Moskvada robotlar to‘yi o‘tkazildi barcha uni muhokama qilmoqda
Moskva shahrida ilk bor gumanoid robotlar o‘rtasida ramziy nikoh marosimi bo‘lib o‘tdi. G‘ayrioddiy tadbir 9 iyul kuni Pushkin nomidagi kutubxonada tashkil etildi va u texnologiya ixlosmandlari hamda keng jamoatchilik e’tiborini tortdi.
Marosimda «kuyov» sifatida ofis xodimi va bloger vazifalarini bajaruvchi Robert, «kelin» sifatida esa balerina robot Matilda ishtirok etdi. Ular avvalroq Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida (PMEF–2026) tanishtirilgan edi.
Tantanani olib borgan Mariya Pantyuxina bu voqeani gumanoid robotlar ishtirokida o‘tkazilgan birinchi nikoh marosimi sifatida e’lon qildi. Uning ta’kidlashicha, Robert va Matildani zamonaviy texnologiyalardan tashqari, rivojlanish, bilim olish va hamkorlikka intilish kabi umumiy qadriyatlar ham birlashtirgan.
Marosim davomida robotlar bir-biriga ramziy sadoqat qasamyodini qildi. Robert Matilda uchun har qanday «algoritm» sharoitida ishonchli hamroh bo‘lishini aytgan bo‘lsa, Matilda uni yangi g‘oyalar va kashfiyotlarga ilhomlantirishga va’da berdi.
Shundan so‘ng ularning «uy hayvoni» sifatida tanishtirilgan Dogmatik nomli robot-it nikoh uzuklarini olib chiqdi va «kelin-kuyov» ularni o‘zaro almashdi. Marosim yakunida boshlovchi tizimlar muvaffaqiyatli sinxronlashgani va ikki tomonning roziligi asosida Robert hamda Matildani rasman «robot turmush o‘rtoqlari» deb e’lon qildi.
Loyihani amalga oshirgan IT-Imperial kompaniyasi vakillariga ko‘ra, bunday tadbirlar gumanoid robototexnikasi imkoniyatlarini ommaga yaqindan tanitish, shuningdek, robotlar kelajakda insonlarga turli sohalarda qanday yordam bera olishini namoyish etishga xizmat qiladi.
Ularning fikricha, avtomatlashtirish jarayonlari kengayib borayotgan zamonda insonlar ijod, madaniyat va yangi g‘oyalarga ko‘proq vaqt ajrata oladi. Bu yo‘lda robototexnika muhim o‘rin tutishi ta’kidlanmoqda.
…