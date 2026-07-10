HMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdi

·30·Texno
HMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdi

HMD Global kompaniyasi oʻzining hamyonbop qurilmalar qatorini kengaytirishda davom etmoqda. Ishlab chiqaruvchi oʻtgan yilgi modelning mantiqiy davomi boʻlgan yangi HMD Arc 2 smartfonini rasman namoyish qildi. Ushbu qurilma zamonaviy dizayn va kundalik ehtiyojlar uchun zarur boʻlgan texnik xususiyatlarni oʻzida mujassam etgan boʻlib, birinchi navbatda tejamkor foydalanuvchilar segmentiga yoʻnaltirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model tashqi koʻrinishidan oʻzidan oldingi versiyaga juda oʻxshash boʻlsa-da, apparat qismida muhim yangilanishlarga ega boʻldi. Xususan, qurilma endi samaradorroq va energiya tejamkor platformada ishlaydi. Bu esa smartfonning umumiy ishlash tezligini oshirish bilan birga, batareya quvvatini uzoqroq saqlashga xizmat qiladi.

Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlari

HMD Arc 2 smartfoni 6,52 dyuymli IPS-displey bilan jihozlangan. Ekran HD+ ruxsatiga ega boʻlib, tasvirlar yangilanish chastotasi 60 Hz ni tashkil etadi. Garchi bu koʻrsatkich flagmanlar darajasida boʻlmasa-da, budjetli smartfonlar toifasi uchun standart va yetarli hisoblanadi. Qurilmaning dasturiy taʼminoti Android 14 Go operatsion tizimiga asoslangan boʻlib, u kuchsizroq protsessorlar uchun maxsus optimallashtirilgan.

Smartfonning yuragi sifatida 12 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan Unisoc T603 chipi tanlangan. Avvalgi modelda qoʻllanilgan Unisoc SC9863A bilan solishtirganda, yangi protsessor ancha barqaror ishlaydi. Xotira masalasiga kelsak, qurilma 4 GB tezkor xotira (OZU) hamda foydalanuvchi tanloviga koʻra 64 yoki 128 GB doimiy xotira bilan taʼminlangan. Shuningdek, microSD kartalari uchun maxsus slot ham mavjud.

Kamera va avtonomlik

Suratga olish imkoniyatlari borasida HMD Arc 2 oddiylikni saqlab qolgan. Asosiy kamera 13 megapikselli bitta obʼyektivdan iborat boʻlsa, old panelda selfi va videoqoʻngʻiroqlar uchun 5 megapikselli kamera oʻrnatilgan. Ushbu parametrlar hujjatlarni suratga olish yoki ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot uchun yetarli darajada xizmat qiladi.

  • Akkumulyator sigʻimi: 5000 mAch;
  • Quvvatlash tezligi: 10 W;
  • Ulanish porti: USB-C;
  • Qoʻshimcha: 3,5 mm audio konnektor (quloqchinlar uchun).
Smartfonning eng kuchli tomonlaridan biri uning 5000 mAch sigʻimli batareyasi boʻlib, u tejamkor protsessor bilan birgalikda ikki kungacha avtonom ishlash imkonini beradi. Qurilma toʻq koʻk (Dark Blue) va tilla-sargʻish (Goldish Beige) ranglarda sotuvga chiqariladi. Hozircha yangilik Tailand bozorida taxminan 90 dollar atrofida baholanmoqda. Tez orada ushbu model boshqa mintaqalarda, jumladan, Markaziy Osiyo bozorlarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda.

HMDSmartfonAndroid 14TexnologiyaUnisoc
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiKoinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiBugun, 05:56Elon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiElon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiBugun, 05:23OpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiOpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldiBugun, 05:20Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaMicrosoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaBugun, 04:55OpenAI rahbariyatida kutilmagan oʻzgarish: Fidji Simo oʻz lavozimini tark etmoqdaOpenAI rahbariyatida kutilmagan oʻzgarish: Fidji Simo oʻz lavozimini tark etmoqdaBugun, 04:52NASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqdaNASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqdaBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi