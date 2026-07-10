Chieftec yangi Iceberg Pro sovutish tizimini taqdim etdi: Suv blokidagi oʻziga xos turbina
Kompyuter komponentlari bozorining yetakchi ishtirokchilaridan biri boʻlgan Chieftec kompaniyasi oʻzining yangi Iceberg Pro suyuqlik orqali sovutish tizimi haqidagi barcha tafsilotlarni ochiqladi. Computex 2024 koʻrgazmasida ilk bor namoyish etilgan ushbu qurilma nafaqat markaziy protsessorni, balki uning atrofidagi muhim elementlarni ham sovutishga qaratilgan innovatsion yondashuvi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Iceberg Pro modeli avvalgi Iceberg 360 gʻoyalarining mantiqiy davomi boʻlib, u uchta 120 millimetrli ventilyator bilan jihozlangan 360 millimetrli radiatorga ega. Biroq, yangilikning asosiy oʻziga xosligi protsessor blokining (vodoblok) ustiga oʻrnatilgan kichik markazdan qochma ventilyator yoki xalq tilida aytganda "turbina" hisoblanadi. Ushbu yechim tizimli blok ichidagi havo aylanishini yaxshilashga xizmat qiladi.
Komponentlar haroratini pasaytirishdagi samaradorlikixbt.com maʼlumotiga koʻra, Chieftec muhandislari ushbu kichik turbinaning foydali ekanini raqamlar bilan isbotlashdi. Kompaniya oʻtkazgan testlar shuni koʻrsatadiki, qoʻshimcha ventilyatorli tizim oddiy suyuqlik sovutgichlariga qaraganda ona platadagi quvvatlantirish podtizimi (VRM) haroratini 7 darajaga, SSD drayverini 5 darajaga va operativ xotira (RAM) modullarini 3 darajaga pastroq saqlash imkonini beradi.
Bu koʻrsatkichlar ayniqsa yuqori quvvatda ishlaydigan va qizishga moyil boʻlgan zamonaviy oʻyin kompyuterlari hamda ishchi stansiyalar uchun juda muhimdir. Chunki VRM qismlarining haddan tashqari qizishi protsessor unumdorligining pasayishiga (trottling) olib kelishi mumkin. Chieftec ushbu muammoni ixcham va samarali usulda hal etishga harakat qilgan.
Iceberg Pro bozorda ikki xil modifikatsiyada taqdim etiladi. Ularning bir-biridan yagona farqi komplektga kiritilgan ventilyatorlardir: foydalanuvchilar oʻz xohishiga koʻra yorugʻlik effektlariga ega (RGB) yoki oddiy, klassik koʻrinishdagi ventilyatorli versiyalarni tanlashlari mumkin. Qurilmaning umumiy ogʻirligi 1,69 kilogrammni tashkil etadi.
Keng koʻlamli moslashuvchanlikYangi sovutish tizimi nafaqat eng soʻnggi platformalar, balki ancha eski soketlar bilan ham mos kelishi bilan hayron qoldiradi. U quyidagi platformalarni qoʻllab-quvvatlaydi:
- Intel: LGA 1851, LGA1700, LGA1366, LGA 1200, LGA 115X va hatto LGA2011;
- AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 hamda FM1.
…