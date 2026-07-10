Olimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurt

·50·Dunyo
Olimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurt

Inson barmog‘ini yo‘qotsa, u qayta o‘sib chiqmaydi. Ammo Planaria deb ataluvchi yassi qurtda bunday qobiliyat bor. U tanasining yo‘qolgan qismini qayta tiklay oladi.

Planaria ko‘zga zo‘rg‘a ko‘rinadigan mayda jonzot. Shunga qaramay, u biologiyadagi eng qiziq jarayonlardan biri, regeneratsiya qobiliyati bilan olimlar e’tiborini tortib keladi.

Agar Planaria ikki bo‘lakka ajratilsa, har bir bo‘lak alohida to‘liq qurtga aylanishi mumkin. Bosh qismi yangi dumni, dum qismi esa yangi boshni tiklaydi. Ayrim tajribalarda Planaria 279 bo‘lakka bo‘lingan va ularning barchasidan yangi qurtlar rivojlangani qayd etilgan.

Bu jarayon uning tanasidagi maxsus hujayralar bilan bog‘liq. Ular "neoblastlar" deb ataladi. Neoblastlar tanadagi turli to‘qimalarga aylanish qobiliyatiga ega bo‘lgan ildiz hujayralaridir.

Tana shikastlanganda ushbu hujayralar faollashadi. Ular ko‘payadi va yo‘qolgan tana qismini qayta shakllantiradi. Shu sabab Planaria bosh, dum yoki boshqa qismlarini qayta tiklay oladi.

Olimlar bu xususiyatni o‘rganish orqali inson to‘qimalarini tiklash, shikastlangan organlarni davolash va asab tizimi bilan bog‘liq muammolarni chuqurroq tushunishga harakat qilmoqda.

Tabiatda regeneratsiya jarayoni millionlab yillar davomida shakllangan. Planaria esa bu jarayonni o‘rganish uchun muhim tirik model sifatida qaraladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildi«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildiBugun, 10:28Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?Bugun, 10:06Moskvada robotlar to‘yi o‘tkazildi barcha uni muhokama qilmoqdaMoskvada robotlar to‘yi o‘tkazildi barcha uni muhokama qilmoqdaBugun, 09:50Filippinda banan turidan ajoyib tarzda sumka va ryukzak uchun mato olinmoqdaFilippinda banan turidan ajoyib tarzda sumka va ryukzak uchun mato olinmoqdaBugun, 09:07Bog‘chada havoga ko‘tarib o‘ynatilgan bola miya jarohati oldiBog‘chada havoga ko‘tarib o‘ynatilgan bola miya jarohati oldiBugun, 04:20Pitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiPitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiBugun, 02:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi