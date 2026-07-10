OpenAI yangi avlod GPT-5.6 modellar oilasini taqdim etdi: Sol, Terra va Luna bilan tanishing
Sunʼiy intellekt sohasining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi va qudratli ishlanmasi — GPT-5.6 modellar oilasini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangi avlod modellari nafaqat hisoblash quvvati, balki energiya samaradorligi va iqtisodiy tejamkorlik borasida ham avvalgi versiyalardan sezilarli darajada ustunlikka ega. Kompaniya ushbu qadam orqali bozordagi raqobatni yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
GPT-5.6 seriyasi uch xil variantda taqdim etilgan boʻlib, ularning har biri muayyan vazifalarga ixtisoslashgan. Sol — eng kuchli va asosiy ishchi model hisoblanadi. Terra — oʻrta darajadagi imkoniyatlarni taklif qilsa, Luna — budjetbop va tezkor operatsiyalar uchun moʻljallangan variantdir. OpenAI rahbari Sam Altman CNBC telekanaliga bergan intervyusida Sol modeli dasturlash kodlari bilan ishlashda avvalgi versiyalardan 54 foizga samaraliroq ekanini taʼkidladi.
Kiberxavfsizlik va korporativ yechimlarYangi modelning eng diqqatga sazovor jihati uning kiberxavfsizlik sohasidagi imkoniyatlaridir. OpenAI vakillarining soʻzlariga koʻra, GPT-5.6 kompaniya tarixidagi eng kuchli xavfsizlik modeli boʻlib, u kamroq resurs sarflagan holda yuqori natijalarni qayd etadi. Mazkur texnologiya tahdidlarni modellashtirish, kodlarni tahlil qilish va tizimdagi zaifliklarni aniqlash (blue teaming) kabi murakkab jarayonlarda xavfsizlik mutaxassislariga yaqindan yordam beradi.
Shuningdek, kompaniya ChatGPT Work nomli yangi vositani ham foydalanuvchilarga havola etdi. Bu platforma korporativ jamoalar uchun maxsus ishlab chiqilgan boʻlib, u desktop, veb va mobil qurilmalarda ishlaydi. ChatGPT Work yordamida hujjatlar loyihasini tayyorlash, murakkab elektron jadvallar bilan ishlash va taqdimotlar yaratish kabi kundalik ofis vazifalarini avtomatlashtirish mumkin.
Raqobat va samaradorlik koʻrsatkichlariGPT-5.6 ning chiqarilishi sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat avjiga chiqqan pallaga toʻgʻri keldi. OpenAI ushbu yangilik orqali oʻzining asosiy raqibi — Anthropic kompaniyasiga jiddiy zarba berishni koʻzlamoqda. Artificial Analysis Coding Agent Index reytingiga koʻra, Sol modeli Anthropic tomonidan yaqinda taqdim etilgan Fable modelidan barcha koʻrsatkichlar boʻyicha oʻzib ketgan.
Xususan, Sol modeli dasturlash testlarida 80 ball toʻplab, Fable 5 dan 2,8 punktga yuqoriroq natija koʻrsatdi. Eng muhimi, OpenAI ishlanmasi bu natijaga erishish uchun ikki baravar kam vaqt va uch baravar kam mablagʻ sarflaydi. Bu esa korporativ mijozlar uchun xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.
Taʼkidlash joizki, ushbu modelning chiqarilishi AQSHda maʼlum siyosiy bahslarga ham sabab boʻlgan edi. Avvalroq Tramp maʼmuriyati texnologiyadan gʻarazli maqsadlarda foydalanish xavfidan xavotirlanib, uni jamoatchilikka taqdim etishni cheklashga ham urinib koʻrgan. Biroq OpenAI xavfsizlik choralari yuqori darajada ekanini isbotlash orqali yangi avlod modellarini global bozorga olib chiqishga muvaffaq boʻldi.
…