar va raqobat

Fidji Simo OpenAI safiga qoʻshilishdan oldin Instacart kompaniyasining bosh direktori sifatida ishlagan va uni 2023-yildagi muvaffaqiyatli IPO (aksiyalarni ommaviy sotuvga chiqarish) jarayoniga tayyorlagan edi. Shuningdek, u oʻn yildan ortiq vaqt davomida Meta tizimida, xususan, Facebook ilovasi rahbari sifatida faoliyat yuritgan. Ekspertlar Simoning tajribasi OpenAI uchun kutilayotgan IPO jarayonida juda muhim boʻlishini taʼkidlashayotgan edi.

Hozirda OpenAI oʻzining asosiy raqobatchisi Anthropic bilan kurash olib bormoqda. ChatGPT oʻsish surʼatlari oʻtgan yil oxirida biroz sekinlashgani va daromad boʻyicha ichki maqsadlarga erishilmagani sababli, kompaniya dasturlash vositalari kabi yangi yoʻnalishlarga eʼtibor qaratmoqda. Biroq, bu sohada hozircha Anthropic yetakchilikni saqlab qolmoqda.

Sam Altman endi Simoning oʻrniga munosib voris topishi kerak boʻladi. Bu ayniqsa kompaniya korporativ mijozlar bilan ishlashni kuchaytirmoqchi boʻlgan va ommaviy bozorga chiqishga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda oʻta muhim vazifadir. Simoning maslahatchi sifatida qolishi tajriba almashishda yordam bersa-da, kundalik operatsion boshqaruvda boʻshliq yuzaga kelishi tayin.

OpenAISam AltmanFidji SimoTexnologiyaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiElon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiBugun, 05:23HMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiHMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiBugun, 05:21OpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiOpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiBugun, 05:20Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaMicrosoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaBugun, 04:55NASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqdaNASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqdaBugun, 04:23Elon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaElon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaBugun, 03:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi