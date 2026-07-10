Moskvada robotlar to‘yi o‘tkazildi barcha uni muhokama qilmoqda

·33·Dunyo
Moskvada robotlar to‘yi o‘tkazildi barcha uni muhokama qilmoqda

Moskva shahrida ilk bor gumanoid robotlar o‘rtasida ramziy nikoh marosimi bo‘lib o‘tdi. G‘ayrioddiy tadbir 9 iyul kuni Pushkin nomidagi kutubxonada tashkil etildi va u texnologiya ixlosmandlari hamda keng jamoatchilik e’tiborini tortdi.

Marosimda «kuyov» sifatida ofis xodimi va bloger vazifalarini bajaruvchi Robert, «kelin» sifatida esa balerina robot Matilda ishtirok etdi. Ular avvalroq Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida (PMEF–2026) tanishtirilgan edi.

Tantanani olib borgan Mariya Pantyuxina bu voqeani gumanoid robotlar ishtirokida o‘tkazilgan birinchi nikoh marosimi sifatida e’lon qildi. Uning ta’kidlashicha, Robert va Matildani zamonaviy texnologiyalardan tashqari, rivojlanish, bilim olish va hamkorlikka intilish kabi umumiy qadriyatlar ham birlashtirgan.

Marosim davomida robotlar bir-biriga ramziy sadoqat qasamyodini qildi. Robert Matilda uchun har qanday «algoritm» sharoitida ishonchli hamroh bo‘lishini aytgan bo‘lsa, Matilda uni yangi g‘oyalar va kashfiyotlarga ilhomlantirishga va’da berdi.

Shundan so‘ng ularning «uy hayvoni» sifatida tanishtirilgan Dogmatik nomli robot-it nikoh uzuklarini olib chiqdi va «kelin-kuyov» ularni o‘zaro almashdi. Marosim yakunida boshlovchi tizimlar muvaffaqiyatli sinxronlashgani va ikki tomonning roziligi asosida Robert hamda Matildani rasman «robot turmush o‘rtoqlari» deb e’lon qildi.

Loyihani amalga oshirgan IT-Imperial kompaniyasi vakillariga ko‘ra, bunday tadbirlar gumanoid robototexnikasi imkoniyatlarini ommaga yaqindan tanitish, shuningdek, robotlar kelajakda insonlarga turli sohalarda qanday yordam bera olishini namoyish etishga xizmat qiladi.

Ularning fikricha, avtomatlashtirish jarayonlari kengayib borayotgan zamonda insonlar ijod, madaniyat va yangi g‘oyalarga ko‘proq vaqt ajrata oladi. Bu yo‘lda robototexnika muhim o‘rin tutishi ta’kidlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?Bugun, 10:06Olimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurtOlimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurtBugun, 09:21Filippinda banan turidan ajoyib tarzda sumka va ryukzak uchun mato olinmoqdaFilippinda banan turidan ajoyib tarzda sumka va ryukzak uchun mato olinmoqdaBugun, 09:07Bog‘chada havoga ko‘tarib o‘ynatilgan bola miya jarohati oldiBog‘chada havoga ko‘tarib o‘ynatilgan bola miya jarohati oldiBugun, 04:20Pitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiPitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiBugun, 02:25Samolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdiSamolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdiBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi