Yadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqda

·23·Texno
Yadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqda

AQSHning Ampera kompaniyasi energetika sohasida ulkan burilish yasashi kutilayotgan yangi loyihani e’lon qildi. Kompaniya Adelphi Technology korxonasi bilan hamkorlikda neytronlar generatsiyasi texnologiyasiga eksklyuziv huquqni qoʻlga kiritdi. Ushbu hamkorlik natijasida oʻta ixcham va xavfsiz subkritik yadro reaktorlarini ishlab chiqish rejalashtirilgan boʻlib, ular kelajakda ma’lumotlar markazlari, sanoat korxonalari va harbiy bazalarni uzluksiz energiya bilan ta’minlashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ampera texnologiyasining asosiy oʻziga xosligi uning subkritik tabiatidadir. An’anaviy atom elektr stansiyalaridan farqli oʻlaroq, bu reaktorlar mustaqil ravishda zanjirli yadro reaksiyasini davom ettira olmaydi. Jarayonni boshlash va ushlab turish uchun tashqi neytron manbai zarur boʻladi. ixbt.com ma’lumotiga koʻra, agar tashqi generator oʻchirilsa, yadro reaksiyasi deyarli lahzalarda toʻxtaydi. Bu esa texnogen ofatlar xavfini minimal darajaga tushiruvchi eng yuqori darajadagi xavfsizlik mexanizmidir.

Texnologik hamkorlik va yangi imkoniyatlar

Loyiha doirasida Ampera Kaliforniyaning Adelphi Technology kompaniyasi ulushini sotib oldi. Mazkur korxona 40 yildan ortiq vaqt davomida ilmiy va davlat loyihalari uchun ixcham neytron manbalarini yaratish bilan shugʻullanib keladi. Endilikda laboratoriya sharoitidagi ushbu ishlanmalar tijoriy energetika tizimlariga moslashtiriladi. Mutaxassislar 2025-yil yakunidan buyon neytron generatorlarini boʻlajak reaktorlar arxitekturasiga integratsiya qilish ustida ish olib bormoqda.

Ampera allaqachon oʻzining yadroviy platformasini yaratish yoʻlida bir qator muhim qadamlarni tashladi. Xususan, kompaniya 3D-printer yordamida tayyorlangan reaktor faol zonasining toʻliq oʻlchamli prototipini taqdim etdi. Kremniy karbididan ishlangan ushbu konstruksiya oʻzining chidamliligi va samaradorligi bilan ajralib turadi.

30 yillik avtonom energiya va yoqilgʻi zaxirasi

Ishlab chiquvchilarning ta’kidlashicha, yangi avlod reaktorlari yoqilgʻini almashtirmasdan 30 yilgacha xizmat qilish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu koʻrsatkich ayniqsa uzoq hududlardagi ob’ektlar va dengiz transporti uchun juda muhimdir. Kelajakda bunday qurilmalar quyidagi yoʻnalishlarda qoʻllanilishi koʻzda tutilgan:

  • Yirik ma’lumotlar markazlarini (Data-centers) avtonom energiya bilan ta’minlash;
  • Sanoat korxonalari va zavodlar uchun barqaror quvvat manbai;
  • Harbiy bazalar va strategik ob’ektlarning energetik mustaqilligi;
  • Yirik dengiz kemalari va suvosti kemalari uchun ixcham dvigatellar.
Shuningdek, Ampera oʻzining yoqilgʻi infratuzilmasini ham rivojlantirmoqda. Kompaniya Avstraliyada toriy yetkazib berish va istiqbolli yadro yoqilgʻisi turlarini ishlab chiqarish bilan shugʻullanuvchi shoʻba korxonasini tashkil etdi. Toriy an’anaviy uranga qaraganda xavfsizroq va tabiatda koʻproq tarqalgan xomashyo hisoblanadi.

Oʻzbekiston kabi energetika tizimini modernizatsiya qilayotgan va atom energetikasiga qiziqish bildirayotgan davlatlar uchun bunday ixcham va xavfsiz texnologiyalar kelajakda katta ahamiyat kasb etishi mumkin. Kichik modulli reaktorlar yirik AESlarga qaraganda tezroq qurilishi va xavfsizroq boshqarilishi bilan ajralib turadi.

AmperaYadro EnergetikasiТехнологияNeytron GeneratorИнновация
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiAQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiBugun, 06:29Honor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdiHonor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdiBugun, 06:23Bill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBugun, 05:28Kosmik inqilob: Zenno Astronautics yoqilgʻisiz ishlaydigan magnit dvigatelni sinovdan oʻtkazdiKosmik inqilob: Zenno Astronautics yoqilgʻisiz ishlaydigan magnit dvigatelni sinovdan oʻtkazdiBugun, 05:20Xiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi kiyim parvarishi uchun inqilobiy Mijia Washing and Drying Set Pro toʻplamini taqdim etdiBugun, 04:52Meta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiMeta foydalanuvchilar eʼtirozidan soʻng Instagramdagi bahsli AI funksiyasini oʻchirib tashladiBugun, 04:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi