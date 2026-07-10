OpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldi

·19·Texno
OpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldi

Sunʻit intellekt olamidagi ikki yirik gigant — OpenAI va Microsoft oʻrtasidagi munosabatlar sovuqlashgani haqidagi mish-mishlarga chek qoʻchildi. OpenAI kompaniyasi oʻzining yangi GPT 5.6 modelini taqdim etar ekan, ushbu texnologiya Microsoft 365 Copilot tizimi uchun “afzal koʻrilgan model” (preferred model) maqomiga ega boʻlishini rasman eʻllon qildi. Bu qadam ikki kompaniya oʻrtasidagi strategik ittifoq hamon mustahkam ekanligidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yaqinda Bloomberg nashri tomonidan tarqatilgan xabarlarda Microsoft xarajatlarni kamaytirish maqsadida OpenAI dasturiy taʻminotidan voz kechib, oʻzining MAI deb nomlanuvchi ichki modellariga oʻtayotgani aytilgan edi. Xususan, Word va Excel kabi ommabop ilovalarda Microsoft’ning oʻz ishlanmalaridan foydalanish koʻzda tutilgani haqidagi maʻllumotlar texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Biroq, yangi bayonot bu taxminlarni qisman inkor etmoqda.

GPT 5.6: Microsoft ilovalari uchun yangi quvvat

OpenAI tomonidan eʻllon qilingan rasmiy blogpostga koʻra, GPT 5.6 modeli Microsoft 365 ekotizimidagi barcha asosiy mahsulotlarni qoʻllab-quvvatlaydi. Bunga quyidagilar kiradi:

  • Microsoft Word va Excel dasturlaridagi matn hamda maʻllumotlar tahlili;
  • PowerPoint taqdimotlarini yaratishda aqlli yordamchi;
  • Cowork platformasidagi jamoaviy hamkorlik jarayonlari;
  • Elektron pochta va boshqa korporativ xizmatlar integratsiyasi.
“Microsoft bilan hamkorligimiz doimo ilgʻor sunʻit intellekt imkoniyatlarini koʻproq insonlar va tashkilotlarga yetkazishga qaratilgan. Biz ushbu umumiy majburiyatni davom ettirishdan mamnunmiz”, — deyiladi OpenAI bayonotida. Bu oʻz navbatida Microsoft foydalanuvchilari uchun eng soʻnggi neyrotarmoq imkoniyatlaridan foydalanish kafolatini beradi.

Ekspertlarning taʻkidlashicha, “afzal koʻrilgan model” maqomi OpenAI dasturiy taʻminoti Microsoft ilovalarining “yuragi” boʻlib qolishini anglatadi. Garchi Microsoft oʻzining arzonroq va kichikroq modellarini (SLM) ayrim funksiyalar uchun joriy etayotgan boʻlishi mumkin boʻlsa-da, eng murakkab va yuqori darajadagi vazifalarni aynan GPT 5.6 bajarishi kutilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy IT-mutaxassislar uchun bu yangilik juda muhim. Chunki Microsoft 365 xizmatlari mamlakatimiz korporativ sektorida keng qoʻllaniladi. Copilot tizimining eng yangi GPT 5.6 modeli asosida ishlashi, oʻzbek tilidagi matnlar bilan ishlash sifati va mantiqiy xulosalar chiqarish darajasi yanada yuksalishiga xizmat qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, texnologiya gigantlari oʻrtasidagi “ajralish” haqidagi gap-soʻzlar biroz boʻrttirilgan boʻlishi mumkin. OpenAI va Microsoft hamkorligi sunʻit intellekt bozoridagi yetakchilikni saqlab qolish uchun har ikki tomon uchun ham hayotiy zaruriyat boʻlib qolmoqda.

OpenAIMicrosoftGPT 5.6CopilotSunʻit Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiKoinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiBugun, 05:56Elon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiElon Muskdan xoli investitsiya: AQSHda milliarderga qarshi yangi fondlar ochildiBugun, 05:23HMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiHMD kompaniyasi 90 dollarlik yangi Arc 2 smartfonini taqdim etdiBugun, 05:21Microsoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaMicrosoft xarajatlarni kamaytirish uchun OpenAI modellaridan voz kechmoqdaBugun, 04:55OpenAI rahbariyatida kutilmagan oʻzgarish: Fidji Simo oʻz lavozimini tark etmoqdaOpenAI rahbariyatida kutilmagan oʻzgarish: Fidji Simo oʻz lavozimini tark etmoqdaBugun, 04:52NASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqdaNASA Xalqaro koinot stansiyasi oʻrnini egallaydigan xususiy loyihalarni qidirmoqdaBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi