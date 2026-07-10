HMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdi
HMD Global kompaniyasi oʻzining hamyonbop qurilmalar qatorini kengaytirishda davom etmoqda. Ishlab chiqaruvchi oʻtgan yilgi modelning mantiqiy davomi boʻlgan yangi HMD Arc 2 smartfonini rasman namoyish qildi. Ushbu qurilma zamonaviy dizayn va kundalik ehtiyojlar uchun zarur boʻlgan texnik xususiyatlarni oʻzida mujassam etgan boʻlib, birinchi navbatda tejamkor foydalanuvchilar segmentiga yoʻnaltirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model tashqi koʻrinishidan oʻzidan oldingi versiyaga juda oʻxshash boʻlsa-da, apparat qismida muhim yangilanishlarga ega boʻldi. Xususan, qurilma endi samaradorroq va energiya tejamkor platformada ishlaydi. Bu esa smartfonning umumiy ishlash tezligini oshirish bilan birga, batareya quvvatini uzoqroq saqlashga xizmat qiladi.
Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlariHMD Arc 2 smartfoni 6,52 dyuymli IPS-displey bilan jihozlangan. Ekran HD+ ruxsatiga ega boʻlib, tasvirlar yangilanish chastotasi 60 Hz ni tashkil etadi. Garchi bu koʻrsatkich flagmanlar darajasida boʻlmasa-da, budjetli smartfonlar toifasi uchun standart va yetarli hisoblanadi. Qurilmaning dasturiy taʼminoti Android 14 Go operatsion tizimiga asoslangan boʻlib, u kuchsizroq protsessorlar uchun maxsus optimallashtirilgan.
Smartfonning yuragi sifatida 12 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan Unisoc T603 chipi tanlangan. Avvalgi modelda qoʻllanilgan Unisoc SC9863A bilan solishtirganda, yangi protsessor ancha barqaror ishlaydi. Xotira masalasiga kelsak, qurilma 4 GB tezkor xotira (OZU) hamda foydalanuvchi tanloviga koʻra 64 yoki 128 GB doimiy xotira bilan taʼminlangan. Shuningdek, microSD kartalari uchun maxsus slot ham mavjud.
Kamera va avtonomlikSuratga olish imkoniyatlari borasida HMD Arc 2 oddiylikni saqlab qolgan. Asosiy kamera 13 megapikselli bitta obʼyektivdan iborat boʻlsa, old panelda selfi va videoqoʻngʻiroqlar uchun 5 megapikselli kamera oʻrnatilgan. Ushbu parametrlar hujjatlarni suratga olish yoki ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot uchun yetarli darajada xizmat qiladi.
- Akkumulyator sigʻimi: 5000 mAch;
- Quvvatlash tezligi: 10 W;
- Ulanish porti: USB-C;
- Qoʻshimcha: 3,5 mm audio konnektor (quloqchinlar uchun).
…