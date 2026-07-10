OpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadi

·0·Texno
OpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadi

Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi OpenAI kompaniyasi oʻtgan yilning oktabr oyida taqdim etilgan Atlas loyihasini toʻxtatishga qaror qildi. ChatGPT tizimiga asoslangan ushbu innovatsion brauzer foydalanuvchilarga internetda ishlashning mutlaqo yangi usullarini taklif qilishi kutilayotgan edi. Biroq kompaniya strategiyasining oʻzgarishi loyihaning mustaqil mahsulot sifatida yashab qolishiga imkon bermadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Atlas loyihasining yopilishi OpenAI rahbariyati, xususan, ilovalar boʻyicha direktor Fidji Simo tomonidan ilgari surilgan yangi siyosat natijasidir. Uning koʻrsatmasiga koʻra, kompaniya asosiy eʼtiborni chalgʻituvchi “yordamchi loyihalar”an koʻra, ChatGPT ekotizimini rivojlantirishga qaratishi lozim. Avvalroq xuddi shu sabab bilan Sora video-generatsiya vositasi ustidagi ishlar ham biroz sekinlashtirilgan edi.

Brauzer emas, balki funksiya

The Verge va boshqa nufuzli nashrlarning maʼlumotiga koʻra, OpenAI brauzer bozorida Google Chrome kabi gigantlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatlashishdan voz kechgan. Buning oʻrniga kompaniya Atlas texnologiyalarini mavjud platformalarga integratsiya qilish yoʻlini tanladi. Yaʼni, brauzer alohida manzil emas, balki ChatGPT ichidagi foydali funksiyaga aylanmoqda.

Endilikda Atlas’ning agentlik imkoniyatlari (foydalanuvchi nomidan murakkab vazifalarni bajarish qobiliyati) ChatGPT’ning desktop ilovasi va Google Chrome uchun maxsus kengaytmasiga koʻchiriladi. Bu foydalanuvchilarga oʻzlari oʻrganib qolgan muhitni tark etmasdan, sunʼiy intellektning barcha imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradi.

Yangi imkoniyatlar va raqobat

OpenAI tomonidan taqdim etilgan yangi Google Chrome kengaytmasi Google’ning oʻziga xos “jovobi” boʻlgan Gemini Side Panel bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatga kirishadi. Ushbu kengaytma yordamida foydalanuvchilar quyidagi amallarni bajarishlari mumkin:

  • Ochiq turgan veb-sahifa mazmuni boʻyicha savollar berish;
  • Uzun maqolalarni qisqa tezislar shakliga keltirish;
  • Sahifadagi maʼlumotlar asosida murakkab tahliliy vazifalarni bajarish;
  • Veb-saytlar bilan ChatGPT interfeysi orqali muloqot qilish.
Shuningdek, ChatGPT desktop ilovasi ham sezilarli darajada kuchaytirildi. Endi ilova ichida saytlarga kirish, akkauntlarga login qilish va fayllarni yuklab olish imkoniyati paydo boʻldi. Maxsus bulutli brauzer texnologiyasi esa sunʼiy intellekt agentlariga foydalanuvchi nomidan turli onlayn operatsiyalarni masofadan turib bajarishga sharoit yaratadi.

Hozirda Perplexity kompaniyasi Comet, The Browser Company esa Dia loyihalari bilan brauzerlar bozorini qayta shakllantirishga urinmoqda. OpenAI esa ushbu “brauzerlar urushi”da oʻziga xos yoʻlni tanlab, Chrome foydalanuvchilarini tortib olishdan koʻra, ularning ish jarayoniga ChatGPT’ni chuqurroq singdirishni maqsad qilgan.

OpenAIChatGPTAtlasGoogle ChromeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaElon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaBugun, 03:56Rostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiRostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiBugun, 03:52Ryzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiRyzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiBugun, 03:27Sunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiSunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiBugun, 03:27OpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingOpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingBugun, 03:26Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?Bugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi