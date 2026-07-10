Chieftec yangi Iceberg Pro sovutish tizimini taqdim etdi: Suv blokidagi oʻziga xos turbina

·87·Texno
Chieftec yangi Iceberg Pro sovutish tizimini taqdim etdi: Suv blokidagi oʻziga xos turbina

Kompyuter komponentlari bozorining yetakchi ishtirokchilaridan biri boʻlgan Chieftec kompaniyasi oʻzining yangi Iceberg Pro suyuqlik orqali sovutish tizimi haqidagi barcha tafsilotlarni ochiqladi. Computex 2024 koʻrgazmasida ilk bor namoyish etilgan ushbu qurilma nafaqat markaziy protsessorni, balki uning atrofidagi muhim elementlarni ham sovutishga qaratilgan innovatsion yondashuvi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Iceberg Pro modeli avvalgi Iceberg 360 gʻoyalarining mantiqiy davomi boʻlib, u uchta 120 millimetrli ventilyator bilan jihozlangan 360 millimetrli radiatorga ega. Biroq, yangilikning asosiy oʻziga xosligi protsessor blokining (vodoblok) ustiga oʻrnatilgan kichik markazdan qochma ventilyator yoki xalq tilida aytganda "turbina" hisoblanadi. Ushbu yechim tizimli blok ichidagi havo aylanishini yaxshilashga xizmat qiladi.

Komponentlar haroratini pasaytirishdagi samaradorlik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Chieftec muhandislari ushbu kichik turbinaning foydali ekanini raqamlar bilan isbotlashdi. Kompaniya oʻtkazgan testlar shuni koʻrsatadiki, qoʻshimcha ventilyatorli tizim oddiy suyuqlik sovutgichlariga qaraganda ona platadagi quvvatlantirish podtizimi (VRM) haroratini 7 darajaga, SSD drayverini 5 darajaga va operativ xotira (RAM) modullarini 3 darajaga pastroq saqlash imkonini beradi.

Bu koʻrsatkichlar ayniqsa yuqori quvvatda ishlaydigan va qizishga moyil boʻlgan zamonaviy oʻyin kompyuterlari hamda ishchi stansiyalar uchun juda muhimdir. Chunki VRM qismlarining haddan tashqari qizishi protsessor unumdorligining pasayishiga (trottling) olib kelishi mumkin. Chieftec ushbu muammoni ixcham va samarali usulda hal etishga harakat qilgan.

Iceberg Pro bozorda ikki xil modifikatsiyada taqdim etiladi. Ularning bir-biridan yagona farqi komplektga kiritilgan ventilyatorlardir: foydalanuvchilar oʻz xohishiga koʻra yorugʻlik effektlariga ega (RGB) yoki oddiy, klassik koʻrinishdagi ventilyatorli versiyalarni tanlashlari mumkin. Qurilmaning umumiy ogʻirligi 1,69 kilogrammni tashkil etadi.

Keng koʻlamli moslashuvchanlik

Yangi sovutish tizimi nafaqat eng soʻnggi platformalar, balki ancha eski soketlar bilan ham mos kelishi bilan hayron qoldiradi. U quyidagi platformalarni qoʻllab-quvvatlaydi:

  • Intel: LGA 1851, LGA1700, LGA1366, LGA 1200, LGA 115X va hatto LGA2011;
  • AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 hamda FM1.
Tizimdagi barcha ventilyatorlar, jumladan radiatordagilar ham, daqiqasiga 500 dan 2200 gacha aylanish tezligida (RPM) ishlash xususiyatiga ega. Bu esa foydalanuvchiga shovqin darajasi va sovutish quvvati oʻrtasidagi muvozanatni aniq sozlash imkonini beradi. Hozircha Chieftec yangi mahsulotning rasmiy narxini eʼlon qilmagan boʻlsa-da, uning yaqin oylarda jahon bozorlarida sotuvga chiqishi kutilmoqda.

ЧиефтекИсеберг ProSovutish TizimiТехнологияKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaSteve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaBugun, 05:25Xitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiXitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiBugun, 05:22Boeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBoeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBugun, 04:24Lenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiLenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiBugun, 03:57Gulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaGulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaBugun, 03:24Ninja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiNinja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiBugun, 03:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi