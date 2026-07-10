Sunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildi
Texnologiyalar olamida kutilmagan voqea yuz berdi: Lyzr startapi oʻzining navbatdagi investitsiya bosqichini boshqarishni toʻliqligicha sunʼiy intellekt agentiga topshirdi. Natijada, kompaniya inson aralashuvisiz 100 million dollar miqdorida mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu voqea venchur kapitali bozorida yangi davr boshlanayotganidan dalolat bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Nyu-Jersi shtatida asos solingan Lyzr startapi korxonalar uchun maxsus sunʼiy intellekt agentlarini ishlab chiqish bilan shugʻullanadi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya oʻzining "SivaClaw" deb nomlangan tizimidan Series B investitsiya bosqichini oʻtkazishda foydalangan. Tizim nafaqat texnik vazifalarni bajargan, balki investorlar bilan muloqotda ham asosiy rolni oʻynagan.
Investorlar bilan muloqot va tahlilSivaClaw tizimi 130 dan ortiq potensial investorlarning savollariga javob berdi, investitsiya memorandumlari loyihasini tayyorladi va hatto taqdimot davomida homiylar qaysi slaydlarga koʻproq eʼtibor qaratayotganini tahlil qilib bordi. Bu jarayon startap mahsulotining naqadar samarali ekanligini amalda isbotlovchi oʻziga xos "master-klass"ga aylandi.
Eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu jarayonda anʼanaviy uchrashuvlarga deyarli ehtiyoj qolmadi. Odatda startap asoschilari Silikon vodiysidagi Sand Hill Road koʻchasida oʻnlab yuzma-yuz uchrashuvlar oʻtkazishi, investorlar bilan kofe ustida suhbatlashishi talab etilardi. Lyzr misolida esa asoschilar oʻz ish stollarini tark etmasdan, Yaqin Sharq va Silikon vodiysi sarmoyadorlaridan jami 400 million dollarlik qiziqish bildirilgan takliflarni qabul qilishdi.
Bozordagi yangi tendensiyaUshbu muvaffaqiyatli kampaniya yakunida Lyzr 100 million dollar sarmoya jalb qilib, oʻzining bozor qiymatini qariyb 500 million dollarga yetkazdi. Mutaxassislarning fikricha, bu holat sunʼiy intellekt sohasiga boʻlgan ulkan qiziqish va kapital oqimining natijasidir. Hozirda investorlar istiqbolli texnologiyalarni qoʻlga kiritish uchun hatto robotlar bilan muzokara oʻtkazishga ham tayyor.
Oʻzbekiston texnologiya bozori uchun ham bu tajriba juda muhim hisoblanadi. Mahalliy startaplar global bozorda mablagʻ toʻplashda geografik masofani sunʼiy intellekt yordamida qanday qisqartirish mumkinligini koʻrishlari mumkin. Lyzr tajribasi shuni koʻrsatadiki, agar mahsulot haqiqatan ham ish berayotgan boʻlsa, uni sotish va rivojlantirish uchun inson omilining kamayishi faqat foyda keltirishi mumkin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Lyzr va uning SivaClaw agenti nafaqat pul topdi, balki kelajakdagi biznes muzokaralari qanday koʻrinishda boʻlishini koʻrsatib berdi. Endilikda muvaffaqiyatli raund uchun yuzlab parvozlar va uchrashuvlar emas, balki toʻgʻri sozlangan algoritmlar kifoya qilishi mumkin.
…