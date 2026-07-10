OpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishing

·31·Texno
OpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishing

Sunʼiy intellekt sohasining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi va qudratli ishlanmasi — GPT-5.6 modellar oilasini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangi avlod modellari nafaqat hisoblash quvvati, balki energiya samaradorligi va iqtisodiy tejamkorlik borasida ham avvalgi versiyalardan sezilarli darajada ustunlikka ega. Kompaniya ushbu qadam orqali bozordagi raqobatni yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

GPT-5.6 seriyasi uch xil variantda taqdim etilgan boʻlib, ularning har biri muayyan vazifalarga ixtisoslashgan. Sol — eng kuchli va asosiy ishchi model hisoblanadi. Terra — oʻrta darajadagi imkoniyatlarni taklif qilsa, Luna — budjetbop va tezkor operatsiyalar uchun moʻljallangan variantdir. OpenAI rahbari Sam Altman CNBC telekanaliga bergan intervyusida Sol modeli dasturlash kodlari bilan ishlashda avvalgi versiyalardan 54 foizga samaraliroq ekanini taʼkidladi.

Kiberxavfsizlik va korporativ yechimlar

Yangi modelning eng diqqatga sazovor jihati uning kiberxavfsizlik sohasidagi imkoniyatlaridir. OpenAI vakillarining soʻzlariga koʻra, GPT-5.6 kompaniya tarixidagi eng kuchli xavfsizlik modeli boʻlib, u kamroq resurs sarflagan holda yuqori natijalarni qayd etadi. Mazkur texnologiya tahdidlarni modellashtirish, kodlarni tahlil qilish va tizimdagi zaifliklarni aniqlash (blue teaming) kabi murakkab jarayonlarda xavfsizlik mutaxassislariga yaqindan yordam beradi.

Shuningdek, kompaniya ChatGPT Work nomli yangi vositani ham foydalanuvchilarga havola etdi. Bu platforma korporativ jamoalar uchun maxsus ishlab chiqilgan boʻlib, u desktop, veb va mobil qurilmalarda ishlaydi. ChatGPT Work yordamida hujjatlar loyihasini tayyorlash, murakkab elektron jadvallar bilan ishlash va taqdimotlar yaratish kabi kundalik ofis vazifalarini avtomatlashtirish mumkin.

Raqobat va samaradorlik koʻrsatkichlari

GPT-5.6 ning chiqarilishi sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat avjiga chiqqan pallaga toʻgʻri keldi. OpenAI ushbu yangilik orqali oʻzining asosiy raqibi — Anthropic kompaniyasiga jiddiy zarba berishni koʻzlamoqda. Artificial Analysis Coding Agent Index reytingiga koʻra, Sol modeli Anthropic tomonidan yaqinda taqdim etilgan Fable modelidan barcha koʻrsatkichlar boʻyicha oʻzib ketgan.

Xususan, Sol modeli dasturlash testlarida 80 ball toʻplab, Fable 5 dan 2,8 punktga yuqoriroq natija koʻrsatdi. Eng muhimi, OpenAI ishlanmasi bu natijaga erishish uchun ikki baravar kam vaqt va uch baravar kam mablagʻ sarflaydi. Bu esa korporativ mijozlar uchun xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Taʼkidlash joizki, ushbu modelning chiqarilishi AQSHda maʼlum siyosiy bahslarga ham sabab boʻlgan edi. Avvalroq Tramp maʼmuriyati texnologiyadan gʻarazli maqsadlarda foydalanish xavfidan xavotirlanib, uni jamoatchilikka taqdim etishni cheklashga ham urinib koʻrgan. Biroq OpenAI xavfsizlik choralari yuqori darajada ekanini isbotlash orqali yangi avlod modellarini global bozorga olib chiqishga muvaffaq boʻldi.

OpenAIGPT-5.6ChatGPTSunʼiy IntellektSam Altman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaElon Musk Anthropic bilan hamkorlikni kengaytirmoqda: Raqobat va milliardlab dollarlik shartnomaBugun, 03:56OpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiOpenAI oʻzining Atlas brauzerini yopmoqda: Sunʼiy intellekt agentlari yangi bosqichga chiqadiBugun, 03:56Rostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiRostex oʻzining yangi «Saturn» uchuvchisiz uchish apparatlari liniyasini namoyish etdiBugun, 03:52Ryzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiRyzen AI Halo va SteamOS uygʻunligi: Yangi avlod mini-kompyuteri oʻyinlarda sinaldiBugun, 03:27Sunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiSunʼiy intellekt oʻzi uchun 100 million dollar sarmoya jalb qildiBugun, 03:27Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?Sunʼiy intellekt poygasi: Dunyo iqtisodiyoti 3 trillion dollarlik xavf ostidami?Bugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi