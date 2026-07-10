Lexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqda

·21·Avto
Lexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqda

Yaponiya premium avtomobil brendi Lexus oʻzining eng mashhur va afsonaviy modeli — LFA superkarining elektr versiyasini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Kompaniya muhandislari yangi elektromobil nafaqat tezkor boʻlishini, balki haydovchiga xuddi klassik V10 dvigatelli avtomobil kabi hissiyotlar berishini maqsad qilgan. Bu haqda Goodwood Festival of Speed tadbirida namoyish etilgan prototip asosida Autocar nashri xabar bermoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi Lexus LFA prototipi Toyota kompaniyasining V8 dvigatelli GR GT poyga avtomobili bilan bir xil alyuminiy platformada qurilgan. Biroq, uning dizayni ancha vazminroq va badiiy koʻrinishga ega. Konsept dizayneri Shogo Kasamatsu bergan maʼlumotga koʻra, yangi modelning tashqi koʻrinishi original LFA'ning kamtarin, ammo funksional estetikasidan ilhomlangan.

Texnologik inqilob: Qattiq tanali akkumulyatorlar

Lexus LFA nafaqat dizayni, balki texnik imkoniyatlari bilan ham sanoatda burilish yasashi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, bu model brendning qattiq tanali batareyalar (solid-state batteries) bilan jihozlangan ilk seriyali avtomobili boʻladi. Bunday akkumulyatorlar hozirgi suyuq elektrolitli batareyalarga qaraganda ancha yuqori energiya zichligiga ega va tezroq quvvatlanadi.

Lexus loyihasi menejeri Yukihiro Yukita hozirgi kunda premium segmentdagi xaridorlarning elektromobillarga boʻlgan ishonchi pastligini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, koʻpchilik haydovchilar elektr dvigatellarni "soxta" deb hisoblaydi, chunki ular ichki yonuv dvigateli tovushiga sunʼiy ravishda taqlid qiladi. Lexus esa bu yondashuvdan voz kechib, haydovchiga haqiqiy mexanik aloqani his qildirishni ko'zlamoqda.

Lexus muhandislarining asosiy vazifasi — shunchaki dvigatel ovozini dinamiklar orqali chiqarish emas, balki avtomobilning dinamikasi va boshqaruvini shunday sozlashki, haydovchi oʻzini xuddi benzinli superkar boshqarayotgandek his qilsin. Bu borada kompaniya maxsus dasturiy taʼminot va transmissiya simulyatsiyasi ustida ishlamoqda.

Yangi avlod LFA modelining yakuniy dizayni deyarli tayyor va u hozirgi Lexus modellaridan tubdan farq qilishi mumkin. Kompaniya ushbu modelni kelasi yili rasman bozorga chiqarishni rejalashtirgan. Bu qadam Lexus brendining toʻliq elektr transport vositalariga oʻtish strategiyasida muhim burilish nuqtasi boʻladi.

Ushbu superkar nafaqat texnologik koʻrgazma, balki elektromobillar ham hayajonli va "jonli" boʻlishi mumkinligini isbotlovchi namuna boʻlishi kutilmoqda. Agar Lexus oʻz maqsadiga erishsa, bu butun superkarlar sanoati uchun yangi standartlarni belgilab beradi.

LexusLFAElektromobilToyotaSuperkar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruvLada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruvBugun, 02:52Mercedes-AMG elektromobillari uchun sunʼiy ovoz: Motor hayqirigʻi endi raqamli shakldaMercedes-AMG elektromobillari uchun sunʼiy ovoz: Motor hayqirigʻi endi raqamli shakldaKecha, 18:30Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?Kecha, 18:28Mercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobilMercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobilKecha, 17:30Alpine rahbari: Yangi elektr A110 benzinli modeldan har tomonlama ustun boʻladiAlpine rahbari: Yangi elektr A110 benzinli modeldan har tomonlama ustun boʻladiKecha, 16:24BYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiKecha, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?