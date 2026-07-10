Sunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildi

·25·Texno
Sunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildi

Texnologiyalar olamida kutilmagan voqea yuz berdi: Lyzr startapi oʻzining navbatdagi investitsiya bosqichini boshqarishni toʻliqligicha sunʼiy intellekt agentiga topshirdi. Natijada, kompaniya inson aralashuvisiz 100 million dollar miqdorida mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu voqea venchur kapitali bozorida yangi davr boshlanayotganidan dalolat bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Nyu-Jersi shtatida asos solingan Lyzr startapi korxonalar uchun maxsus sunʼiy intellekt agentlarini ishlab chiqish bilan shugʻullanadi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya oʻzining "SivaClaw" deb nomlangan tizimidan Series B investitsiya bosqichini oʻtkazishda foydalangan. Tizim nafaqat texnik vazifalarni bajargan, balki investorlar bilan muloqotda ham asosiy rolni oʻynagan.

Investorlar bilan muloqot va tahlil

SivaClaw tizimi 130 dan ortiq potensial investorlarning savollariga javob berdi, investitsiya memorandumlari loyihasini tayyorladi va hatto taqdimot davomida homiylar qaysi slaydlarga koʻproq eʼtibor qaratayotganini tahlil qilib bordi. Bu jarayon startap mahsulotining naqadar samarali ekanligini amalda isbotlovchi oʻziga xos "master-klass"ga aylandi.

Eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu jarayonda anʼanaviy uchrashuvlarga deyarli ehtiyoj qolmadi. Odatda startap asoschilari Silikon vodiysidagi Sand Hill Road koʻchasida oʻnlab yuzma-yuz uchrashuvlar oʻtkazishi, investorlar bilan kofe ustida suhbatlashishi talab etilardi. Lyzr misolida esa asoschilar oʻz ish stollarini tark etmasdan, Yaqin Sharq va Silikon vodiysi sarmoyadorlaridan jami 400 million dollarlik qiziqish bildirilgan takliflarni qabul qilishdi.

Bozordagi yangi tendensiya

Ushbu muvaffaqiyatli kampaniya yakunida Lyzr 100 million dollar sarmoya jalb qilib, oʻzining bozor qiymatini qariyb 500 million dollarga yetkazdi. Mutaxassislarning fikricha, bu holat sunʼiy intellekt sohasiga boʻlgan ulkan qiziqish va kapital oqimining natijasidir. Hozirda investorlar istiqbolli texnologiyalarni qoʻlga kiritish uchun hatto robotlar bilan muzokara oʻtkazishga ham tayyor.

Oʻzbekiston texnologiya bozori uchun ham bu tajriba juda muhim hisoblanadi. Mahalliy startaplar global bozorda mablagʻ toʻplashda geografik masofani sunʼiy intellekt yordamida qanday qisqartirish mumkinligini koʻrishlari mumkin. Lyzr tajribasi shuni koʻrsatadiki, agar mahsulot haqiqatan ham ish berayotgan boʻlsa, uni sotish va rivojlantirish uchun inson omilining kamayishi faqat foyda keltirishi mumkin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Lyzr va uning SivaClaw agenti nafaqat pul topdi, balki kelajakdagi biznes muzokaralari qanday koʻrinishda boʻlishini koʻrsatib berdi. Endilikda muvaffaqiyatli raund uchun yuzlab parvozlar va uchrashuvlar emas, balki toʻgʻri sozlangan algoritmlar kifoya qilishi mumkin.

Sunʼiy IntellektStartapInvestitsiyaLyzrTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaElon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaBugun, 03:56OpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiOpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiBugun, 03:56Rostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiRostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiBugun, 03:52Ryzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiRyzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiBugun, 03:27OpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingOpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishingBugun, 03:26Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?Bugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi