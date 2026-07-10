OpenAI va Microsoft hamkorligi yangi bosqichda: GPT 5.6 modeli Copilot asosi boʻldi
Sunʻit intellekt olamidagi ikki yirik gigant — OpenAI va Microsoft oʻrtasidagi munosabatlar sovuqlashgani haqidagi mish-mishlarga chek qoʻchildi. OpenAI kompaniyasi oʻzining yangi GPT 5.6 modelini taqdim etar ekan, ushbu texnologiya Microsoft 365 Copilot tizimi uchun “afzal koʻrilgan model” (preferred model) maqomiga ega boʻlishini rasman eʻllon qildi. Bu qadam ikki kompaniya oʻrtasidagi strategik ittifoq hamon mustahkam ekanligidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yaqinda Bloomberg nashri tomonidan tarqatilgan xabarlarda Microsoft xarajatlarni kamaytirish maqsadida OpenAI dasturiy taʻminotidan voz kechib, oʻzining MAI deb nomlanuvchi ichki modellariga oʻtayotgani aytilgan edi. Xususan, Word va Excel kabi ommabop ilovalarda Microsoft’ning oʻz ishlanmalaridan foydalanish koʻzda tutilgani haqidagi maʻllumotlar texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Biroq, yangi bayonot bu taxminlarni qisman inkor etmoqda.
GPT 5.6: Microsoft ilovalari uchun yangi quvvatOpenAI tomonidan eʻllon qilingan rasmiy blogpostga koʻra, GPT 5.6 modeli Microsoft 365 ekotizimidagi barcha asosiy mahsulotlarni qoʻllab-quvvatlaydi. Bunga quyidagilar kiradi:
- Microsoft Word va Excel dasturlaridagi matn hamda maʻllumotlar tahlili;
- PowerPoint taqdimotlarini yaratishda aqlli yordamchi;
- Cowork platformasidagi jamoaviy hamkorlik jarayonlari;
- Elektron pochta va boshqa korporativ xizmatlar integratsiyasi.
Ekspertlarning taʻkidlashicha, “afzal koʻrilgan model” maqomi OpenAI dasturiy taʻminoti Microsoft ilovalarining “yuragi” boʻlib qolishini anglatadi. Garchi Microsoft oʻzining arzonroq va kichikroq modellarini (SLM) ayrim funksiyalar uchun joriy etayotgan boʻlishi mumkin boʻlsa-da, eng murakkab va yuqori darajadagi vazifalarni aynan GPT 5.6 bajarishi kutilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy IT-mutaxassislar uchun bu yangilik juda muhim. Chunki Microsoft 365 xizmatlari mamlakatimiz korporativ sektorida keng qoʻllaniladi. Copilot tizimining eng yangi GPT 5.6 modeli asosida ishlashi, oʻzbek tilidagi matnlar bilan ishlash sifati va mantiqiy xulosalar chiqarish darajasi yanada yuksalishiga xizmat qilishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, texnologiya gigantlari oʻrtasidagi “ajralish” haqidagi gap-soʻzlar biroz boʻrttirilgan boʻlishi mumkin. OpenAI va Microsoft hamkorligi sunʻit intellekt bozoridagi yetakchilikni saqlab qolish uchun har ikki tomon uchun ham hayotiy zaruriyat boʻlib qolmoqda.
…