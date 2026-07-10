Lexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqda
Yaponiya premium avtomobil brendi Lexus oʻzining eng mashhur va afsonaviy modeli — LFA superkarining elektr versiyasini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Kompaniya muhandislari yangi elektromobil nafaqat tezkor boʻlishini, balki haydovchiga xuddi klassik V10 dvigatelli avtomobil kabi hissiyotlar berishini maqsad qilgan. Bu haqda Goodwood Festival of Speed tadbirida namoyish etilgan prototip asosida Autocar nashri xabar bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi Lexus LFA prototipi Toyota kompaniyasining V8 dvigatelli GR GT poyga avtomobili bilan bir xil alyuminiy platformada qurilgan. Biroq, uning dizayni ancha vazminroq va badiiy koʻrinishga ega. Konsept dizayneri Shogo Kasamatsu bergan maʼlumotga koʻra, yangi modelning tashqi koʻrinishi original LFA'ning kamtarin, ammo funksional estetikasidan ilhomlangan.
Texnologik inqilob: Qattiq tanali akkumulyatorlarLexus LFA nafaqat dizayni, balki texnik imkoniyatlari bilan ham sanoatda burilish yasashi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, bu model brendning qattiq tanali batareyalar (solid-state batteries) bilan jihozlangan ilk seriyali avtomobili boʻladi. Bunday akkumulyatorlar hozirgi suyuq elektrolitli batareyalarga qaraganda ancha yuqori energiya zichligiga ega va tezroq quvvatlanadi.
Lexus loyihasi menejeri Yukihiro Yukita hozirgi kunda premium segmentdagi xaridorlarning elektromobillarga boʻlgan ishonchi pastligini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, koʻpchilik haydovchilar elektr dvigatellarni "soxta" deb hisoblaydi, chunki ular ichki yonuv dvigateli tovushiga sunʼiy ravishda taqlid qiladi. Lexus esa bu yondashuvdan voz kechib, haydovchiga haqiqiy mexanik aloqani his qildirishni ko'zlamoqda.
Lexus muhandislarining asosiy vazifasi — shunchaki dvigatel ovozini dinamiklar orqali chiqarish emas, balki avtomobilning dinamikasi va boshqaruvini shunday sozlashki, haydovchi oʻzini xuddi benzinli superkar boshqarayotgandek his qilsin. Bu borada kompaniya maxsus dasturiy taʼminot va transmissiya simulyatsiyasi ustida ishlamoqda.
Yangi avlod LFA modelining yakuniy dizayni deyarli tayyor va u hozirgi Lexus modellaridan tubdan farq qilishi mumkin. Kompaniya ushbu modelni kelasi yili rasman bozorga chiqarishni rejalashtirgan. Bu qadam Lexus brendining toʻliq elektr transport vositalariga oʻtish strategiyasida muhim burilish nuqtasi boʻladi.
Ushbu superkar nafaqat texnologik koʻrgazma, balki elektromobillar ham hayajonli va "jonli" boʻlishi mumkinligini isbotlovchi namuna boʻlishi kutilmoqda. Agar Lexus oʻz maqsadiga erishsa, bu butun superkarlar sanoati uchun yangi standartlarni belgilab beradi.
…